Prefeitos: como são eleitos e o que fazem?

No domingo, 6 de outubro, mais de 150 milhões de eleitoras e eleitores de 5.568 cidades do Brasil escolherão as pessoas que vão ocupar os cargos de prefeito e vereador. A Constituição Federal e a Resolução TSE [Tribunal Superior Eleitoral] 23.734/2024 determinam que somente os municípios com mais de 200 mil eleitores aptos a votar poderão ter o segundo turno para o cargo do poder executivo local. Desta forma, nos municípios com menos de 200 mil pessoas aptas a votar, serão eleitos ao cargo de prefeito aqueles que obtiverem a maior quantidade de votos válidos no 1º turno, no dia 6 de outubro.