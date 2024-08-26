Povos que formam o ES: o legado e importância dos povos africanos

Sítio Histórico Porto de São Mateus Crédito: Isaac Ribeiro

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, o assunto em destaque é o legado e importância dos povos africanos para o Estado. O comentarista explica que são vários os grupos étnicos, linguísticos e culturais dos africanos e seus descendentes que deram origem aos negros capixabas. Nesse caso, é preciso destacar que se consideram “negros” todos os pretos e mestiços que tenham, na cor da pele ou nos traços físicos, alguma evidência de sua origem africana.

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Não obstante ter sido uma região de pequena projeção econômica no cenário escravista brasileiro, o Espírito Santo recebeu escravizados importados diretamente da África, mas foi muito grande o número de escravizados oriundos de outras áreas do próprio Brasil. Assim sendo, no território capixaba do século XIX, podiam ser encontrados africanos escravizados juntamente com negros transferidos, principalmente da Bahia e de outras regiões do Nordeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais, incluindo a movimentação migratória pós-republicana. Isso significa que para compreender a origem dos negros capixabas do século XX deve-se também considerar a movimentação migratória dos grupos negros que chegaram vindos de outras regiões do País e as miscigenações diversas ocorridas ao longo do tempo.

Documentos da história capixaba dão indicações de que por volta de 1550 já existiam, nesta terra, escravizados negros, talvez trazidos de Portugal pelos conquistadores. Entretanto, oficialmente, a importação de força de trabalho escravizada diretamente da África só ocorreu após 1561. Durante o século XVI, a maioria dos escravizados chegados ao Brasil, entre a Bahia e o Rio de Janeiro era de Sudaneses, embarcados nos portos da Guiné e, por isso, também conhecidos como Negros da Guiné. Entre eles destacavam-se os Fulas e os Mandingas, usados, em geral, como lavradores; os Jalofos, utilizados como trabalhadores nos engenhos de cana-de-açúcar e como ferreiros; os Haussás; os Lorubás, também chamados Nagôs; os Daomeanos; os Bornuse, e os Achantis. Quase todos muçulmanos. Também vieram, em menor escala, muitos Bantos dos grupos Quimbundos, Congos, Angolas, Benguelas e Cabindas.

Já durante o século XVII, a maioria dos escravizados africanos trazidos para o Brasil era de Bantos, dos quais, com certeza, muitos dos grupos conhecidos como Congos e Criolos foram desembarcados nos portos de São Mateus e Vitória. Esses escravizados Bantos também eram chamados de Angolas, porque a maioria era embarcada nos portos dessa região da África. Ao longo do século XVII até o final do tráfico, no século XIX, parte dos escravizados era embarcada nos portos de Costa da Mina e no Golfo de Benim. Embora por isso fossem chamados de Minas, entre eles havia Bantos e Sudaneses, estes últimos constituindo quase 70% do total e destinados, em grande parte, para os trabalhos na mineração, na lavoura, nas manufaturas e nos serviços domésticos.

Nesse período, havia também muitos portos de embarque nas regiões de Angola e Moçambique, e os escravizados eram classificados, genericamente, por esses nomes. Da mesma forma, havia diversos outros portos nas áreas do norte da África. Aliás, dos portos de Omim e Ajudá saíram os últimos navios negreiros que fizeram o comércio legal e contrabando de escravizados no litoral do Espírito Santo, onde foram desembarcados muitos Nagôs, Haussás, Tapas e Jepes, todos Sudaneses, e não Bantos, mesmo que classificados pelos comerciantes como escravizados oriundos de Angola e Moçambique.

A dificuldade de identificar com precisão a origem de todos os povos africanos que chegaram ao Brasil e especificamente ao Espírito Santo é agravada após a proibição do tráfico, já que, a partir de então, os africanos que chegavam eram mandados para as fazendas e registrados como nascidos ali. Visava-se, com esse artifício, a burlar a lei que dava liberdade aos africanos trazidos como escravizados pelos contrabandistas. Finalmente, no Espírito Santo, pode-se dizer que a importação direta de africanos data de fins de 1621. Entretanto, já havia escravizados africanos antes, talvez desde 1540, com o início do plantio de cana-de-açúcar. Pode-se afirmar sua presença, com certeza, desde 1550, conforme a arrematação dos bens de um feitor da capitania, pois nesse documento aparecem listados 12 escravizados.

Também é necessário destacar que os historiadores são unânimes em afirmar que a Capitania do Espírito Santo era uma das que mais fazia contrabando de escravizados. Além disso, eles afirmam que é quase impossível, atualmente, apontar com absoluta certeza a origem dos negros capixabas. Entretanto, suspeita-se que por causa das revoltas de escravizados acontecidas em São Mateus, Guarapari, Serra e na área de Itapemirim, foi muito significativa a presença de Sudaneses Muçulmanos nessas regiões.

Conclui-se então que, assim como ocorre no Brasil em geral, na Capitania do Espírito Santo também é difícil definir com precisão a origem da população africana. Tal origem é definida primeiro conforme documentação deixada pelo tráfico, que omite a precisão dessa origem; segundo pelo que ficou registrado das falas populares, e terceiro pela declaração de estudiosos consagrados, mas que também podem ter cometido alguns enganos em face das dificuldades apresentadas pela documentação.

Pelo que se tem já conhecido e investigado, eram na maioria Minas (do Castelo de Minas, famosa fortaleza lusitana no porto de Al Juba, onde passaram para bordo dos navios negreiros) e Angolas os negros do sul do Espírito Santo. Havia Angolas em São Mateus e Vitória, porém estes eram mais conhecidos como Congos e Criolos ou Crioulos. Aliás, era bem conhecido, em Vitória, o negro Luis Conguinho, que se apresentava nas festas do Rosário caracterizado como “Rei do Congo”. E muitos negros tinham a palavra criolo incorporada a seu nome, como João Criolo e Manuel Criolo. Por outro lado, há a constatação da existência de “seu negro mina”, uma espécie de xingamento, pejorativo, até o fim do século XIX. Muitos senhores de escravizados diziam que os Minas eram inclinados à embriaguez, mas que, contraditoriamente, eram também muito resistentes fisicamente, sendo, por esse motivo, preferidos pelos senhores para o trabalho de mineração do ouro. O “curandeiro famoso, em Cachoeiro de Itapemirim, o Tio Lalau, era um Mina legítimo que confirmara sua origem”. Além disso, existia a crença geral de que os Minas eram perigosos, temíveis feiticeiros e insuperáveis nas preparações de remédios de garrafadas e benzeções.

Pode-se dizer que a origem dos negros capixabas é difícil de ser determinada de forma pormenorizada. Entretanto, acreditamos que a maioria era principalmente da grande etnia Banto. E era, muitas vezes, chamada de Angola ou Mina, mesmo entendendo que sob essas denominações estavam diluídas muitas culturas e etnias. Assim, aparecem outras denominações, como Cabindas, Benguelas, Caçanjes, Crioulos e Congos. Mesmo sendo aceito o argumento de que não existiam, por exemplo, os negros Minas e Angolas, pois essas eram apenas denominações dadas aos africanos embarcados como escravizados nos portos dessas regiões, a conclusão não se altera.

Da mesma forma, se aceita dizer que para o Espírito Santo vieram muitos Sudaneses, embora os registros de sua presença sejam difíceis de apontar com maior convicção. Entretanto, não significa dizer que a origem dos negros capixabas do final do século XX seria, na sua composição total, apenas efetiva e diretamente ligada a essas bases históricas dos séculos anteriores. Aliás, nesse sentido, é necessário considerar que a mobilidade migracional da população negra durante o século XX foi grande.

Muitos baianos, mineiros, cariocas e de outras unidades da federação brasileira por aqui passaram ou se estabeleceram. Dessa forma, falar da origem dos negros capixabas é pensar os remanescentes de muitas culturas e etnias africanas; segundo somar isso às miscigenações ocorridas com os brancos e os índios, e terceiro, nessa resultante mestiça deve-se incluir ainda a participação, mesmo que em escala pequena, dos brancos da grande imigração europeia e dos brasileiros em geral.

Como já se sabe, desde o século XVI havia negros no Espírito Santo. Vitória, por exemplo, em 1551, tinha 7.225 habitantes, dos quais 4.898 eram escravizados, portanto, não brancos. Séculos depois, em 1856, a população da capitania, conforme o chefe de Polícia da Província, totalizava 49.092 habitantes, sendo 36.823 livres e 12.269 escravizados. Pelo relatório do presidente da Província em 1871, a população era de 70.585 habitantes, sendo 51.825 livres e 18.760 escravizados.

Em 1887 o total de escravizados no Espírito Santo era de 13.382 pessoas. Logo, pode-se afirmar que esse era o número mínimo de pessoas negras, uma vez que não existiam escravizados brancos. Como após quase não há mais informações sistemáticas sobre a cor das pessoas, fica difícil saber como foi a mobilidade censitária da população negra depois do fim da escravidão.

Se antes de 1888 os dados eram imprecisos, depois dessa data ficaram muito mais, porque a maior parte das pesquisas sobre o número de pessoas não fazia referência à cor da pele. A partir dos dados estatísticos antigos, os censos, mesmo que não houvesse a cor especificada dos recenseados, tinha-se certeza do número mínimo de negros, tomando por base o quantitativo de escravizados

Os estudos censitários feitos pelo governo na década de 1980 apontavam que os negros constituíam, pelo menos, 45% da população total. Entretanto, outras estimativas, elaboradas a partir de estudos realizados por instituições e entidades de defesa dos interesses da comunidade negra, mostravam que, considerando todos os pretos e mestiços, o percentual de negros no total populacional era de, no mínimo, 65%.

Considerando que o Censo de 1991 aponta uma população total capixaba em torno de 2,5 milhões de pessoas e que os pretos e mestiços são 65% desse total, pode-se dizer que o número de negros no Espírito Santo é de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas. Dos 3.833.712 moradores do Espírito Santo, 2.338.483, ou 61%, se declararam negros (soma de pretos e pardos) no Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE considera que somos brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. A pesquisa de cor ou raça da população brasileira é feita com base na autodeclaração. A maioria dos capixabas, 1.908.803 (49,8%), se declarou parda. Pretos somam 429.680 (11,2%). Os totais da população negra no ES são maiores que os do Brasil, que tem 45,3% de pessoas pardas e 10,2% pretas. Segundo o IBGE, é a primeira vez no país, desde 1991, que o grupo de pardos predominou no país.

No Espírito Santo o número de pardos superou o de brancos, que, agora, são a segunda maior população por raça, 1.479.275 (38,6%). Ainda temos uma população com 4.268 amarelos (0,1%) e 14.410 indígenas (0,3%). Em comparação ao último Censo, feito em 2010, caiu 0,2% o número de pessoas que se declaram brancas no Estado e 80,6% o de amarelos. Aumentou 46,5% quem se declarou preto, 11,7% pardo e 50,3% indígena.

Resistência e revolta:

A Revolta do Queimado foi uma insurreição de escravizados que aconteceu no então rico Distrito do Queimado, Serra, em 19 de março de 1849, dia da inauguração da igreja local, dedicada a São José. Havia muito tempo, já vinham sendo formados numerosos quilombos nas áreas próximas às fazendas e povoações da região. O movimento foi organizado e iniciado por alguns escravizados mais conscientes da conjuntura histórica, que parecia apontar uma possível vitória. Entretanto, a insurreição foi facilmente subjugada devido à insuficiente organização estratégica e precipitação de alguns líderes ante o não-cumprimento da palavra dos fazendeiros que, supostamente, tinham prometido libertar aqueles que tivessem participado da construção da Igreja de São José.

Tudo indica que foi o padre Gregório de Bene, o maior interessado na construção da igreja, o autor dos boatos de que, como recompensa pela ajuda durante os horários de folga, os escravizados ganhariam a liberdade, a ser concedida no dia da inauguração. Nesse dia, os escravizados, revoltados porque a tal liberdade não era declarada, começaram um protesto.

Os senhores, temerosos das consequências, chamaram tropas militares, que investiram contra os protestantes para dispersá-los, ferindo uns e matando outros. Houve reação e a luta tomou características de verdadeira guerra. A revolta durou apenas dois dias. Seguiu-se uma caçada selvagem aos fugitivos, levada a efeito por impiedosos batedores capitães-do-mato, que iam trucidando todos os negros que encontravam, como suspeitos de serem participantes da revolta.

Muitos revoltosos foram presos, torturados ou ainda mortos imediatamente. Os que escaparam às torturas e castigos dos primeiros momentos foram, em número de 38, submetidos a júri, que absolveu seis, condenou cinco à pena de morte e os outros a açoites. Três, daqueles cinco condenados à morte, conseguiram fugir da prisão e os dois restantes foram enforcados: Chico Prego, na Serra, e João da Viúva Monteiro, no Queimado, como exemplo de repressão a futuras revoltas semelhantes.

É importante destacar que oito anos antes de acontecer a Revolta de Queimado, numa mensagem apresentada na Assembleia Provincial de 1840, o presidente informava ter armado 24 homens para auxiliar as autoridades policiais na captura de criminosos e para destruir quilombos. E concluía, depois de algumas considerações sobre essa questão, que o governo sentia falta de um grande homem hábil e capaz de comandar a repressão e pôr fim ao “perigo” representado pelos quilombos.

Viana, Araçatiba, Mamoeiro, Timbuí, Conde D’Eu, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim eram, nesse fim de século, apontadas como áreas de influência dos vários quilombos chefiados por Benedito Meia Légua, Nego Rugério e Princesa Jacimba Gaba, todos muito famosos como grandes guerreiros e importantes líderes da luta dos escravos pela liberdade. Entretanto, a repressão violenta também se ampliava. Esse é o caso da matança de negros escravizados em Santa Cruz, em 12 de outubro de 1887, a apenas um ano do fim oficial do regime de escravidão.

A resistência chegou à República. Nos anos 20, com a denominada Imprensa Negra em São Paulo; nos anos 30, com a Frente Negra Brasileira; nos anos 40, com o Teatro Experimental do Negro; e, nos anos 70 e 80, com o Movimento Negro Unificado (MNU), os Grupos de Consciência Negra, os Agentes de Pastoral Negros e os Centros de Estudos da Cultura Negra em diversos estados do Brasil.

Herança cultural:

Os Candomblés, Xangôs, Batuques, Umbanda, Quimbanda, Tambores e outros cultos de hoje, também chamados genericamente de Macumbas ou Pembas, existentes por todo Brasil, não seriam resíduos de cultos antigos que resistiram, mas organizações de eras relativamente recentes, possivelmente de, no máximo, fins do século XVIII.

Entretanto, parece que as religiões africanas são mais fiéis ao passado, mais puras e ricas nas grandes cidades do que nas regiões rurais. No Brasil, foram nos espaços urbanos e suburbanos onde as práticas religiosas mais resistiram, embora seja nas áreas rurais onde persistiram e preservaram-se as manifestações culturais não especificamente religiosas, como os Jongos, Alardo, Congos, Caxambu, Folias de Reis e tantas outras, genericamente chamadas de Folguedos ou manifestações folclóricas.

CABULA:

O ritual de Cabula é dividido em duas mesas: a de Santa Bárbara e a de Santa Maria. A primeira é feita em Terreiro próprio e especial, podendo estar presentes pessoas de diferentes idades, sexos e origens. É Mesa “que só faz o bem”, diferente, por exemplo, da Mesa de Santa Maria, “que é para o mal”, e cujo ritual é feito no meio da mata.

No Terreiro há dois tambores. Um grande, o “luano”, e outro pequeno, o “luana”. Um par de tambores que os “batedores cavalgam” e, compassadamente, batem com as mãos. Aliás, essa é a posição ainda hoje assumida pelos tocadores de tambores dos Jongos e dos Congos. Como se vê, é tudo muito parecido com a atual Umbanda.

MACUMBA, UMBANDA E CANDOMBLÉ:

A palavra Macumba designava, originalmente, um tambor, isto é, espécie de atabaque. Depois, passou a designar também os grupos de africanos que se reuniam para conversar, dançar ou cantar, geralmente sob uma árvore e, quase sempre, acompanhados desse tipo de tambor. Muitos aspectos da herança cultural e da memória africana sobreviveram e chegaram aos tempos atuais graças ao esforço e espírito de sacrifício que tiveram os antepassados em conseguir, mesmo sob o domínio e o medo impostos pelos colonizadores, preservar sua dignidade cultural.