Quem foi Arthur Carlos Gerhardt Santos e seu governo!

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Artur Carlos Gerhardt Santos nasceu em Vitória no dia 6 de outubro de 1928, filho de Otaviano Santos e de Elsa Gerhardt Santos. Seu pai foi, por diversas vezes, deputado estadual pelo Espírito Santo, líder do governo e prefeito de Domingos Martins (ES). Estudou no Colégio Americano e na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, pela qual se formou em engenharia civil. Fez ainda um curso de administração para projetos em Pittsburgo, nos Estados Unidos. Professor de mecânica de fluidos e chefe do Departamento de Hidráulica da Escola Politécnica do Espírito Santo em 1954, foi diretor da Divisão de Construção e Reconstrução do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de julho de 1961 a julho de 1962.

Secretário sem pasta para o Planejamento de Viação e Obras Públicas no Espírito Santo de fevereiro de 1966 a janeiro de 1967, durante os governos de Francisco Lacerda de Aguiar (1963-1966) e de Rubens Rangel (1966-1967), ao longo deste último ano desempenhou a função de diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (Codes), atual Banco de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (Bandes). Durante o ano de 1969 exerceu o cargo de diretor-presidente da Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento (ABDE).

Indicado para o cargo de governador do Espírito Santo nas eleições indiretas de outubro de 1970, foi eleito pela Assembleia Legislativa, assumindo o governo em março do ano seguinte. Em sua administração deu grande ênfase ao processo de desenvolvimento do estado através da implantação de complexos industriais, como a área 1 do Centro Industrial da Grande Vitória e parte do conjunto de empreendimentos de infraestrutura, realizando ainda a construção de um estaleiro de reparos navais em Camburi, o complexo siderúrgico de Time e a rodovia do Sol. Lutou pela fixação dos profissionais da saúde na zona rural, implantou 30 escolas técnicas e eletrificou grande parte do interior capixaba. Para um maior desenvolvimento industrial e agrícola, procurou também atrair

A partir de 1976 passou a dedicar-se a atividades particulares, afastando-se da política partidária. Fez carreira na área empresarial, assumindo sucessivamente a presidência da CST, da Aracruz Celulose e do grupo Tristão. Em janeiro de 1993 tornou-se diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), permanecendo na função até setembro de 1994. Após isso, abriu um escritório de consultoria. Casou-se com Maria Clementina Veloso Santos, com quem teve quatro filhos.

O governo de Artur Carlos Gerhardt Santos (1971 – 1975)

Artur Carlos Gerhardt Santos foi o segundo governador escolhido indiretamente pelo regime militar. Seu nome foi indicado pelo Presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, em 4 de julho de 1970, e sancionado pela Assembleia Legislativa em setembro do mesmo ano. Expoente do grupo da federação local das indústrias mais comprometido com os planos de industrialização acelerada da economia regional e sob o compromisso de levar a termo o projeto desenvolvimentista do regime militar, Gerhardt Santos governou o Espírito Santo no período de 15 de março de 1971 a 15 de março de 1975.

O novo governador chegou ao poder ao tempo do Ato Institucional n.º 5 (AI-5), do bipartidarismo, da censura à imprensa, do período do “milagre econômico”, patrocinado pelo endividamento externo, e da política de “primeiro crescer o bolo para depois reparti-lo”. Nessa época, o regime militar consolidara-se e o País era um imenso campo de exercício para os grandes projetos de envergadura nacional, racionais em sua origem, aplicados em qualquer estado, indiferentes às características das regiões, tudo sob a bandeira do Programa de Integração Nacional.

Na gestão de Gerhardt Santos, o Governo Estadual já se encontrava reestruturado, por meio das reformas administrativas realizadas no governo de Dias Lopes (1967-1971). Também já estavam consolidados os mecanismos de captação e aplicação dos incentivos fiscais provenientes do Imposto de Renda e do ICM, através do Funres, administrados pelo Geres; organizado o Bandes, como o segmento institucional apto a captar recursos de fora do Estado, especialmente de organismos federais de crédito (Bandes, Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil); reorganizado o Banestes, organizadas a distribuidora de títulos e a companhia seguradora. Em outros termos, o Estado já havia criado seu suporte técnico-administrativo e burocrático responsável pela elaboração ideológica de seu projeto modernizador. Ou, ainda, a estrutura organizacional do Poder Executivo, aprovada por Dias Lopes a partir da Reforma Administrativa - Lei n 2.296/67 -, especialmente as entidades integrantes da administração descentralizada, estava toda implantada, e os diversos organismos, aptos a funcionar ou funcionando.

Os programas de amplitude nacional, de recursos financeiros centralizados em alguma empresa pública federal tinham, no Estado, o respectivo órgão satélite que propiciava a sua execução: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Empresa Capixaba de Turismo (Emcatur), BNDES, Bandes, Banco Nacional de Habitação (BNH), Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Cooperativa Habitacional (COHAB), Departamento de Trânsito (Detran), entre outros.

A preocupação do governo de Gerhardt Santos foi a criação de atividades dinâmicas, de alavancagem da economia local, mediante a aplicação de investimentos exógenos (nacionais ou estrangeiros). Os problemas infraestruturais, principalmente aqueles relacionados com a rede de comunicação e transporte, encontravam-se equacionados. No campo da energia elétrica, a criação da nova Escelsa, em 1968, a conclusão da Hidroelétrica de Mascarenhas em Baixo Guandu, a interligação das linhas Cemig – Furnas, via Minas Gerais, romperam o estrangulamento energético que retardou historicamente a industrialização capixaba. No que se refere à rede de transportes, o isolamento infraestrutural do Estado foi quebrado com a construção das rodovias federais – BR 262 e 101. A primeira, até Belo Horizonte, e a segunda, em direção a Salvador, davam base para o prosseguimento do Projeto Espinha de Peixe (ligações asfálticas das sedes municipais com as rodovias federais) ao mesmo tempo em que permitiam a ligação com os principais centros consumidores do País. Os investimentos da CVRD no porto especializado em exportação de minério, aliados às melhorias na ferrovia, davam à região de Vitória excelentes condições para o grande salto: a usina siderúrgica voltada para a exportação, um sonho de longa data (desde 1910), segundo Gerhardt Santos.

O grande esforço centrava-se nos Grandes Projetos. Todo o discurso de posse de Gerhardt Santos foi marcado pelo reconhecimento de que o Governo Estadual, no regime militar, nessa época, era um instrumento de ação do Governo Nacional. Nessa perspectiva, torna-se claro que foi ao Estado, por meio do Governo Estadual, que coube planejar, viabilizar e executar o projeto de modernização capitalista do Espírito Santo. As elites dominantes, representadas, dirigidas ou orientadas pelo Estado, implementaram aqui, finalmente, o capitalismo. E o fizeram com a convicção daqueles que conhecem sua fraqueza tanto com relação ao seu peso no contexto político-econômico nacional, quanto com relação à percepção da inexistência de condições concretas ao seu desenvolvimento não associado nem ao capital nacional nem ao capital internacional.

Desse modo, o Governo de Gerhardt Santos criou as condições infraestruturais internas necessárias ao Estado e “vendeu” a imagem do Espírito Santo no exterior, como uma das regiões mais privilegiadas do Brasil para a implantação de grandes indústrias. Também denominados Grandes Complexos Industriais, os Grandes Projetos de Impacto ou Grandes Projetos de Investimentos apresentavam-se distribuídos em cinco grandes complexos: 1) o Complexo Siderúrgico – usinas de pelotização e siderúrgica; 2) o Complexo Naval – estaleiros de desmonte e de construção naval; 3) o Complexo Paraquímico – indústria de celulose; 4) o Complexo Portuário – terminal do Corredor de Transportes para Exportação e 5) o Complexo Turístico - investimentos no litoral sul do Estado. Dentre esses apenas o Complexo Naval não chegou a concretizar-se.

Até 1975, a maior parte da expansão industrial do Estado vinha de pequenos investidores locais favorecidos por incentivos fiscais, com implantação de pequenas e médias indústrias; mas a partir daí, também houve investimentos federais com a implantação dos grandes projetos industriais no Estado. Esses grandes projetos industriais, concentrados na região da Grande Vitória eram basicamente orientados para atender aos mercados externos, e proporcionou uma nova dimensão a economia capixaba, transformando radicalmente a estrutura produtiva do Espírito Santo com a criação da CST (Companhia Siderúrgica de Tubarão), COFAVI (Companhia Ferro e Aço de Vitória); usina de pelotização da companhia Vale do Rio Doce, dentre outras indústrias.

Essa mão de obra desempregada do campo e não absorvida na cidade levou a uma aglomeração urbana desorganizada que trouxe vários problemas sociais, já que esses trabalhadores não tendo trabalho ficaram a margem do desenvolvimento que os grandes projetos industriais prometiam para o Espírito Santo. Ou seja, ao mesmo tempo em que política de erradicação do café esvaziou o campo, causando uma grande imigração dos trabalhadores que ficaram desempregados para cidade, esses se aglomeraram na periferia da Grande Vitória formando grandes “bolsões de pobreza”, onde essa população foi marginalizada.

O Espírito Santo mudou sua base produtiva que até 1960 era agrícola, baseada principalmente no café, para uma economia industrial alavancada pelos grandes projetos industriais, transformando a sociedade capixaba que era até esse momento, na sua maioria rural, para se tornar uma sociedade urbana e com graves problemas sociais devido ao desemprego e a pobreza.

Então podemos dizer que a principal consequência dessa política de erradicação do café para o ES foi o êxodo rural, causado pelo desemprego dos trabalhadores que se dedicavam ao café, que sem mais oportunidades de trabalho no interior, acabaram migrando para a cidade, onde formaram bolsões de pobreza devido à falta de oportunidade de trabalho também no meio urbano. Entretanto, também abriu espaço para o desenvolvimento de outras culturas agrícolas e da pecuária nas áreas liberadas pela erradicação dos cafezais, tornando o ES cada vez menos dependente do café, e passando a ter uma produção agrícola diversificada. Em paralelo a essa política de erradicação o incentivo aos grandes projetos industriais mudou a base econômica do ES, desenvolvendo uma vocação para o mercado exterior.

Tabela – Participação dos Estados/Sudeste na Composição do PIB (1970-1985)

Períodos 1970 1975 1980 1985

Brasil 100% 100% 100% 100%

Sudeste 65,0 63,4 62,2 59,4

Minas Gerais 8,30 8,80 9,60 9,80

Espírito Santo 1,20 1,10 1,50 1,70

Rio de Janeiro 16,1 14,7 13,3 12,4

São Paulo 39,3 39,0 37,8 35,4

Fonte: IBGE – Censo 2000

Conforme dados expostos nessa tabela, o Espírito Santo encontrava-se, ainda na década de 1980, numa posição bastante diferenciada dos demais estados do Sudeste, obtendo uma participação no Produto Interno Bruto (PIB) em 1985 que não chegava a atingir nem 2% da riqueza produzida pelo país, assim como não se fazia tão significativa sua participação no PIB do Sudeste, que nesse caso não chegava a atingir o percentual de 5%.

Assim, a partir de 1970 configura-se um novo contexto de crescimento e desenvolvimento no estado do Espírito Santo, estruturado a partir desse momento em modernas estruturas produtivas, a indústria, proporcionando uma nova dimensão à economia capixaba. A inserção do Espírito Santo no modelo de crescimento de economia nacional articulado ao capitalismo internacional incrementou o setor industrial, principalmente do setor de siderurgia, fato que trouxe em seu bojo o crescimento da pauta de exportação e a conquista de novos mercados, não deixando de incrementar os denominados “corredores de transporte”.

Somente com a concretização dos “Grandes Projetos” a partir de 1979 é que o Espírito Santo consegue implementar um ritmo de crescimento econômico capaz de gerar uma transformação tecnológica e estrutural como se verificaria nas décadas seguintes. Dessa forma, grandes empresas como a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), a Samarco Mineração (com o respectivo porto de Ubu), e a Aracruz Celulose (com o respectivo porto de Barra do Riacho), entre tantas outras indústrias se instalaram na região entre as décadas de 1970 a 1980, gerando empregos, inovação tecnológica, aumento das receitas do estado e um novo cenário, o industrial.

Várias empresas foram beneficiadas com o incentivo fiscal e com as reformas de base promovidas no Espírito Santo, permitindo a formação de um parque industrial que propiciou novas alternativas de expansão de capital no estado. Todo esse processo de crescimento e modernização urbana foi acompanhado pela expansão do setor de construção civil, setor que absorvia grande parte da mão-de-obra existente no estado.

Nesse contexto, na década de 1970 a metrópole capixaba passa a se integrar comercialmente de forma mais decisiva ao mercado nacional, interligando-se aos principais centros econômicos do país através de rodovias federais que ampliaram a rede de transporte rodoviário. Os investimentos federais na área de transporte estavam não só permitindo ao estado fazer valer suas excelentes condições geográficas, sobretudo para os projetos que se voltavam para o mercado externo, mas também ampliando o sistema portuário.

Obras de infraestrutura como a construção da malha rodoviária, foram fundamentais para acabar com a posição geográfica isolada da região em relação às demais cidades brasileiras.

A industrialização, o crescimento do mercado imobiliário e o crescente e contínuo fluxo migratório foram fortes elementos na contribuição para a transformação urbana, fazendo com que o espaço territorial se tornasse um bem de valor cada vez mais elevado. Nessa mesma dinâmica crescia na região de Vitória a procura por habitação. A capital e seus municípios vizinhos não atendiam à demanda habitacional que crescia de forma rápida, acompanhando o acelerado movimento migratório campo-cidade.

Esse inchaço populacional na Grande Vitória criava uma condição extremamente difícil para assentamento das populações menos abastadas, relegando às famílias mais pobres os espaços desprovidos de infraestrutura, serviços básicos de saneamento, luz, transporte, escolas, segurança, hospitais e outros elementos essenciais para propiciar uma estrutura mínima para habitação.

Esse cenário de grandes mudanças econômicas e sociais, cuja modernização urbana e expansão industrial foram resultados, gerou fortes impactos na vida do urbano. À região da Grande Vitória coube o papel de abrigo da maior parte da população migrante que se deslocava para o Espírito Santo, principalmente aquela que saía do interior do estado para a capital.