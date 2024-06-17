Povos que formam o ES: conheça a história dos suíços

O município de Santa Leopoldina Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa"? o destaque é a presença dos suíços em território capixaba. O comentarista Rafael Simões explica que os imigrantes suíços se estabeleceram no Espírito Santo, em dois locais: na Colônia de Rio Novo, hoje Rio Novo do Sul, em fins de 1856, e na Colônia de Santa Leopoldina, hoje Santa Leopoldina, em 1857.

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O nome da Suíça é derivado de um dos cantões que compõem o país chamado de Schwyz. Em dialetos locais, esse nome indicaria um pântano.

A Suíça só se forma como país em 1648, após o fim da Guerra dos 30 anos, que devastou a Europa Central e envolveu praticamente todas as unidades políticas do período. Antes ela fazia patê do Sacro Império Romano Germânico. A Suíça tem quatro línguas oficiais: alemão (62%), francês (23%), italiano (8%) e romanche (0,5% - língua de origem latina).

Atraídos por um farto material de propaganda, distribuído na Europa pelo fundador da Colônia de Rio Novo, Caetano Dias da Silva, um grupo de 12 famílias, no total de 91 pessoas, procedentes de diversos cantões da Confederação Helvética (Suíça). Elas embarcaram em Hamburgo em 24 de outubro de 1856 e, a bordo do navio Franziska, cruzaram o Atlântico com destino às terras do Novo Mundo. O navio seguiu direto para o porto do Rio de Janeiro, a capital do Império, primeira escala dos imigrantes no Brasil antes de seguirem para o seu destino.

Em 21 de dezembro, a bordo de uma embarcação costeira, os suíços finalmente chegam ao porto de Itapemirim, de onde subiriam o rio homônimo até alcançarem o ponto de acesso da sede da Associação Colonial do Rio Novo, onde seriam recebidos pelo major Caetano e destinados aos prometidos lotes coloniais. Em Itapemirim, já residia, pelo menos desde 1825, um suíço e no ano de 1833 chegaram outros 19.

Abaixo a relação dos 15 sobrenomes das famílias suíças que chegaram ao Espírito Santo em 1856:

BOENI - FISCHER - HOFFMANN - JAPPERT - KOBI - LÄBER - MULLER - OBRIST - OESGER - ROHR - SCHEIDEGGER - SCHERRER - SENN - STAUFFER e WETTLER.

Os imigrantes suíços que foram para Santa Leopoldina perfaziam um grupo de 117 pessoas junto a 37 alemães, os quais foram os primeiros imigrantes a chegar na recém-formada Colônia de Santa Leopoldina, no início do ano de 1857. Esses pioneiros eram em sua maioria protestantes e foram os imigrantes que mais sofreram no início da colonização da região. Aos suíços foi concedida a parte norte da colônia, local que passou a ser chamado Suissa.

De todos os grupos étnicos ali estabelecidos, os suíços e luxemburgueses estão entre os imigrantes que mais perderam sua identidade étnica ao serem absorvidos pela cultura local predominante. Em virtude dessa absorção e da falta de conhecimento de sua ancestralidade, a maioria dos descendentes desses colonos acredita ser de origem germânica.

Entre as famílias suíças que colonizaram o solo capixaba, incluem-se as seguintes: Babler, Birchler, Durr, Emerick, Fischer, Hauser, Hammerli -atual Hemerly, Hoffmann, Kauffmann, Kobi, Kuster, Muller, Rohr, Scheidegger, Schneider, Volkart, Scherrer e Stauffer. A Colônia Santa Leopoldina, a maior do Espírito Santo, e uma das maiores do império, foi fundada em 1857 e contava com diferentes grupos imigrantes estrangeiros assentados – suíços, alemães, franceses, holandeses, poloneses, italianos dentre outros. Seu início foi relativamente conturbado, principalmente pela escolha inapropriada de terras que foram destinadas ao primeiro grupo de colonos, principalmente suíços. Em 1874 o Governo criou mais dois estabelecimentos ligados à Colônia Santa Leopoldina: o núcleo Timbuhy e o núcleo Santa Cruz, conforme se verifica no mapa abaixo. Ambos povoados predominantemente por italianos.

Entre os anos de 1847 a 1900 chegaram oficialmente no Espírito Santo um total de 44.510 imigrantes estrangeiros. A maior parte foi localizada nas regiões Centro e Sul, ficando o Norte ainda praticamente isolado – a criação de algumas poucas colônias deu-se somente a partir de 1880. O processo imigratório de assentamento de estrangeiros no solo espírito-santense se desenvolveu em três fases: 1847 a 1881, 1882 a 1887, e 1888 a 1896. Os imigrantes que chegaram nesse período têm origens diversas: alemães, pomeranos, suíços, luxemburgueses, prussianos, austríacos, holandeses, poloneses, italianos, sírio-libaneses, dentre outros.

O estímulo ao estabelecimento de imigrantes no Brasil tem início no período da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808. Tal fato ocorre no contexto da abertura dos portos e da publicação do Decreto Real de 25 de novembro de 1808 que permitiu a concessão de terras por sesmarias aos estrangeiros residentes. Tal política de colonização envolvendo imigrantes europeus se prolongou até 1830, quando este modelo foi interrompido. Já na conjuntura dos debates políticos sobre a extinção do tráfico de escravos e da regulação fundiária, ele voltou a ser utilizado, em 1845.

O evento gerador dos problemas que encontraram eco posteriormente no Espírito Santo aponta como data emblemática o dia 24 de dezembro de 1856. Neste dia, a Fazenda Ibicaba, localizada em Limeira, São Paulo, de propriedade do senador Nicolau Pereira dos Santos Vergueiro, foi abalada por uma rebelião promovida por um grupo de 85 imigrantes suíços liderados pelo mestre-escola Thomas Davatz. O acontecimento em si teve resolução rápida, mas sua repercussão foi ampliada e suas consequências se fizeram sentir para além dos limites do espaço geográfico daquela Província, com reverberações bem além de seu tempo.

Os suíços protestavam contra as condições de trabalho e da desconfiança em relação aos acertos das contas realizadas pelo Senador Vergueiro. Após este acontecimento, houve um interrogatório oficial, algumas medidas foram revistas, muitos colonos disseram-se arrependidos e continuaram suas vidas cotidianas na Província. Davatz, porém, um homem culto, perenizou aquele acontecimento em um relatório publicado na Suíça, para onde ele retornou após os fatos que o envolveram no Brasil.

A obra de Davatz foi publicada em 1858 com o extenso título: “O tratamento dos colonos na Província de São Paulo no Brasil e seu levante contra os seus opressores. Um pedido de misericórdia e de socorro às autoridades e aos filantropos dos países e estados aos quais pertencem os colonos”. E, por óbvio, falava sobre as mazelas sobre as quais Davatz assegurava ter vivido no Brasil juntamente com outros colonos.

Davatz dividiu seu relato em três partes: 1) esclarecimentos prévios e necessários sobre certas condições brasileiras; 2) o tratamento dos colonos na província brasileira de São Paulo, 3) a sublevação dos colonos contra os seus opressores. Nele, comparava a vida dos imigrantes a de escravos, demonstrando como a dívida inicial não se pagava com facilidade, uma vez que havia juros e a esses se agregavam as despesas correntes.

Após a publicação do livro de Davatz, o governo suíço determinou uma investigação sobre as condições de vida de seus concidadãos no Brasil. Esta tarefa coube ao embaixador da Confederação Helvética Johan von Tschudi, que primeiro visitou e avaliou as colônias de São Paulo, em 1858 e, dois anos depois, em 1860, fez uma visita a três colônias no Espírito Santo, dentre elas a colônia Santa Leopoldina. Em decorrência da visibilidade que as revoltas dos imigrantes suíços suscitaram repercutindo, sobretudo junto ao Governo Suíço, o Governo Imperial decidiu enviar os imigrantes suíços assentados em fazendas de Ubatuba, também na província de São Paulo, para a colônia Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Esta colônia estava ainda em fase de implantação.

O diretor geral da Repartição Geral de Terras, Manoel Felizardo, justificou a decisão de enviar esse grupo para o Espírito Santo alegando que o governo estava convencido de que os imigrantes não poderiam permanecer nas fazendas paulistas sem que ocorressem novos graves problemas. Com essa justificativa, o diretor geral sinaliza que os suíços já chegam a colônia Santa Leopoldina com uma representação de desordeiros

Para cada família do grupo que veio para o Espírito Santo, segundo o diretor geral da Repartição Geral de Terras, foi determinado um lote de terras de 200 braças de frente, tendo o fundo de 200 a 600 braças. Além disso, durante os primeiros seis meses cada adulto receberia 320 réis para alimentos; crianças de cinco a 10 anos, 200 réis; e os menores desta idade e maiores de 18 meses, 160 réis por dia. Entretanto, os colonos estavam obrigados a indenizar o governo, num prazo de até oito anos, pelos adiantamentos feitos para alimentação e seu transporte

Assim, cerca de três anos após os acontecimentos na fazenda Bicava, e com imigrantes suíços provenientes de Ubatuba já instalados no Espírito Santo, a colônia de Santa Leopoldina recebeu, entre os dias 28 de outubro e 17 de novembro de 1860, uma visita formal do embaixador da Confederação Helvética, Johann Jakob von Tschudi. O objetivo era observar o cotidiano dos suíços assentados na colônia.

Parece inconcebível que o Governo Imperial tenha escolhido essa fatal localidade para uma colônia, numa Província tão rica em regiões muito férteis.

[…] O presidente, Pereira de Barros, que nunca vira a região, enviou ao governo um relatório muito favorável, com observações sobre a fertilidade das terras que haviam sido escolhidas. A intendência geral enviou agrimensores para medir os lotes dos colonos; esses empregados ou não reconheceram a má qualidade do solo ou, se reconheceram, nada disseram. Encontrei entre os documentos um relatório do falecido diretor, Pfuhl, que ainda este ano, assinalava a extrema fertilidade dessa área (‘terras ubérrimas’). Não sei se é o julgamento de um entusiasta cego, ou o que mais se pode pensar. De minha parte, pude me convencer de que nada é mais falso.

A percepção do resultado da visita de Tschudi está reproduzida em duas obras por ele publicadas: um relatório oficial, denominado Rapport de l'Envoyé Extraordinaire de la Confédération Suisse au Brésil (Relatório do enviado extraordinário da Confederação Suíça ao Brasil), apresentado ainda no Brasil, em 20 de dezembro de 1860. E um livro-documentário, publicado em Leipzig entre os anos de 1866 e 1867, com o título Reisendurch Südamerika (Viagens à América do Sul). A segunda obra é complemento da primeira – porém é bem mais incisiva e com uma narrativa produzida com maior rigor e crueza sobre os fatos observados.

Em seu relatório, Tschudi até reconhecia que estavam sendo feitos esforços por parte do Governo Imperial para resolver os problemas que se apresentavam, mas ele não acreditava no sucesso dessas iniciativas. Até mesmo condenava alguns de seus conterrâneos por considerá-los sem disposição para o trabalho e indolentes. Para ele:

[…] a sorte de nossos compatriotas estabelecidos na colônia de Santa Leopoldina é das mais tristes. Se bem que alguns deles, dados à ociosidade e à bebida, devam a si próprios parte de seu sofrimento, não se pode negar que o solo ingrato, os prejuízos resultantes da distribuição arbitrária da terra e uma administração irregular sejam as principais causas da miséria atual e do futuro sem esperança dos colonos.

Já distante do Brasil, Tschudi se considerou mais livre para suas considerações e comentários. Assim, no livro Reisen durch Südamerika, levantou suspeição até mesmo sobre o vice-presidente à época, o coronel Alfeu Adolfo Monjardim de Andrade e Almeida, em relação aos critérios utilizados para a escolha dos terrenos para a colônia Santa Leopoldina.

Tschudi apontava que o vice-presidente tinha um enteado, dono de um armazém no porto do Cachoeiro, e que o negócio se tornou muito lucrativo após a instalação da colônia. Assinala também a corrupção entre os diretores, acusando-os de terem ficado ricos ao se apropriarem de dinheiro destinado aos colonos. Esta acusação era respaldada pelo fato de o vice-presidente (no exercício da presidência) Eduardo Pindahiba de Mattos, em 1864, ter determinado que os pagamentos fossem efetuados diretamente pelo governo.

Em seu relatório, Tschudi assegura, também, que filhas e mulheres de colonos se prostituíam para ter o que comer. E relata ter ouvido histórias de pessoas que ele considerava probas e fidedignas sobre o que ocorria em Porto da Cachoeira. Lugar, segundo ele, onde “as mulheres e filhas de colonos entregavam-se aos brasileiros por uma ou algumas patacas a fim de comprar algum mantimento, e mais tarde arrastam um corpo corroído pela sífilis”.

O carioca e bacharel em Direito José Fernandes da Costa Pereira Júnior tinha 28 anos quando assumiu a Província do Espírito Santo, em 22 de março de 1861. Passados dois meses de sua posse, em 23 de maio, na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa Provincial, apresentou seu primeiro relatório sobre a Província do Espírito Santo. Destinou quase 20 páginas ao tema colonização e apontou como estava a situação das colônias.

Especificamente sobre a colônia Santa Leopoldina, avaliou os suíços de modo negativo. Partindo de uma caracterização do perfil dos imigrantes por ele produzida, ajuizou que estes haviam chegado sem conhecer nada a respeito dos gêneros agrícolas do país. Tal inépcia os teria levado a realizar cultivos de maneira equivocada, provocando prejuízos. Para Costa Pereira Junior, os colonos se constituíam, como grupo, de forma inversa ao almejado perfil morigerado. Ele os considerava imprevidentes, descuidados de seus afazeres, despreocupados com o trabalho e com o futuro.

No relatório do ano de 1862, Costa Pereira Junior mais uma vez respondeu às questões levantadas pelo representante da Federação Suíça. Referindo-se ao relatório produzido por Tschudi, afirma que a colônia Santa Leopoldina tinha sido vítima de uma injusta condenação. O problema, na sua avaliação, é que Tschudi fez seu julgamento a partir de uma visita rápida, o que o teria levado a cometer equívocos. Costa Pereira Junior creditava ao fato de Tschudi ser um estadista e um homem da ciência a forma como o relatório produzido fora aceito pelos membros dos governos da Suíça e do Brasil, gerando mal-estar acerca dos resultados apresentados.

Tudo isso, acabou por obstaculizar a vinda de suíços para o Espírito Santo depois desses dois grupos iniciais. Em Santa Leopoldina, como destacado, essa presença específica, acabou por se perder, identificando-se os mesmos, no mais das vezes como alemães. Nos últimos anos em Rio Novo do Sul tem sido feito um trabalho de recuperação dessa presença suíça por meio da Associação Rio-novense de Imigração Suíça (ARIS).