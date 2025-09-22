"Quando isso tudo começou?" A história da ciência das mudanças climáticas

Mudanças climáticas Crédito: Gerd Altmann I Pixabay

A História da Ciência das Mudanças Climáticas: Uma Jornada de Descobertas e Provas. Este é o assunto em destaque no segundo episódio da série especial sobre "Emergência Climática", no quadro "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões.

A ciência das mudanças climáticas, uma das áreas mais cruciais e complexas do conhecimento humano, não surgiu do nada. Ela é o resultado de uma jornada de quase dois séculos de descobertas, experimentos e acumulação de evidências, construída sobre os ombros de gigantes da ciência. Longe de ser um conceito novo ou controverso na comunidade científica, sua história mostra um avanço constante e consistente em nossa compreensão do planeta.

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Equipe de Pesquisa:

Rafael Cláudio Simões – Coordenador da série, doutor em história, professor do Mestrado de Segurança Pública e dos cursos de Relações Internacionais, Direito e Administração da UVV

Bruno Maciel Santos – Doutor em Relações Internacionais. Professor do Curso de Relações Internacionais da UVV

Bruno Dias Franqueira – Professor dos cursos de Marketing e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UVV. Doutorando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Rose Alves de Oliveira – Mestranda no Programa de Pós-graduação Sociologia Política na UVV

Maria Luiza Rebeque de Brito Grijó Rosa - Mestranda no Programa de Pós-graduação Sociologia Política na UVV

Luiz Cláudio de Souza e Mello - Mestrando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Juliany Wingler Thomaz - Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Kelly Cristina Kapitzky Ramos Freire - Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Nairo Bustamante Pandolfi – Mestrando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Rayssa Felix Machado Araujo Porto- Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Anna Julia de Paula Muzi – Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Daphynne Keyse Pagungue - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Eliza Ribeiro Corrente - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Júlia Pinto de Oliveira Furtado - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Lívia Nicolov Amaral - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica.