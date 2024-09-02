Povos que formam o ES: a resistência e legado dos povos indígenas

indígenas, índios, povos originários Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, o assunto em destaque é a história e o legado dos povos indígenas para a construção do Espírito Santo. Chegamos, então, ao último episódio dessa série.

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No atual território do Espírito Santo viveram as seguintes etnias indígenas: os Goitacás, os Puris, os Coroados, os Maxacalis, os Tupiniquins, os Aimorés, os Pataxós; os Botocudos, os Temiminós e os Guarani. A presença dos povos Tupiniquins no estado é anterior à chegada dos europeus ao Brasil. Denominados de Tupiniquim, Margaiás ou Tuaya, esses indígenas habitavam uma faixa de terra litorânea compreendida entre Camamu e o rio Cricaré ou São Mateus, abrangendo, portanto, terras da Bahia e do Espírito Santo. Entretanto, a ocupação das terras atualmente restringe-se apenas ao município de Aracruz.

Desde os primórdios da colonização da capitania do Espírito Santo, ocorreram lutas entre indígenas e portugueses. Em 1535, há relatos de que o donatário Vasco Fernandes Coutinho teria enfrentado os indígenas a partir da edificação de Vila Velha. Os indígenas contrários ao projeto colonial refugiaram-se na Mata Atlântica, de onde investiam contra os núcleos coloniais e seus moradores.

Além disso, como forma de resistir à colonização portuguesa, os Tupiniquim, situados próximos ao rio São Mateus, preferiram aliar-se aos franceses ajudando-os a carregar seus navios com pau-brasil. Devido à aliança com os franceses, os indígenas sofreram severas punições por meio de guerras. Durante a segunda metade do século XVI, os Tupiniquim estavam reduzidos numericamente, devido à escravização, à destruição das aldeias e à dizimação.

No século XVI, com intuito de evitar a resistência indígena na capitania, os portugueses passaram a promover aldeamentos ao longo do litoral. Nessa época, foram criados os aldeamentos de Reritiba, Iriri, Guarapari e Vitória. Os Tupiniquim, originários de Pernambuco, eram uma tribo derivada dos Tupinambás, tendo migrado rumo ao sertão e litoral sul.

No século XVII, os Tupinikim aldeados já haviam perdido seus padrões de cultura, encontrando-se, pois, destribalizados. Em 1617, um grupo de 500 indígenas sofreu um longo deslocamento a fim de servir como mão-de-obra na região de São Pedro da Aldeia, atual Cabo Frio. No século XVII, os Tupiniquim encontravam-se falantes da língua geral e convertidos ao cristianismo.

Durante o século XVII até o início do século XIX, os indígenas do litoral do Espírito Santo passaram a sofrer ataques dos Botocudos, principalmente nas regiões entre os rios Doce e Mucuri. A política indígena do governo imperial promovia ataques de extermínio aos Botocudos, considerados como ameaça à civilização.

Diante desse contexto, os Tupiniquim eram submetidos às pressões dos Botocudos que promoviam ataques incessantes às suas regiões e eram perseguidos pelo governo oficial, pelo fato de serem indígenas. Nesse ambiente de pressões, os Tupiniquim preferiam assumir-se como caboclos, falando a língua nacional e mestiçando-se com intuito de sobreviverem à tamanhas adversidades as quais eram submetidos.

Durante os séculos XIX e XX os Tupiniquim viviam incorporados à sociedade nacional. A presença de povos indígenas não era reconhecida oficialmente pelo governo. No século XX, os povos Tupiniquim viviam de maneira esparsa no município de Aracruz. Seus núcleos familiares eram distantes uns dos outros. Sobreviviam principalmente da coleta de mariscos. Alguns indígenas trabalhavam na cidade exercendo atividades como domésticas, pedreiros, pescadores, carvoeiros, dentre outros.

Existem no Espírito Santo 18 localidades indígenas, distribuídas em quatro municípios: Aracruz; Anchieta; Divino de São Lourenço; e Linhares. Somente o município de Aracruz concentra 15 destas localidades. Em agosto de 2023, o Espírito Santo tinha 14.441 indígenas, o que representa 0,38% da população total do estado.

No Brasil, o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que a população indígena é de 1.693.535 pessoas, o que corresponde a 0,83% do total de habitantes do país. No Espírito Santo, apenas 32,36% da população indígena vive em Terras Indígenas formalmente reconhecidas, que são três e estão localizadas no município de Aracruz. São elas: Comboios, Caieiras Velha II e Tupinikim, e outros 9.748 moram fora de territórios considerados indígenas. O estudo revelou ainda a presença de pessoas que se declararam indígenas em quase todos os municípios capixabas. Não houve registro apenas em Governador Lindenberg, situado na microrregião Norte do Estado. O município com maior população indígena é Aracruz, com 7.425 habitantes, seguido por Serra (1.326) e Vila Velha (866).

Tupiniquins: Viviam no litoral norte do estado, sobrevivendo principalmente da coleta de mariscos.

Tupinambás: Viviam no norte do estado, na região dos rios Cricaré e Doce.

Temiminós: Viviam no Espírito Santo.

Goitacás: Viviam no Espírito Santo.

Pataxós: Viviam no norte do estado, na região dos rios Cricaré e Doce.

Maxacalis: Viviam no norte do estado, na região dos rios Cricaré e Doce.

Krenaks (Botocudos): Viviam no interior e norte do estado, na região dos rios Cricaré e Doce.

Culinária: A alimentação brasileira é influenciada por ingredientes e técnicas indígenas, como o cuscuz, a canjica, a pamonha, a mandioca, o beiju e a farinha

Artesanato: As técnicas de tecelagem, cerâmica, pintura e entalhe em madeira são utilizadas na produção artística brasileira

Medicina tradicional: Os conhecimentos sobre plantas medicinais e práticas de cura indígenas são utilizados na medicina popular brasileira

Língua portuguesa: Muitas palavras da língua portuguesa têm origem nas línguas indígenas brasileiras

Dança: A dança Cateretê, que consiste em sapateado ao som de palmas e violas, tem origem indígena

Hábitos: O hábito de descansar em redes e tomar vários banhos por dia são heranças da cultura indígena

Pinturas corporais: As pinturas corporais indígenas são marcas de identidade cultural e são diferentes para cada ocasião

Alguns personagens do folclore indígena são:

Mani: Uma menina que morreu durante o sono e foi enterrada na oca onde vivia com a mãe. A mãe chorou e regou a terra com as suas lágrimas, e nasceu uma planta diferente, que mais tarde foi descoberta como a mandioca.

Naiá: Uma jovem indígena que se apaixonou pela Lua, Jaci, e sonhava em se tornar uma estrela para ficar perto dela. Naiá se jogou no lago para tocar em Jaci e ser transformada em estrela, mas acabou morrendo afogada. Jaci a transformou em uma vitória-régia, a estrela das águas.

Caipora: Um ser descrito como um índio de pele escura, muito rápido e coberto de pelos. A lenda diz que a Caipora é o rei dos animais da floresta e que faz acordos com caçadores sobre suas caças.

Outras lendas indígenas são: