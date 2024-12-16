Quem foi e o legado de Carmélia de Souza, a "Cronista do Povo"!

A GAZETA/Arquivo Crédito: A escritora, jornalista e cronista Carmélia Maria de Souza, que deu nome ao Centro Cultural Carmélia, em Vitória

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque a história de Carmélia Maria de Souza, conhecida como a “Cronista do Povo”. Carmélia Maria de Souza foi uma cronista e escritora nascida em Fazenda Rodeio, Rio Novo do Sul, em 1936. Morreu de embolia pulmonar antes de completar 38 anos, em 13 de fevereiro de 1974, tendo deixado extensa obra de crônicas publicadas durante 17 anos em revistas e jornais de Vitória.

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Carmélia foi uma mulher negra e lésbica que, com sua pena afiada, deixou um legado inestimável nas páginas de diversos jornais e revistas do Espírito Santo. Escreveu para os jornais Sete Dias, O Diário, Vida Capixaba, A Tribuna, A Gazeta, O Debate, Jornal da Cidade. Escreveu também um livro, Vento Sul, que foi publicado postumamente em 1986, com prefácio do amigo jornalista, escritor e cineasta Amylton de Almeida. Em 1994 o livro foi reeditado, resultado de uma parceria entre a Rede Gazeta de Comunicações e a Universidade Federal do Espírito Santo, integrou o segundo volume do projeto Nosso Livro, sendo apresentado sob a forma de encarte no jornal A Gazeta. Foi funcionária pública federal, trabalhou no Museu de Arte Histórica de Vitória, Museu Solar Monjardim e na Biblioteca da faculdade FAVI. A chamada “Cronista do Povo’’ era uma mulher negra e lésbica, amava a vida, a noite, os amigos, os bares e em especial a cidade de Vitória, para a qual cunhou uma frase slogan “Esta ilha é uma delícia”, título de uma coluna sua. Sua habilidade em capturar a essência do cotidiano e das relações humanas fez de seus textos verdadeiros retratos da sociedade capixaba das décadas de 50 e 60.

Com certeza uma das mais importantes cronistas de nossa história. Tinha um estilo, um humor entre o ácido e o irônico. Carmélia faz parte da geração de 50, “anos dourados, início dos anos rebeldes”. A cronista aflorou no cenário literário capixaba em 1958. Foi à responsável por popularizar a crônica escrita por mulheres capixabas, ao retratar com fidelidade, o espírito de contestação, que seria a marca, dos anos 60 e da desilusão dos anos 70.

Em sua homenagem foi criado em 1986 o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, o “Carmélia”, no bairro Mário Cypreste, inaugurado pelo Governo do Estado do Espírito Santo em 1986.

Foi homenageada como Patrona da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, em setembro de 1986. Em 2016 foi lançado o espetáculo de dança Teoria Geral da Fossa, da Cia. de Dança Balé da Ilha, que estreou no Theatro Carlos Gomes. Em dezembro de 2023 a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) 67/2023 para transformar o Sistema Rádio e TV Educativa do Espírito Santo (RTV-ES) em uma fundação pública de direito privado vinculada à Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom), com o nome Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública.

Este ano, o 31º Festival de Cinema de Vitória destacou a vida e obra de Carmélia com a exibição do documentário "Não se Aproxime: A Vida e Obra de Carmélia M. de Souza", dirigido por Tati Rabelo e Rodrigo Linhales. O filme, que foi financiado com recursos do Funcultura através da Secretaria Estadual de Cultura do ES, foi apresentado na Sessão Especial de Encerramento do festival, no dia 25 de julho, no Teatro Glória. Este ano, ainda, a jornalista e escritora foi homenageada ainda com o lançamento do documentário Não se Aproxime: A Vida e Obra de Carmélia Maria de Souza, realizado por Tati Rabelo e Rodrigo Linhales. A produção audiovisual foi feita em parceria com a Galpão Produções. Por ausência de registros da época, o documentário usou os textos de Carmélia para fazer encenações, entrevistas de pessoas que conviveram com ela e historiadores.

[fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carm%C3%A9lia_Maria_de_Souza

https://www.agazeta.com.br/hz/cultura/quem-foi-carmelia-de-souza-a-cronista-do-povo-que-deu-nome-ao-teatro-0724