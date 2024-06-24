Povos que formam o ES: conheça os tiroleses

Museu do Colono, em Santa Leopoldina Crédito: Divulgação/Secult

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", o assunto em destaque é a a imigração tirolesa para o município de Santa Leopoldina, Espírito Santo. O processo se iniciou há 153 anos, quando 82 famílias deixaram o Tirol Austríaco em busca de melhores condições de vida na América. Esses austríacos foram fixados na comunidade do Tirol, no interior de município de Santa Leopoldina.

Afinal, de onde eles vem? A região de origem dos colonos austríacos, instalados no município de Santa Leopoldina, é a região do Tyrol, a qual pertence, no período dos grandes fluxos migratórios do século XIX, ao vasto Império Austro-húngaro. Deste modo, observa-se no mapa a região denominada Tyrol abrange territórios ao sul como Trento e Bolzano, os quais na atualidade, pertencem a Itália. Ouça a participação do comentarista Rafael Simões.

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“Trata-se, portanto, de um território que se localiza entre dois países, numa área montanhosa entre os Alpes centrais, ao norte, e as montanhas Dolomitas, ao sul” (LEOPOLDINO, 2009, p. 33).

"[...] o que hoje se conhece por Tirol, um dos nove estados da atual República da Áustria, não corresponde à região histórica que inclui, além da porção setentrional austríaca, uma região autônoma formada por duas províncias italianas (Trento e Bolzano), anexadas ao então Reino da Itália após o final da Primeira Guerra Mundial (LEOPOLDINO, 2015, s.p).

O território que Leopoldino (2015, s.p) denomina de Tyrol Histórico, compreende o território desde “[...] Kaisergebirge, na fronteira da Alemanha com a Áustria, até o Lago di Garda, na fronteira com as regiões italianas [...] conhecido desde a Alta Idade Média como Tirol (inicialmente Tiral, depois Tiralli, Tirâl e Tyrol/Tirol)”. Está localizado em um importante ponto conector entre a península itálica e às terras setentrionais e sua “[...] geografia [...] é marcada pelas montanhas acima dos dois mil metros, e quase dois terços de sua área total é coberta por florestas e bosques. (LEOPOLDINO, 2009, p.34).

Assim, o Tyrol Histórico abrange povos com culturas diversas, dentre os sistemas linguísticos e múltiplos dialetos com ou sem tradição escrita, os três grupos linguísticos principais são: italiano, alemão e ladino dolomítico.

Segundo Franceschetto (2014), no livro Imigrantes Espírito Santo: base de dados da imigração estrangeira no Espírito Santo nos séculos XIX e XX, em 10 de agosto de 1859, ocorre a primeira imigração tirolesa do Brasil, bem como, verifica-se a entrada do maior contingente de imigrantes austríacos para a província do Espírito Santo. O grupo é constituído por famílias, sendo no total de 88 imigrantes, embarcam no porto alemão de Hamburgo à bordo do navio Mucury e aportam na sede do império, Rio de Janeiro. Outros dezessete desembarcam em Vitória em 19 de outubro de 1859. Esses imigrantes são assentados em terra inexploradas no interior da Colônia de Santa Leopoldina.

Os colonos instalados no núcleo do Tirol são de língua alemã e habitam a porção setetrional do Tirol ou Nordtirol. A chegada desses colonos coincide com a entrada de outros povos de cultura germânica como luxemburgueses, suíços e outros imigrantes das regiões da antiga Alemanha.

O total de imigrantes austríacos que aportaram no Espírito Santo são de 426 pessoas, sendo 295 apenas na segunda metade do século XIX. Dos 426, somente, 187 apresentam informações acerca da região de origem. Sendo os imigrantes provenientes do Tyrol austríaco representam o maior percentual, 138; 29 de Viena e 9 de Salzburg.

Sobrenomes de imigrantes austríacos: Walcher, Schmid, Eccel, Helmer, Auer. Trost, Benz, Fleischmann, Hartl, Holzmeister

Destino dos austríacos que aportaram no Espírito Santo.

O núcleo formado por tiroleses austríacos, Tirol, permanece como a única colônia do Brasil durante os de 1859-1875. Após dezesseis anos é constituído outro núcleo, denominado Colônia de Nova Trento, no estado de Santa Catarina

A Igreja do Divino Espírito Santo - Tirol é um marco da colonização, datada de 1895, foi construída em estilo neogótico pelos imigrantes austríacos que se instalaram na Comunidade do Tirol. Eles eram artesãos, o que pode ser observado nos detalhes da Igreja. A torre na parte dos fundos também é outra característica cultural desses imigrantes.

[Fontes]:

Wikimedia

Fonte das citações diretas: LEOPOLDINO, Everton Altmayer. A fala dos tiroleses de Piracicaba: um perfil linguístico dos bairros Santana e Santa Olímpia. Dissertação (Mestrado em Filosofia e Língua Portuguesa) - Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Língua Portuguesa, Universidade de São Paulo, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2009.