Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ES: Que História é Essa?

Prefeitos: como são eleitos e o que fazem?

Ouça as explicações do comentarista Rafael Simões

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 11:44

Publicado em 

30 set 2024 às 11:44
Voto em trânsito só existe nas eleições gerais
Voto  Crédito: A Gazeta
No domingo, 6 de outubro, mais de 150 milhões de eleitoras e eleitores de 5.568 cidades do Brasil escolherão as pessoas que vão ocupar os cargos de prefeito e vereador. A Constituição Federal e a Resolução TSE [Tribunal Superior Eleitoral] 23.734/2024 determinam que somente os municípios com mais de 200 mil eleitores aptos a votar poderão ter o segundo turno para o cargo do poder executivo local. Desta forma, nos municípios com menos de 200 mil pessoas aptas a votar, serão eleitos ao cargo de prefeito aqueles que obtiverem a maior quantidade de votos válidos no 1º turno, no dia 6 de outubro.
Nos municípios onde houver segundo turno, os eleitores poderão ir novamente às urnas no último domingo de outubro, dia 27, conforme o resultado das votações em primeiro turno. Aqui, no Espírito Santo, só quatro municípios se encaixam no critério: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz detalhes de como é eleito e o papel do prefeito. Ouça a conversa completa!
CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA? - 30-09-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados