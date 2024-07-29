Povos que formam o ES: a história e legado do povo luxemburgueses

Pórtico de acesso a Campinho, em Domingos Martins Crédito: PMDM

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, com o comentarista Rafael Simões, o assunto em destaque são os luxemburgueses e sua influência no Estado. Vamos à história!

Your browser does not support the audio element. ES Que História é Essa - 29-07-24

Atualmente, de acordo com a embaixada brasileira tem cerca de 10 mil brasileiros em Luxemburgo de um total de cerca de 660 mil habitantes neste país de 2586 km². Em Luxemburgo existe uma comunidade chamada Novo Brasil (Nei Brésil -fica próximo da fronteira com a Alemanha, ao norte do país) que foi feita em homenagem aos luxemburgueses que tentaram migrar para o Brasil, mas não conseguiram por causa do fechamento dos portos.

Eles chegaram ao Espírito Santo por volta de 1858. Muitos deles se dirigiram principalmente para Santa Leopoldina e alguns poucos para Domingos Martins e outros locais. Não temos o número exato de luxemburgueses que vieram para o Espírito Santo. Os luxemburgueses foram aqueles que mais se movimentaram pela região de Santa Leopoldina. Mas nem o clima, nem a beleza das regiões montanhosas foram suficientes para reter os luxemburgueses.

Mesmo antes da crise do café, na década de 30, deixaram Santa Leopoldina e Domingos Martins em busca de centros maiores. Poucos permaneceram na região de Santa Leopoldina. Os Reisen, destacados comerciantes, deixaram inúmeras referências históricas. Um luxemburguês, cujo nome era Florêncio Fuebe, era dono de um lote de mulas. Foi um dos mais famosos tropeiros de sua época.

Aliás, os luxemburgueses tinham um trato especial com animais. Emílio Entringer Sobrinho, também tropeiro, foi pioneiro em transporte de carga para lugares distantes. O movimento de embarque de café era, então, muito grande, e se misturava com o desembarque de mercadorias vindas, principalmente, da Europa. Canoas transitavam pelo rio Santa Maria, abarrotadas de especiarias. A produção do café descia pelo rio no rumo da Europa. Às vezes transportavam quase 200 sacas. Os canoeiros eram homens de absoluta confiança dos comerciantes, carregavam altas quantias dos patrões, além das mercadorias.

Os luxemburgueses foram praticamente assimilados pela etnia alemã. Falavam também alemão e eram considerados mesmo alemães. No início de 1828, foi assinado um tratado de amizade eterna e comércio entre Guilherme I, Rei dos Países Baixos e Grão-Duque do Luxemburgo, e Dom Pedro I do Brasil. Em 1911 foram oficialmente reestabelecidos os laços diplomáticos entre Luxemburgo e Brasil.

Ainda em 1828, teve início a imigração luxemburguesa para o Brasil com cerca de mil luxemburgueses estabelecendo-se no país.[4] A maior parte dos descendentes encontra-se em dois estados brasileiros: Santa Catarina e Espírito Santo.

Em Santa Catarina, os imigrantes vindos de Luxemburgo se estabeleceram na região na década de 1820, principalmente no vale do Itajaí, no Vale do Tijucas (atuais municípios de Canelinha e São João Batista, famílias Steil e Olinger), em áreas de Colonização germânica nos entornos de Florianópolis (Antônio Carlos, Biguaçu e São Pedro de Alcantara), posteriormente algumas famílias se mudaram para a região do vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul e na região de Rio Negro, no Paraná. Em Rio Negro, entre os primeiros luxemburgueses que chegaram, estava a família Bley, que se fixou em 1829.

No Espírito Santo chegaram a partir de 1858, fundando algumas colônias, como a Vila de Luxemburgo, em Santa Leopoldina. A partir da década de 1920, na região centro-sul de Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, algumas famílias de luxemburgueses se fixaram, principalmente no município de João Monlevade, onde formaram uma colônia.

Um luxemburgo-brasileiro, ou brasilo-luxemburguês, é um brasileiro de total, predominantemente ou parcial ascendência luxemburguesa ou um imigrante luxemburguês no Brasil. Estima-se que existam cerca de 50 mil brasileiros com alguns ascendentes luxemburgueses. Muitos dos descendentes foram incentivados a pedir a nacionalidade luxemburguesa entre os anos de 2009 e 2018. Para a maioria dos casos, o prazo do pedido ficou aberto até 2021.

Muitos dos imigrantes luxemburgueses que chegaram no Brasil eram considerados germânicos, sendo assim eram tidos como parte desse grupo étnico, onde suas heranças culturais eram assimiladas com as dos alemães. Algumas famílias mantiveram em suas casas a língua luxemburguesa (lëtzebuergesch). Alguns ainda falavam também o francês e o alemão.

Os descendentes de luxemburgueses no Brasil mantiveram hábitos como na culinária. Os principais ingredientes da cozinha luxemburguesa encontrados no Brasil são as batatas, os legumes, feijão, carnes (como a suína), massas, pães, bolos, doces e sobremesas. Em Minas Gerais, por exemplo, alguns restaurantes servem massas com molho de toucinho, prato muito parecido ao kniddelen mat speck, ou ainda pescoço suíno defumado com feijão-fava, similar ao judd mat gaardenbounen, além de porções de bolinhos (quilles), comparados a uma versão luxemburguesa de bowling.

Em 23 de junho, celebram o Dia de Luxemburgo.

Segundo o historiador Claude Way no seu texto "Luxembourgers in Latin America", no século 19 cerca de 80% da população luxemburguesa estava ocupada na agricultura, cuja fraca produção tinha rotatividade de 3 anos. A renda do restante da população vinha de setores artesanais como couro, cerâmica, tecidos. A indústria de tecidos passou por uma crise grande e metade das pessoas que se ocupavam com isso ficaram desempregadas.

Antes de 1850 não havia bancos que pudessem fornecer capital.

O autor relata que em 1847 cerca de um décimo da população eram de mendigos e indigentes. E que isto durou por décadas ainda. Este quadro de pobreza é que impulsionou a emigração. Os destinos favoritos eram França e EUA.

Existem relatos de várias famílias que queriam vir para o Brasil e que foram vítimas de agentes que lhes roubaram o dinheiro no porto de saída. O império do Brasil vendia uma imagem muito boa e exagerada de um paraíso para o imigrante.

De uma maneira geral podemos perceber que o imigrante busca uma oportunidade.Uma nova chance de recomeçar em condições melhores. Deixando o seu país de origem e se arriscando numa viagem difícil eles também contribuíram mesmo que indiretamente com o seu país de origem para diminuir o excesso populacional.