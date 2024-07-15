Povos que formam o ES: a história e legado do povo belga!

Entrada de Rio Novo do Sul, que fica às margens da BR 101 Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, o destaque vem da Bélgica. Vamos à história! A Bélgica surge como país independente durante a revolução de 1830, que ocorreu em inúmeras regiões da Europa. E desde o seu surgimento será composto por dois grupos étnicos: os valões (que falam francês) e os flamengos (que falam flamengo, uma variação do holandês). Quando Leopoldo I, e depois seu filho Leopoldo II, ainda empreendia tentativas de buscar uma colônia belga na América Central, e que durante a grande crise social e econômica dos anos 1840 houve uma emigração da Bélgica para os EUA e a América espanhola.

Your browser does not support the audio element. ES que História é Essa - 15-07-24

Leopoldo II por motivos estratégicos examinava o território inexplorado do atual Brasil. Como mais tarde ele faria com relação à África, Leopoldo II sabia que as grandes riquezas se encontravam principalmente no interior. Além do mais ele não tinha vontade (nem havia apoio militar e político para tanto) de concorrer com a Inglaterra, França ou Alemanha na tentativa de abocanhar uma região do litoral.

A primeira tentativa foi na Amazônia, mas fracassou apesar da energia empregada pelo monarca, que expressamente desejava adquirir uma colônia belga no Brasil; e que muito habilmente foi desfeito pelo imperador brasileiro Dom Pedro II (um amigo de Leopoldo II). Afinal o Brasil desde sua independência visava assegurar a sua soberania nacional e integridade de suas fronteiras; e uma "colônia" explicita não figurava neste cenário. Leopoldo II então partiu para uma estratégia diferente e envolveu empresas belgas (Compagnie des Produits Cibils, Compagnie des Caoutchoucs du Matto Grosso e posteriormente a Compagnie de l'Urucum) para que comprassem terras no interior, principalmente em Mato Grosso. E durante os últimos 20 anos do século 19 isto foi surpreendentemente bem-sucedido, já que uma área de não menos 80.000 km2 estava sob controle ‘belga’ e Leopoldo até consegui dar uma forma oficial ao empreendimento através de um vice-consulado em Descalvados. As instalações das fazendas serviam para o plantio de vários cultivos lucrativos como também para a pecuária, com abatedouro e instalações para produzir extratos de carne sobre o modelo "Liebig". Mas no início do século 20 quando o Brasil por conta da crise do Acre com a Bolívia empreendia seus esforços para o estabelecimento definitivo de suas fronteiras os belgas simplesmente foram obrigados a vender seus ativos e a sua presença nesta região definhou silenciosamente.

Uma colonização excepcional ocorreu em 1845, quando, com garantias imperiais foi obtida uma concessão agrícola no vale do Itajaí e uma centena de famílias principalmente da região de Bruges se estabeleceram no Estado de Santa Catarina, onde hoje se encontra a pequena cidade de Ilhota.

A maioria dos nomes belgas foram sendo aportuguesados para facilitar a integração. Alguns nomes proeminentes na história brasileira são, por exemplo: Dutra (de Hurtere), Goulart (Hoeilart).

Os primeiros imigrantes belgas chegaram ao Espírito Santo a partir de 1855 em diante, e o principal destinos dos imigrantes belgas foi a Colônia de Rio Novo, e eram em sua maioria agricultores católicos, e os sobrenomes mais comuns entre os colonos belgas foram: Weyn, Braat, van Til, Vervloet, Lauvres, Swinnen, Dewarde, Lansoine, Simon e Sovinnen.

A imigração belga com destino ao Brasil totalizou 6.220 pessoas, de 1843 até o ano de 1915. Até 1850: 423 * 1851-1875: 1.441 * 1876-1900: 2.942 * 1901-1915: 1.414. Estima-se que cerca de 120 belgas vieram para o Espírito Santo nesse período, a maioria entre 1859 e 1875. Jean Joseph Vervloet e sua esposa Anne Marie Van Isterdael com seus 06 filhos deixaram a Bélgica rumo ao Brasil em dezembro do ano de 1858, chegam no Rio de Janeiro em 19 de abril de 1859 e ao Espírito Santo em 2 de maio daquele ano.

Em 1859 a família fixou residência em Santa Leopoldina (antigo Porto de Cachoeiro), na região de Luxemburgo, perto da Suíça antiga sede desse Município no Estado de Espírito Santo.

A eles se deve o início do comércio local (loja e compra e venda de café em Luxemburgo). Comércio importador e exportador e comércio atacadista e varejista através de suas três firmas: V & J. Vervloet em Luxemburgo, J. Vervloet & Cia. no Porto de Cachoeiro e Vervloet. Irmão & Cia. em Timbuhy (hoje Santa Teresa).

A eles devemos, também, a primeira exportação de café da região para a Europa, a construção das primeiras casas residenciais e comerciais no Porto de Cachoeiro, a iluminação da cidade, o abastecimento da cidade com água encanada e a exploração do Rio Santa Maria através da sua firma: Cia. de Navegação Fluvial quando interligaram o Rio Santa Maria ao Oceano Atlântico, interligando também, o Porto de Cachoeiro à Vitória, capital do Estado.

Jeronymo Vervloet, filho de Jean Joseph, foi o primeiro intendente nomeado Presidente de Santa Teresa – ano 1891. Exerceu o cargo de Presidente do Município de Santa Teresa por dois períodos: 22/02/1891 a 23/03/1891 – 30/01/1892 a 20/02/1892.

A família Vervloet é um bom exemplo da presença de imigrantes belgas no Espírito Santo, pois irá integrar as duas atividades a que os belgas se dedicaram por aqui: produção e comércio de café. Comércio internacional, inclusive.

Os belgas, no entanto, não têm uma presença cultural contemporânea no nosso estado. Acabaram por não constituir um grupo populacional específico, na medida em que se casaram com descendentes de inúmeros grupos europeus.