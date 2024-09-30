Prefeitos: como são eleitos e o que fazem?

No domingo, 6 de outubro, mais de 150 milhões de eleitoras e eleitores de 5.568 cidades do Brasil escolherão as pessoas que vão ocupar os cargos de prefeito e vereador. A Constituição Federal e a Resolução TSE [Tribunal Superior Eleitoral] 23.734/2024 determinam que somente os municípios com mais de 200 mil eleitores aptos a votar poderão ter o segundo turno para o cargo do poder executivo local. Desta forma, nos municípios com menos de 200 mil pessoas aptas a votar, serão eleitos ao cargo de prefeito aqueles que obtiverem a maior quantidade de votos válidos no 1º turno, no dia 6 de outubro.
Nos municípios onde houver segundo turno, os eleitores poderão ir novamente às urnas no último domingo de outubro, dia 27, conforme o resultado das votações em primeiro turno. Aqui, no Espírito Santo, só quatro municípios se encaixam no critério: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz detalhes de como é eleito e o papel do prefeito. Ouça a conversa completa!
CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA? - 30-09-24.mp3