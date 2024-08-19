Povos que formam o ES: a história da imigração açoriana e portuguesa!

Portugal Crédito: Pixabay

Uma discussão sobre a questão dos portugueses, de modo geral, e os açorianos de modo específico, é se seriam migrantes ou imigrantes, afinal como, até 1822, o Brasil era parte do Reino de Portugal, não podemos até aquele momento, falar em imigração, e sim em migração. Por isso, inclusive, a série é sobre os povos que formaram o Espírito Santo. Este é o tema em destaque com o comentarista Rafael Simões, nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?".

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Evidente, portanto, também, que a partir de 1822, podemos falar de imigração portuguesa para o Brasil. De 1500 até 1760, segundo dados do IBGE , vieram para o Brasil cerca de 900 mil portugueses. O período que vai de 1808 a 1857 é marcado por pronunciada desaceleração, com a chegada de pouco mais de 40 mil portugueses. De 1881 a 1967 os números voltam a crescer e somam cerca de 1.500.000 portugueses. Entre esses, especialmente no que tange ao período do século XIX, encontram-se os açorianos.

O arquipélago dos Açores é um território pertencente a Portugal, formado por nove ilhas, que juntas somam uma área total de 2.333 Km2. Localizado no oceano Atlântico, os Açores ocupam uma posição intercontinental que lhe confere uma centralidade muito peculiar e estratégica nas conexões entre o Velho e o Novo Mundo.

No Brasil do século XIX, a vinda de portugueses, naturais das Ilhas dos Açores foi um fenômeno determinado por decisões políticas da Coroa Portuguesa, que passou a adotar o povoamento como uma nova perspectiva para a ocupação do território brasileiro, visando impedir as invasões e a exploração das terras por outros países. Numericamente bastante considerável, os açorianos contribuíram no processo de construção do espaço brasileiro, especialmente no que tange à consolidação do povoamento das regiões de fronteira. Eles foram especialmente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão e Pará, além de uma presença no Espírito Santo.

Tal especificidade justifica a relevância no destaque historiográfico acerca da contribuição desses portugueses para o desenvolvimento da capitania, considerando a compreensão do processo da vinda, instalação e fixação das famílias açorianas no Sertão de Santo Agostinho (atual cidade de Viana - ES), na primeira metade do século XIX.

Francisco Alberto Rubim da Fonseca e Sá Pereira foi governador da Capitania do Espírito Santo, no ano de 1812, permanecendo no cargo até 1819.

Maria Stela de Novaes destaca que “por influência do Governador Rubim, trinta casais de açorianos dos que vieram aumentar a povoação branca do Brasil, foram encaminhados para a Capitania do Espírito Santo, pelo Intendente Geral da Polícia do Rio de Janeiro, Paulo Fernandes Viana”.

As primeiras famílias açorianas chegaram à capitania do Espírito Santo em novembro de 1812, porém só foram encaminhadas para o Sertão de Santo Agostinho em fevereiro de 1813. Para viabilizar a instalação desses imigrantes, o governo distribuiu terras e outros incentivos para o desenvolvimento da produção agrícola (especialmente no que se refere ao cultivo de linho e trigo).

Alguns fatos de destaque nesse período são: a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil (1808); a chegada e a instalação dos imigrantes açorianos no Espírito Santo (1812 – 1814); a construção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição (1815 – 1817) e a realização das Festas do Divino Espírito Santo em Viana (herança cultural e religiosa dos imigrantes açorianos, festa que teve início naquela localidade, no ano de 1817).

Impulsionados não somente por seu espírito aventureiro e pelas políticas de incentivo da Coroa Portuguesa, os açorianos tinham muitos motivos para deixar as ilhas: as catástrofes sísmicas e vulcânicas; a existência de uma superpopulação e a fome que assolava os Açores por consequência do subdesenvolvimento da agricultura e da excessiva concentração da propriedade. O crescimento demográfico aumentou ainda mais a disputa pelo acesso a uma vida digna nos Açores e a maioria dos açorianos que se deslocou para o Brasil era de camada social muito baixa, com raríssimas exceções.

Os primeiros casais açorianos emigraram para o Brasil no início do século XVII, tendo as capitanias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul como os principais destinos neste país. Ainda no século XVII, as capitanias do Maranhão e do Pará também receberam casais açorianos para o povoamento de seus territórios, posto que a preocupação da época fosse a garantia do controle do território através do povoamento nas regiões de fronteira. No século XVIII, novamente muitos ilhéus foram direcionados para o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e alguns casais açorianos encaminhados para o Amapá.

No decorrer dos séculos XVIII e XIX, com o aumento do fluxo imigratório, os destinos dos açorianos no Brasil se diversificaram ainda mais. Nessa perspectiva, os ilhéus foram distribuídos pela Região Norte (Amazonas), Região Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo) e Região Nordeste (Maranhão, Paraíba). Por fim, a partir do século XX, a imigração açoriana continuou existindo de forma considerável até o estabelecimento das medidas restritivas de imigração, instituídas pelo governo de Getúlio Vargas, quando houve grande redução na entrada de imigrantes de qualquer nacionalidade no Brasil.

A presença portuguesa no estado remonta ao período da colonização. Como a maioria dos colonos eram homens, se miscigenaram em larga escala com as mulheres indígenas e africanas. Após a independência, o Espírito Santo ainda recebeu um considerável número de imigrantes portugueses. Entre 1812 e 1900, foi computada a entrada de 1.748 portugueses, os do início do século XIX majoritariamente açorianos. Posteriormente, chegaram imigrantes das regiões de Beira Litoral, Douro Litoral, Beira Alta, Alto Douro e Trás os Montes.

O projeto tem 1812 como referência de data inicial porque em dezembro daquele ano chegou a então Capitania do Espírito Santo um grupo de 32 colonos, de um total de 250, oriundos das Ilhas dos Açores, para ocupar lotes na Colônia Agrícola de Santo Agostinho, atual município de Viana. Este foi o primeiro empreendimento oficial de colonização agrícola no Brasil por meio de mão-de-obra familiar imigrante. Alguns historiadores não consideram esse fato histórico por não considerar os açorianos como estrangeiros pois, na ocasião, juntamente com os brasileiros, estavam sob o domínio de uma mesma administração imperial, o reino português, como destacamos logo no início da discussão.

As informações sobre os imigrantes açorianos se encontram no APEES no “Livro de matrícula dos Ilhéos” que traz a relação das famílias da povoação de Viana, que receberam casas e gado para uso na lavoura. Os primeiros registros referem-se a 25 imigrantes que entraram na província em 12 de dezembro de 1812. Outros sete foram inscritos em 28 de dezembro do mesmo ano. Em 1813 foram registrados 156. Em 1814, por sua vez, há o registro da entrada de 66 colonos.

De acordo com Marcus Pimentel, em seu artigo “Os açorianos na capitania do Espírito Santo e a Fundação da Povoação de Viana”, a chegada dos colonos veio consolidar um projeto de uso do território, importante para o desenvolvimento da região que compreendia o Espírito Santo e o Sul da Bahia.

Segundo Lélia Pereira da Silva Nunes, no trabalho “A descoberta de Viana: as raízes perdidas”, é possível vislumbrar a presença da cultura açoriana em diversas características atuais do município como o jeito de trabalhar a terra, a arquitetura, a renda de bilro, as danças, dentre outras manifestações.

Conforme argumenta, é na “Festa do Divino Espírito Santo” que a influência dos Açores se mostra mais expressiva, por se tratar de um dos elementos fortes da formação da identidade cultural de Viana e ser a maior festividade religiosa da região. De acordo com a autora, a primeira festa ocorreu em 1817, logo após a construção da Igreja da Nossa Senhora da Conceição, erguida pelos imigrantes. A igreja foi tombada em março de 1983 pelo Conselho Estadual de Cultura, que reconheceu sua importância para o patrimônio histórico e artístico do Espírito Santo.

Já a presença portuguesa no Espírito Santo, em geral, não é percebida, sentida, especificamente, mas, é claro, muito marcante. Além, por óbvio, da própria língua, temos a tradição religiosa cristã, católica, de origem portuguesa, que claro, inclui as festividades religiosas, a nossa arquitetura colonial remanescente, as festas juninas, a base alimentar, a tal da dieta mediterrânea, sobre a qual o nosso mestre, Juarez Campos, já falou aqui, com sua base de frutos do mar, azeite de oliva e alimentos frescos, destaque-se aqui o bacalhau, o caldo verde, o quindim e a cachaça.