Pós-primeira semana da COP30: o que podemos fazer como sociedade, negócios e governos?

A COP30, 30ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas, vai até esta semana, dia 21 de novembro, em Belém, no Pará. Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões explica, já tendo um panorama da primeira semana, o que podemos fazer como sociedade, negócios, pessoas e governos. O combate à emergência climática exige uma ação coordenada e ambiciosa em todos os níveis, As soluções se baseiam em dois pilares principais: Mitigação (reduzir a emissão de Gases de Efeito Estufa - GEE) e Adaptação (preparar-se para os impactos inevitáveis). Ouça a conversa completa!