Prepare as panturrilhas: conheça as escadarias mais famosas de Vitória

Centro Histórico: Escadaria Maria Ortiz Crédito: Rodrigo Gavini

Nesta edição de “Espírito Santo: Que História É Essa?”, o comentarista Rafael Simões compartilha os detalhes de seis escadarias super famosas de Vitória. Prepare as panturrilhas para subir estes degraus e descubra os segredos por trás das escadarias Maria Ortiz, de São Diogo, da Igreja do Rosário, Bárbara Lindenberg, Djanira Lima e da Piedade. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - ES Que História é essa - 04-03-24

Escadaria Maria Ortiz

A história da escadaria começa em 10 de março de 1625, quando oito navios holandeses, comandados pelo almirante Piet Heyn, aportaram na barra de Vitória. Os corsários tentaram chegar a parte alta da vila, através de uma estreita rampa, conhecida como ladeira do Pelourinho, mas foram surpreendidos por uma jovem, Maria Ortiz. Da janela do sobrado que morava, jogou sobre os invasores, água fervendo. A seguir, com um tição, ateou fogo numa das peças bélicas dos piratas e, assim, encorajou os demais moradores da ilha à luta e a expulsão dos invasores.

Em 1899, a Câmara Municipal decretou a nomeação e a numeração das ladeiras, becos, ruas, cais e travessas da cidade. Assim, a ainda ladeira, ainda estreita e íngreme, foi nomeada de ladeira Maria Ortiz. Em 15 de novembro de 1924 — 35 anos depois da nomeação da ladeira — o governador Florentino Avidos inaugurou a remodelação projetada por Henrique de Novais da antiga ladeira, nomeando-a como escadaria Maria Ortiz.

No momento da modernização — de ladeira para escadaria, em 1924 — as antigas residências coloniais deram espaço para construção de novos edifícios, dentro deste objetivo estabelecido para a época de modernização da capital capixaba.

Escadaria de São Diogo

A escadaria de São Diogo é uma escadaria localizada no Centro de Vitória. É a escadaria mais antiga da cidade, decorada com balaustrada em concreto e postes em ferro. É tombada como patrimônio histórico municipal.

A escadaria foi construída no local do antigo Forte de São Diogo, que dava proteção a Vitória, e foi desativado e demolido no século XIX.

No local do forte, os pedestres usavam a Ladeira de Pedra — esculpida na pedra — para seguir da Cidade Baixa, onde fica a atual praça Costa Pereira, até a Cidade Alta, próximo ao Convento e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Passou a se chamar Escadaria Couto Teixeira com a melhoria na escadaria. Em 1930, o governador João Punaro Bley (1930–1943) reformou e ampliou o espaço, que passou a ter o nome atual, Escadaria de São Diogo.

Em 1942, uma nova escadaria foi construída e, com seu estilo eclético, mostrou maior imponência em relação ao desenho anterior característico do período colonial. Apesar de ser discreta na paisagem da cidade, ainda preserva a importante função de ligar a Cidade Baixa à Cidade Alta. Foi restaurada, em 2019.

Escadaria da Igreja do Rosário

Situada no alto de uma longa escadaria, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Vitória (ES), se destaca na paisagem capixaba.

Tombada em 1946, a igreja está inscrita no Livro do Tombo Histórico do Iphan, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Mas a história da edificação se inicia muito antes, ainda no século XVIII. A construção do templo foi iniciada em 1765. Na época, encontrava-se afastada do núcleo original da povoação da Vila de Vitória e a entrada principal do templo era voltada para o mar.

De arquitetura e altares barrocos, sua estrutura principal foi erguida, em apenas dois anos, pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ao longo dos anos, a edificação testemunhou o crescimento da cidade ao redor sem deixar de permanecer como um marco para os capixabas.

Escadaria Bárbara Lindenberg

A escadaria Bárbara Lindenberg, localizada em frente ao Palácio Anchieta, no tempo do Colégio dos Jesuítas, chamou-se ladeira Padre Inácio, e, posteriormente, ladeira do Imperador. Em 1883 transformou-se de ladeira em escadaria. No governo de Jerônimo Monteiro, refeita, ganhou a forma atual. O engenheiro Justin Nobert responsável pela obra, decorou-a com quatro estátuas de mármore, representando as estações do ano. No centro da escadaria colocou uma adolescente sentada sobre um delfim estilizado.

Escadaria Djanira Lima

A escadaria Djanira Lima, que liga a avenida Jeronimo Monteiro a rua Wilson de Freitas, próximo ao Mercado da Capixaba, foi construída em estilo eclético em 1929, pelo engenheiro Moacyr Avidos, filho do então governador Florentino Avidos.

Escadaria da Piedade

A escadaria da Piedade, também no Centro de Vitória, foi construída no governo de Florentino Avidos (1924 – 1928) é parte da tradição do samba de Vitória, lá surgiu a Unidos da Piedade, nossa primeira Escola de Samba. Em 2020 foi idealizado o projeto Cores da Piedade, sob a responsabilidade da artista visual Kika Carvalho, que contou com a ajuda de quatro assistentes, sendo três deles moradores da comunidade, Ana Gabriela, Luís e Luísa, e Larissa que, como Kika, é do Parque Moscoso, modificou completamente o visual da escadaria no início de 2021 com uma pintura com cores vivas e alegres, com desenhos inspirados nop samba e na cultura.