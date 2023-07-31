Quem foi Jones dos Santos Neves e o seu governo no ES

Governo de Jones dos Santos Neves Crédito: Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", o tema em destaque é o governo de Jones dos Santos Neves. Ele nasceu em São Mateus, região Norte do Estado, no dia 29 de dezembro de 1901, filho de João dos Santos Neves e de Albina da Silva Neves. Fez os cursos primário e secundário no Colégio São Vicente de Paula e no Ginásio do Espírito Santo, em seu estado, diplomando-se mais tarde pela Faculdade de Medicina e Farmácia da Universidade do Rio de Janeiro, na capital da República.

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No início de 1933 participou da comissão diretora provisória do Partido Social Democrático (PSD) do Espírito Santo, criado com vistas às eleições à Assembleia Nacional Constituinte, convocadas pelo presidente Getúlio Vargas. Este partido, liderado no estado pelo interventor João Punaro Bley na defesa dos interesses da Revolução de 1930, conseguiu eleger a maioria dos representantes do Espírito Santo no pleito de maio de 1933. Com a instalação do Estado Novo pelo presidente Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, foram extintos os partidos políticos existentes. Em 21 de janeiro de 1943, Jones Neves foi nomeado interventor federal no Espírito Santo, assumindo o cargo no mesmo dia em substituição a Punaro Bley.

Em 10 de outubro de 1945, já em pleno processo de desagregação do Estado Novo, Vargas assinou um decreto antecipando as eleições estaduais para 2 de dezembro daquele ano, juntamente com as federais, e permitindo também que os interventores se candidatassem. Com esse objetivo, Jones Neves exonerou-se do cargo em 27 de outubro sendo substituído por José Rodrigues Sete. No entanto, com a deposição de Getúlio Vargas pelos chefes militares dois dias depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Linhares, assumiu interinamente a presidência da República e, como primeira medida, revogou o decreto que antecipava as eleições e nomeou novos interventores, quase todos membros do Poder Judiciário.

Em janeiro de 1947, quando o general Eurico Gaspar Dutra já ocupava a presidência da República, foram realizadas eleições suplementares que adicionaram ao Congresso Nacional alguns deputados e um terceiro senador em cada estado com mandato de quatro anos. Jones Neves elegeu-se senador pelo Espírito Santo na legenda do novo PSD, partido de âmbito nacional criado por Getúlio Vargas no início de 1945. Assumindo o mandato em abril de 1947, participou da Comissão de Finanças do Senado e das comissões mistas de Investigação Agrícola e de Leis Complementares. Nesse período, foi também presidente do diretório regional do PSD em seu estado e membro do diretório nacional do partido.

No pleito de outubro de 1950 elegeu-se governador do Espírito Santo na legenda da coligação entre o PSD e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Empossado em 31 de janeiro de 1951, logo após deixar o Senado, traçou em sua administração o Plano de Valorização Econômica do Estado do Espírito Santo, atuou para a viabilização da fundação da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, criada em 28 de abril de 1952, pelo oncologista Dr. Afonso Bianco e sua esposa Ylza Bianco.

Criou numerosas frentes de trabalho. No setor econômico e social, desenvolveu uma política de incentivos fiscais para empreendimentos de porte, como o Moinho de Trigo e a Companhia de Ferro e Aço de Vitória, e criou o Instituto de Bem-Estar Social, responsável pela construção de residências populares. No setor de saúde, construiu e aparelhou os centros de saúde de Vitória, de Cachoeiro do Itapemirim e de mais 30 cidades, além de quatro unidades periféricas, cobrindo praticamente todos os municípios do estado. Com o auxílio do governo federal, construiu o Hospital de Doenças Mentais e iniciou a construção do Hospital das Clínicas, em Maruípe. Através de bolsas de estudo, preparou sanitaristas, enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, bacteriologistas, venereologistas, psiquiatras e pediatras, mas sua maior obra no setor educacional foi a instalação da Universidade do Espírito Santo em maio de 1954.

O porto de Vitória foi aparelhado em sua administração, com a construção do cais de carvão e com a dragagem da baía de Vitória, e foram também construídas e asfaltadas numerosas estradas e cerca de 3.500 metros de pontes de concreto, inclusive a de Linhares, sobre o rio Doce, inaugurada em julho de 1954. Jones Neves foi também o responsável pela construção da usina hidrelétrica de Rio Bonito. Em janeiro de 1955 deixou o governo do Espírito Santo, sendo substituído por Francisco Lacerda de Aguiar.

Além das atividades políticas que desenvolveu, foi membro do Conselho Técnico de Economia e Finanças do Espírito Santo, presidente do Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo e membro do Instituto Histórico e Geográfico do mesmo estado.

Faleceu no Espírito Santo em 30 de dezembro de 1973. Foi casado com Alda Magalhães Santos Neves, com quem teve três filhos, Jones Filho, Joel e Terezinha. Publicou os livros Discursos (1945), Mensagens (1954), A serviço do Espírito Santo (1954) e O Espírito Santo trabalha e confia (1958).

Em 1950, Jones dos Santos Neves, que mantinha laços de amizade com Vargas, venceria as eleições estaduais, assumindo o governo após ter sido interventor pelo breve período compreendido entre 1943 e 1945. À ocasião, Vargas era eleito presidente da República, retornando ao plano nacional com um projeto de industrialização acelerada para o país. Santos Neves obtinha, dessa forma, o respaldo político para a implementação das novas diretrizes econômicas para o estado, as quais seguiam a cartilha do projeto nacional de desenvolvimento.

Jones dos Santos Neves foi eleito governador do ES. Em consonância com a política econômica varguista, Santos Neves procurou abrir novos horizontes econômicos, diversificando a economia e buscando criar as bases de sustentação para a uma futura industrialização do estado. Em sua concepção, esse seria o caminho que permitiria reverter a posição periférica do ES no cenário econômico regional, até então, à margem do dinamismo da Região Sudeste. Em parceria com o governo federal, Santos Neves investiu maciçamente em nos setores de infraestrutura viária, energia elétrica, importação petrolífera e fomento industrial, fazendo coincidir as diretrizes políticas estaduais com as diretrizes nacionais.

O governador, mesmo ciente do estágio econômico ainda primário-exportador em que se encontrava o Espírito Santo, buscou criar no estado, por meio de suas ações de governo, as bases para o desenvolvimento industrial, seguindo as diretrizes nacionais para o projeto de desenvolvimento acelerado do país. De fato, a ideia industrializante tinha origem nos idos de 1930, tendo sido desenvolvidas a partir da ruptura propiciadas pela Revolução.

Destaque-se, também, a ocorrência de uma significativa alteração espacial no território da capital do estado, decorrente de uma das ações de Santos Neves. A ampliação da área retroportuária do cais comercial de Vitória, por meio da realização de aterros, resultou na incorporação de um novo espaço urbano em Vitória – a Esplanada da Capixaba. A capital foi acrescida de novos bairros – Bento Ferreira e Ilha de Santa Maria, também por meio de serviços de aterramento da área.

A política econômica do governo Jones dos Santos Neves direcionou-se à criação, na capital, de uma infraestrutura voltada ao desenvolvimento industrial, não obstante a força política estadual dominante ser constituída majoritariamente pelas classes agrofundiárias presentes no interior rural do estado.

Santos Neves atendeu às demandas das classes rurais, procurando, tão somente, garantir a necessária manutenção da base econômica estadual, ainda centrada na produção cafeeira, enquanto não se efetivasse o desenvolvimento industrial. Nesse sentido, o planejamento de governo serviria não apenas como instrumento de gestão, mas também como uma justificativa técnica, diante das forças políticas rurais, para a implantação das medidas socioeconômicas desenvolvimentistas. Seguia, portanto, o modelo de gestão estatal varguista buscando também favorecer, em certa medida, os interesses dos diferentes grupos oligárquicos – comercial exportador e agrário.

O modelo de desenvolvimento adotado por Santos Neves foi o marco inicial no processo de inserção do Espírito Santo no capitalismo industrial, tendo seu governo lançado as diretrizes para o desenvolvimento estadual, que se iniciou efetivamente nos anos 1970.

Em relação à visão modernizante de Santos Neves. De fato, as diretrizes de seu governo se diferenciavam amplamente das diretrizes de governo de seus predecessores, bem como de seu sucessor imediato, Lacerda de Aguiar. Em relação à condução político partidária, certamente, Santos Neves apresentava um perfil bem mais próximo do de um técnico racional, do que de um político habilidoso para realizar coalizões e transitar com firmeza no âmbito do sistema político estadual.

O governo Santos Neves primava pela eficácia, apresentando estreita dependência do poder central. Esses aspectos centralizadores poderiam nos impedir de caracterizar sua gestão como moderna, no sentido especifico desse conceito, não fossem os investimentos despendidos na construção de escolas e estabelecimentos de saúde, a reestruturação mais complexa do aparelho de Estado, com o desmembramento de Secretarias e a indicação de técnicos de nível superior para sua direção, ações essas que evidenciavam o empenho do governador em buscar uma modernização e uma autonomia, ainda que incipientes.