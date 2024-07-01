Povos que formam o ES: conheça a história dos pomeranos

Pomeranos que moravam Parque Nacional dos Pontões Capixabas, em Pancas (ES) Crédito: Gabriel Lordello

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, com o comentarista Rafael Simões, a viagem pelas origens do Estado chega à influência pomerana.

Há 165 anos desembarcavam no Espírito Santo os primeiros imigrantes pomeranos. O grupo era formado por 27 famílias, em um total de 117 passageiros. Eles eram agricultores e luteranos, que partiram de Hamburgo, na Alemanha, no navio Eleonor, em abril de 1859. O transatlântico entrou no porto do Rio de Janeiro após dois meses de viagem. Lá estava sediada a Central de Colonização, responsável pelos contratos e transportes. Após essa breve escala, na capital do Império, seguiram viagem no barco São Matheus e chegaram a Vitória no dia 28 de junho. Neste dia comemora-se no Espírito Santo o “Dia do Imigrante Pomerano”.

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Para alcançar os lotes coloniais, seu destino, os imigrantes tinham que subir o rio Santa Maria em direção ao Porto do Cachoeiro, atual Santa Leopoldina. De Vitória, essas 27 famílias seguiram para lá, em canoas, rumo aos lotes a elas destinados, de acordo com a política imigrantista do Império Brasileiro. Até 1860 vieram outros 46 imigrantes. Porém, o maior fluxo se verifica entre os anos de 1868 a 1874. Ao todo, foram 2.223 colonos de origem pomerana que entraram no Estado.

Os pomeranos são descendentes das famílias que viveram na extinta Pomerânia. Seu território se estendia por onde hoje conhecemos como norte da Polônia até a Alemanha, na região de Mecklenburgo. A historiadora Cione Marta Raasch Manske, no livro “Pomeranos no Espírito Santo”, ressalta que o solo fértil, a diversidade hídrica e a localização estratégica desencadearam disputas pela posse da terra na Idade Média, deixando-a marcada por guerras, epidemias e fome. A imigração, neste contexto, mostrou-se como uma opção para a sobrevivência. O território germânico na verdade era formado por vários estados, entre eles a Pomerânia (Terra perto do mar). A Pomerânia banhada pelo Mar Báltico, ficava entre a Polônia e a Alemanha, no extremo norte da Europa. Devido sua localização estratégica, saída para o Mar Báltico, a Pomerânia foi alvo de inúmeras disputas territoriais a partir do século X: Séculos X e XI – Dinamarca e Polônia disputam a região da Pomerânia;

Século XII – a região ocidental da Pomerânia foi alvo de 22 guerras contra os dinamarqueses (pelo Mar Báltico) e contra os poloneses (pelo sul);

Século XIV – sofreram como grande parte da Europa, a peste (morte de 1/3 da Pomerânia);

Século XVII – Suecos e poloneses invadem a Pomerânia.

A história da região é rica e variada, por ter permanecido sob o domínio de diferentes potências ao longo dos séculos. De 1186 a 1806 esteve principalmente sob o domínio do Sacro Império Romano-Germânico. Depois do fim do Sacro Império Romano-Germânico após derrotas frente a Napoleão Bonaparte em 1806, a Prússia tornou-se um país independente. Em 1817, a região transforma-se na Província Prussiana da Pomerânia.

A Prússia tornou-se um país independente até a fundação do Império Alemão em 1871, quando a Prússia voltou a ser um estado e seu soberano virou imperador da Alemanha. No século XIX, várias mudanças políticas, econômicas e sociais contribuíram significativamente para um grande contingente de desempregados na Pomerânia.

Durante esse período prolongado, portanto, diferentes conflitos devastaram o local. Em 1720, o território é conquistado pela Prússia, que em 1817 institui a Província Prussiana da Pomerânia. No século XIX, conforme destaca a autora, mudanças políticas e econômicas contribuíram de forma significativa para o agravamento da situação de crise. A instabilidade social impulsionou os pomeranos a imigrarem para o Brasil, com destaque ao Espírito Santo.

No século XIX, motivados pelas guerras, fome, pestes, crises no campo e desemprego, os pomeranos migraram para o Brasil e se distribuíram em dois Estados: Espírito Santo e Santa Catarina, onde formaram colônias e procuraram manter vivas sua cultura e tradição. Posteriormente, devido migração interna, verificamos também a presença de descendentes pomeranos nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondônia.

Entre os fatores que favoreceram a Imigração no Espírito Santo, podem ser citados: grandes porções de terra inteiramente desertas, já que até fins da década de 1850 o Espírito Santo era povoado somente numa estreita faixa estendida ao longo do mar, sendo que nessa época começa um tímido povoamento de algumas regiões interioranas como em Cachoeiro e Alegre (munícipio de Itapemirim) que começa a receber contingentes de fazendeiros mineiros e fluminenses atraídos pela cultura cafeeira em terras capixabas; havia baixa densidade populacional.

Pomeranos em Rondônia:

Dezenas de famílias pomeranas se embrenharam nas matas em um caminhão e migraram para Rondônia na década de 1960. Se instalaram onde hoje é o município de Espigão D’oeste. Com 4,5 mil quilômetros quadrados, o município de divisa com Mato Grosso, abriga uma população de 40 mil habitantes atualmente, e 60 % da população da cidade são de origem pomerana.

Culinária pomerana:

Pães:

• Milhabrot (pão de milho, preparado com batata doce, cará, aipim e fubá de milho branco ou amarelo).

• Spitsbuben (bolo Ladrão)

• Kasekuchen (bolo de queijo)

• Streuskuchen (bolo com farofa)

• Strudel (bolo com frutas)

• Biscoitos caseiros de nata, polvilho ou amanteigado.

Comidas salgadas e doces:

• Linguiça de carne de boi

• Queijo tipo puina e schmierkase (qualhada)

• Blutwurst (chouriço feito de sangue e miúdos de porco)

• Batata ensopada

• Sopas (canja, aipim cozido socado, batata doce socada, sopa com rosca) Comidas doces:

• Firsichup (sopa de ameixa)

• Banana-nanica assada

Entre os sobrenomes das famílias pomeranas no Espírito Santo temos: Bielke, Bonin, Glietzig Graunke, Horst, Krause, Küster, Lankow. Raasch, Reinnholz, Schulz, Schmidt, Schumacher, Schroeder, Schwantz e Zumach.

Existe um site de ótima qualidade para aqueles que se interessam pelo Pomerano. É o Vocabulário de Línguas Brasileiras – Pomerano (VOLB-Pomer – Disponível em: https://volbp.paveisistemas.com.br/tabs/tab3), uma iniciativa inédita, concebida como um sistema web aberto e interativo, que se converteu em um instrumento de registro e promoção da língua pomerana no Brasil. Foi criado pelo Laboratório de Pesquisas em Contato Linguístico, da Universidade Federal Fluminense (Labpec/UFF) e lançado em 2018.

O Inventário da Língua Pomerana está disponível em e-book no endereço: http://ipol.org.br/wp-content/uploads/2023/11/ILP-_-IPOL-ebook-2022.pdf

Danças Pomeranas:

Entre os costumes e tradições pomeranos se incluem as danças típicas, que se desenrolam notadamente ao som da concertina. Na abertura da dança, o grupo se reúne em círculo para a saudação ao público, seguindo-se seis ou oito coreografias e, ao final, a dança de saída, com a despedida do grupo e o grito de guerra.

O grupo é constituído por 11 homens e 11 mulheres, adultos ou crianças. Os homens vestem calça bege, camisa de manga comprida branca e colete pomerano – traje que dispensa o chapéu – e as mulheres usam sapatilha preta, meia branca, vestido rodado, bombacha branca, anágua, blusa com manga fofa bordada e avental branco bordado.