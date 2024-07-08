Povos que formam o ES: conheça a história do povo alemão!

Bandeira da Alemanha Crédito: Pixabay

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, com o comentarista Rafael Simões traz como destaque a história do povo alemão na formação cultural do Estado. O primeiro grupo de colonos alemães chegou ao Brasil em 1818, antes, portanto, da independência. Estabeleceram-se na colônia Leopoldina, na Bahia.

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O início da imigração europeia no Brasil se deu com a chegada ao Rio de Janeiro do navio holandês “Argo” a 13 de janeiro de 1824. Nele vieram 251 colonos alemães com destino a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e 29 homens da mesma origem para o exército brasileiro.

Até meados do século 19, somente a faixa costeira do Espírito Santo havia sido ocupada. Os primeiros a desbravar a serra no interior do Estado foram imigrantes da região de Hunsrück na Alemanha. Eram 39 famílias, 26 luteranas e 13 católicas, com 163 pessoas, que em 1847 chegaram ao Brasil com a expectativa de se fixar no Sul do país, onde o clima era semelhante ao de sua terra natal. D. Pedro II, reconhecendo a necessidade de desenvolver o maciço central do Espírito Santo, ainda habitado por índios botocudos, resolveu enviar o grupo de recém-chegados a essa área montanhosa e de clima ameno, para fundarem a colônia de Santa Isabel.

A princípio, cada família recebeu do governo uma parcela de 50 hectares de terra para o cultivo, além de uma ajuda de custo; não era uma doação, mas um empréstimo a ser pago a prazo. Após a demarcação das terras, cada família construiu uma primeira casa, de barro e folhas de palmeiras. Cada família recebia de 24 a 59 mil réis mensais a título de ajuda financeira, além de sementes e ferramentas.

A grande distância entre as famílias, os perigos da mata, a dificuldade de adaptação à alimentação estranha (feijão preto, mandioca e caça), as cobras, a praga dos insetos e a falta de apoio por parte das autoridades contribuíram para o desânimo inicial. Nos primeiros dez anos, a mortandade chegou a superar a natalidade, as 38 famílias com 163 pessoas passaram para 39 famílias com 158 pessoas.

Além de todas as dificuldades iniciais, a convivência entre as famílias católicas e luteranas se deteriorou. A Vila de Viana, centro mais próximo da colônia de Santa Isabel, havia sido colonizada por católicos açorianos que se recusavam a negociar com os luteranos, dando exclusividade aos colonos católicos. O clima de hostilidade entre os grupos dividiu a colônia e retardou o desenvolvimento social das comunidades. Os católicos, que inicialmente frequentavam a igreja de Viana, se opunham à construção de uma igreja luterana. Os luteranos, resistindo à oposição, construíram sua primeira igreja em uma localidade um pouco mais acima de Santa Isabel, dando origem à atual Domingos Martins. Foi a primeira igreja luterana do Brasil.

Em 1858, o ex-oficial prussiano Adalberto Jahn assumiu a administração da colônia de Santa Isabel e os problemas econômicos de maior urgência começaram a ser resolvidos. Além disso, a reorganização social em torno da igreja e a criação de escolas trouxe certa estabilidade social. Logo vieram outros imigrantes atraídos pela promessa de terras e trabalho.

Em meados de 1860, a colônia de Santa Isabel já era constituída por 628 pessoas, imigrantes da mesma região dos pioneiros, bávaros e prussianos entre outros. Os colonos já colhiam dez mil arrobas de café e os alojamentos temporários foram substituídos por casas mais resistentes. A vida começou a melhorar.

Com a prosperidade, a tendência inicial se inverteu e a natalidade passou a superar a mortalidade, de tal forma que em 1912 a taxa anual de crescimento vegetativo entre os colonos era de 4% e a mortalidade, mínima. Famílias com 12 a 20 filhos eram comuns. A colônia de Santa Isabel ainda se encontrava isolada na região serrana do Espírito Santo, quando uma nova leva de imigração deu início ao que mais tarde se tornaria um complexo de colônias europeias bastante peculiar e relativamente desconhecido fora do Estado.

D. Pedro II, animado com o sucesso da primeira empreitada, permitiu o assentamento de novos grupos de imigrantes. Surgiram novas colônias imperiais, como a de Santa Leopoldina em 1857, onde chegaram principalmente imigrantes da Prússia, Saxônia, Hessen, Baden e Baviera, além de outras regiões da Alemanha.

Com a grande leva de alemães, vieram também famílias de luxemburgueses, austríacos do Tirol, holandeses e suíços, entre outros. Hoje, encravadas nas encostas das montanhas, próximas a rios e cachoeiras e muitas vezes ainda cercadas pela Mata Atlântica, o visitante encontra vilas com o nome de Tirol, Nova Holanda, Luxemburgo ou Suíça.

A imigração durou até 1879, quando só em Santa Leopoldina os colonos e seus descendentes já eram cerca de sete mil, número que subiu para 18 mil em 1912. Em 1960, calculava-se a existência de cerca de 73 mil teuto-capixabas, ou seja, 6% da população do Estado. Em 1980 esse número já estava por volta de 145 mil. Hoje estima-se que vivem no Espírito Santo aproximadamente 250 mil descendentes de imigrantes alemães.

Uma figura de destaque é Roberto Kautsky, pesquisador de renome internacional e profundo conhecedor da Mata Atlântica. Sua pesquisa contribuiu para o descobrimento de mais de 130 novos gêneros de bromélias, entre outras plantas e animais. A fábrica de chocolates Garoto também é produto de um imigrante alemão mais recente, Helmut Meyerfreund, que em 1929 começou sozinho com a fabricação de balas e bombons.

Germânicos emigrados de diferentes regiões da Alemanha como a Pomerânia, Hessen, Bavária, Renânia, Brandemburg, Schleswig-Holstein, Turíngia e Suíça, majoritariamente de orientação luterana que se estabeleceram no Espírito Santo. Comunidades alemãs em Vitória, Porto do Cachoeiro, Santa Leopoldina; dos distritos de Califórnia, Jequitibá e Suíça; a paróquia de Campinho, São João de Petrópolis, bem como Santa Teresa, onde destaca a presença do povo italiano.

Domingos Martins (Criado em 1893 com o nome de Santa Isabel) - A primeira Câmara Municipal era composta por cinco Vereadores: Felipe Endlich - Presidente, Christiano Bruske, José Pereira da Cruz, Mathias Stein e Johann Nikolaus Velten. O primeiro Prefeito foi o Sr. Felipe Endlich que governou de 1893 a 1895. Naquela época o Presidente da Câmara era também o Prefeito.

As primeiras famílias alemãs no Espírito Santo: Bastian, Bohn, Chall, Christ, Degen, Effgen, Faller, Feiper, Flotinger, Franz, Gerhardt, Gilles, Hand, Ludwig, Marx, Mildenberger, Morjer, Rhein, Schmidt, Schneider, Stein, Stumm, Trarbach, Trenkbluth, Waiandt, Wahler e Velten.

Pratos típicos da culinária alemã:

"Eisbein", ou joelho de porco, acompanhado de "Sauerkraut" (chucrute) e Kartoffel (batatas).

"Bockwurst" e "Weisswurst", salsichas vermelha e branca aparecem como acompanhamento de pratos como o "Dreiwürste mit Sauerkraut und Kartoffel", o "Expresso Alemão".

"Dosenfleisch mit Leberwurst, Rotkohl und Kartoffel" (Carne suína de lata acompanhada de morcela, repolho roxo e batatas sauté).

"Wienerschnitzel mit Spätzle und Rotkohl" (Lombo suíno empanado acompanhado de massa tipo nhoque e repolho roxo).

"Tilápia-Fisch mit Kartoffel" (filé de tilápia empanado com batatas).

"Ente mit Rotkohl und Kartoffel" tem como principal componente pato assado e acompanhamento de repolho roxo e batatas cozidas.

Sobremesas típicas:

Apfelstrudel de maçã é preparado com canela, passas e açúcar e é servido com chantili.

"Nürnberger Lebkuchen", ou Broas de Nurembergue, são feitas com mel e têm cobertura de chocolate.

"Trufado Alemão", bombom recheado com damasco, ameixa e cereja, na "Schwarzwälder Torte".

"Deutscherunde", rocambole alemão com recheio de cebola.

Danças alemãs:

As danças de origem alemã chegaram ao Espírito Santo com os primeiros colonos vindos da Europa Central, aos quais foram destinadas terras ainda virgens, cobertas de matas, em meados do século XIX. Formando inicialmente um contingente de colonos de nacionalidades variadas, provenientes da região do Reno, passaram a ser genericamente identificados como alemães – como ainda hoje são geralmente chamados nas regiões onde se estabeleceram e onde se localizam os seus descendentes. As danças em grupo, características desses descendentes, que se executam ao som de instrumentos musicais, dentre os quais a concertina, integraram-se às tradições folclóricas do Espírito Santo e constituem uma marca da presença europeia no Estado.

Geralmente o grupo é composto por sete casais (adultos ou crianças) mais a coordenadora. Vestem trajes típicos alemães, sendo calça preta, camisa branca com blaser e chapéu de tecido (costurado) com borda vermelha para os homens e vestido com blusa, avental e chapéu nas cores preto, vermelho e branco para as mulheres.

O grupo entra em fila no salão, forma um círculo no centro da quadra e apresenta principalmente polcas e valsas sob a orientação da coordenadora, que repassa informações sobre as danças e seus significados.

Essa manifestação, em que não há santo de devoção, envolve diretamente 180 pessoas no Estado do Espírito Santo (dados de 2009, Atlas do Folclore Capixaba).