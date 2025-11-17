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ES: Que História é Essa?

Pós-primeira semana da COP30: o que podemos fazer como sociedade, negócios e governos?

Ouça a análise do comentarista Rafael Simões

Publicado em 17 de Novembro de 2025 às 11:40

Publicado em 

17 nov 2025 às 11:40
sustentabilidade; ESG; meio ambiente
sustentabilidade; ESG; meio ambiente Crédito: Freepik
A COP30, 30ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas, vai até esta semana, dia 21 de novembro, em Belém, no Pará. Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões explica, já tendo um panorama da primeira semana, o que podemos fazer como sociedade, negócios, pessoas e governos. O combate à emergência climática exige uma ação coordenada e ambiciosa em todos os níveis, As soluções se baseiam em dois pilares principais: Mitigação (reduzir a emissão de Gases de Efeito Estufa - GEE) e Adaptação (preparar-se para os impactos inevitáveis). Ouça a conversa completa!
CBN - Espírito Santo: Que História É Essa? -17-11-25.mp3

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