Por dentro do Caparaó: Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Iúna

"Espírito Santo: Que História É Essa" - Episódio 9 Crédito: Arte I A Gazeta

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque as cidades da chamada microrregião 6 - Caparaó: Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Iúna. Vamos às histórias:

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Divino de São Lourenço:

Gentílico: Divinense

A colonização de Divino teve início em 1902. Seu povoamento se deu com portugueses, africanos, italianos, libaneses e turcos. Primeiramente, a

localidade, ainda pertencente à Guaçuí, chamou-se Imbuí. As terras pertenciam a João Vicente Soares, que doou à igreja para formação

da Vila de Imbuí. Com Ibitirama, Ibatiba, Iúna e Irupi formavam as cinco localidades com I do caparão, fragmento que na língua indígena significa água, elemento farto na região.

Dizem que há uma lenda indígena sobre estas cinco cidades. Seu nome atual, dado na criação do Município, em 05 de junho de 1964, vem de Divino Espírito Santo, nome que consta na escritura das terras onde se formou o núcleo urbano, e de uma homenagem ao padroeiro da vila, São Lourenço.

A emancipação de Divino é comemorada em 05 de junho, mas a grande festa da Cidade acontece mesmo em torno do dia de São Lourenço, 10 de agosto.

Todas as festas mais populares são determinadas pelas datas dos santos de cada localidade. Conhecida na região como Cidade Natureza, Divino de São Lourenço/ES, está situado a 690 metros de altitude, e possui a maior reserva de Mata Atlântica dentre os municípios que formam a região do Caparaó. É cercado por inúmeras cachoeiras de águas límpidas e cristalinas, dentre elas se destacam do Granito, Cachoeira Alta e das Andorinhas, localizadas à 11 km da sede, no Distrito de Patrimônio da Penha. A 23 km do acesso ao Pico da Bandeira, situado em Pedra Menina, distrito de

Dores do Rio Preto, uma cidade vizinha, que como Divino de São Lourenço, é hospitaleira, onde a simplicidade da população é que conquista os visitantes.

Divino de São Lourenço é pouco conhecida dos capixabas, e é a menor em população do Estado do Espírito Santo. é um lugar calmo, com muita natureza e ar puro. A cafeicultura e a pecuária de leite são à base da economia local. Além dos atrativos naturais do entorno do Caparaó, a cidade apresenta também arquitetura e jeito de interior.

Divino está situado a 690 metros de altitude, e tem a maior reserva de mata atlântica dentre os municípios que formam a região do Caparaó. É cercado por inúmeras cachoeiras de águas límpidas e cristalinas. Tem, como atividade econômica principal, a agropecuária, baseada na exploração de leite e café. E está se iniciando a fruticultura no município.

É conhecida na região como Cidade Natureza. No município, se localizam as maiores reservas de Mata Atlântica primária de toda a Serra do Caparaó, e várias cachoeiras de águas cristalinas, dentre elas a do Granito, a Cachoeira Alta e a das Andorinhas, localizadas a 11 km da sede, no distrito de Patrimônio da Penha. Localiza-se a 23 km do acesso ao Pico da Bandeira, situado em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, uma cidade vizinha, que, como Divino de São Lourenço, é hospitaleira, com a simplicidade da população conquistando os visitantes. Divino de São Lourenço é pouco conhecida dos capixabas. É um lugar calmo, com muita natureza e ar puro.

Dores do Rio Preto:

Gentílico: Rio-pretense

O começo do povoamento do município de Dores do Rio Preto, é do final do século XIX e início do século XX. Seu primeiro nome foi Vila Divisa, cujo

terreno foi doado por Firmino Domingos Dias e pertencia ao município de Guaçuí. Em 1912 foi construída a Estrada de Ferro Leopoldina que ligava Vila

Divisa aos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esta ferrovia ajudou muito para o desenvolvimento e o progresso local. No período de 1912 a 1950, o distrito viveu seu apogeu comercial com a exportação de madeiras e de cereais.

Em 30 de dezembro de 1963 foi criado o município de Dores do Rio Preto, através da Lei nº 1.914, sendo fundado no dia 7 de abril de 1964. Sua

denominação foi dada em homenagem a padroeira Nossa Senhora das Dores e ao Rio Preto, que banha a cidade. Dores do Rio Preto foi palco da Guerrilha do Caparaó, instabilidade política ocorrida em 1964, período em que começou a Ditadura Militar no Brasil. Em 1967 as forças armadas montaram um esquema tático para capturar ex-militares que faziam parte do grupo revolucionário e que estavam refugiados no Parque Nacional do Caparaó. O exército usou como base de acampamento todos os municípios vizinhos, assim como Dores do Rio Preto.

O primeiro prefeito do município foi o Sr. Wlademiro Azevedo Carvalho e o segundo, o Sr. Manoel Cardoso Martins, ambos nomeados pelo Governador do Estado, Francisco Lacerda de Aguiar. A 1ª eleição do município foi em 1966, quando o Augusto Otaviano foi eleito prefeito da cidade. Aos dezoito dias do mês de Fevereiro de 1967, foi instalada e realizada a primeira reunião da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto.

Ibatiba:

Gentílico: Ibatibense

Ibatiba é um município brasileiro do estado do Espírito Santo situado na mesorregião Sul Espírito-Santense. Foi fundado em 7 de novembro de 1981 e

localiza-se a 171 quilômetros da capital do estado, Vitória. Atualmente, Ibatiba conta com uma população estimada pelo IBGE de 21.909 habitantes (2006) e 241 km² de área territorial. Sua principal atividade econômica é a agricultura, representada pelo cultivo do café, iniciado ainda no século XIX.

A história de Ibatiba começa na segunda metade do século XIX, quando agricultores mineiros e cariocas migraram para a região do Rio Pardo e lá se

estabeleceram com suas famílias e também alguns escravos. Surgiram assim, as primeiras propriedades rurais da região. No final do século XIX uma doação de terras feitas pelo Sr. Manoel da Silveira à Igreja Nossa Senhora do Rosário, deu origem ao povoado que passou a se chamar Vila do Rosário pertencendo ao município de Rio Pardo, hoje Iúna. Aos primeiros colonizadores seguiram imigrantes provenientes do Líbano, que se estabeleceram por volta de 1908. A vila foi promovida à categoria de distrito em 1918.

Em 1944, por determinação do IBGE, a Vila do Rosário passou a se chamar Vila de Ibatiba. O nome “Ibatiba” é um vocábulo da língua tupi-guarani que

segundo algumas versões significa fruta-doce, mas outras versões sugerem que o significado real é pomar. No fim da década de 1940 chegou a notícia de que uma nova rodovia federal seria construída e cortaria a região, passando por Ibatiba, mas somente na década de 1950 foram feitas as primeiras demarcações da nova rodovia e mais tarde em 1963 foram iniciadas as obras de construção.

Com a inauguração da BR-262 em 1969, o Distrito de Ibatiba passou a ter mais acesso a comercialização de produtos variados e a receber maior número de migrantes. Tal fato fez com que o distrito se desenvolvesse rapidamente em poucos anos, o que despertou o desejo de emancipação política e administrativa de seus moradores.

Com a criação de um movimento pró-emancipação na década de 1970, a população de Ibatiba conseguiu a emancipação em 7 de novembro de 1981,

garantida pela Lei nº 3.430, que criou o município de Ibatiba, desmembrado do de Iúna. Sua instalação se deu em 31 de janeiro de 1983.

Ibitirama:

Gentílico: ibitiramense

Em 1899 o casal Silvério Pereira e Cândida Maria de Assis, doaram o terreno para construção do patrimônio. Por se tratar da devoção dos doadores e a região ser montanhosa e propícia a tempestade, chamaram então o patrimônio de Santa Bárbara por ser a Santa protetora das chuvas e ventos fortes; que mais tarde passou a ser denominado Ibitirama que no Tupi-Guarani significa conjunto de montanhas, serras, cordilheiras.

Em 1917, a região do Caparaó passa a distrito do Caparaó e Ibitirama a Vila de Santa Bárbara do Caparaó. Caparaó no Tupi-Guarani significa águas que correm nas pedras, região de raras belezas e grandes recursos naturais. Em 1955, com a política de erradicação dos cafezais e desativação do ramal ferroviário que propiciava o escoamento dos produtos da região até o porto da barra de Itapemirim. Ibitirama foi vítima do êxodo rural e com isso uma parada brusca em seu desenvolvimento e em sua economia.

O Movimento Nacional Revolucionário de 1964, reunia 17 ex-militares no Parque Nacional do Caparaó que tentaram organizar um movimento de

combate ao regime militar que se instalara no país, e este movimento denominando-se a Guerrilha do Caparaó.

O fluxo migratório começa a ser contido em 1978 devido a instalação de uma Escola de 1º e 2º graus, Emater, igreja Católica, Agência da Fazenda Estadual, Banestes e Unidade Sanitária. Em 1988, o governador do Estado, Dr. Max de Freitas Mauro, sanciona no dia 15 de setembro, a lei nº 4161 de emancipação de Ibitirama a município, antes distrito de Alegre. Atualmente, com município emancipado, Ibitirama apresenta todas as pré-

condições de desenvolver não apenas o setor principal de sua economia o café, mas também de promover sua própria inserção em outros segmentos

como o turismo e a piscicultura.

Assim, pode-se dizer que a história do município ainda está sendo escrita, e que o seu sucesso, num futuro próximo, dependerá unicamente da vontade e da luta continua dos cidadãos de Ibitirama. Mais da metade da cidade é ocupado pelo Parque Nacional do Caparaó. A cidade fica localizada na Serra do Caparaó. O relevo é bastante acidentado e montanhoso, com altitude média superior a 1 500 metros. O Pico da Bandeira, com 2 891,98 metros de altitude, fica localizado no município e se caracteriza como o ponto mais elevado do Espírito Santo e de Minas Gerais e o terceiro do

país.

Os pontos mais altos do município são: Pico da Bandeira (2.892 metros), Pico do Calçado (2.849 metros) e o Pico do Tesouro ou dos Cabritos (2.620 metros). A bacia que compõe a paisagem hidrográfica do Município é a do Rio Itapemirim, destacando-se como principais cursos de água os rios Braço Norte Direito e Santa Clara, além do Rio Preto. O clima é Tropical de altitude. Com verões quentes e úmidos e invernos secos e relativamente frios a amenos. O outono e a primavera são estações de transição entre o inverno e o verão e apresentam as características destas duas estações com dias amenos ou quentes.

Nos Picos da Serra do Caparaó, são registradas as menores temperaturas do estado e algumas das menores temperaturas da Região Sudeste do Brasil. Graças à grande altitude da região, são comuns marcações na casa de quatro graus centígrados negativos. Geadas ocorrem diariamente no inverno. A temperatura na região pode variar de 25 a dez graus centígrados negativos.

Irupi:

Gentílico: Irupiense

O território que hoje constitui o município de Irupi pertencia, inicialmente ao município de Vitória. Com a criação do distrito de Viana, foi anexado ao

mesmo, e nele permaneceu, após a sua elevação a categoria de município, como território do distrito de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo, criado pela lei nº 10, em 14 de junho de 1859. Todo o território do distrito de Rio Pardo foi anexado ao município de Cachoeiro de Itapemirim, em 1867.

O município de Rio Pardo foi criado em 1890, quando da promulgação da primeira Constituição Republicana do Estado do Espírito Santo, sendo dividido em três distritos.

Com o trânsito de pedestre, tropas e carros de boi, na segunda metade do século passado, a então Fazenda da Cachoeirinha, de propriedade do Sr.

Hydário Tomaz, foi se transformando num pequeno arraial, com cemitério capela dedicada a São Joao Batista e pequenos entre postos comerciais, até

que desapareceu seu primitivo nome e ficou conhecida como "Cachoeirinha do Rio Pardo", por ficar às margens de um dos afluentes desse rio.

Com o progresso da pequena Vila de Cachoeirinha do Rio Pardo e a estagnação da Vila de Santa Cruz, a sede do distrito foi transferida para

Cachoerinha, integrando o município de Rio Pardo. Em 1943, pelo decreto lei estadual números 15177, de 31-12-1943, o nome do distrito "Cachoeirinha do Rio Pardo" foi substituído pelo topônimo "Irupi", origem indígena e que tem os seguintes significados "amigo belo" e "águas branquinhas pequenas" e o município de Rio Pardo a denominar-se Iúna.

Elevado à categoria de município com a denominação de Irupi, pela lei estadual no. 4520, de 15-01-1991, e desmembrado de Iúna, foi instalado em

01-01-1993.

Iúna:

Gentílico: Iunense

O povoamento do território teve início após a doação de um terreno, feita por José Joaquim Ferreira Vale, conforme documento datado de 02-10-1855, para a construção de uma igreja em homenagem a Nossa Senhora Mãe dos Homens. Quatro anos mais tarde, com o progresso da povoação, foi ela

elevada a freguesia. Em 1890, surgiu o município de Rio Pardo (posteriormente o topônimo foi alterado para Iúna) e, em 1938, a cidade.

A freguesia foi criada pela lei provincial nº 10, de 14-07-1859, sob a inovação de N. S. Mãe dos Homens e dedicada a São Pedro de Alcântara. O distrito - subordinado a Cachoeiro de Itapemirim - denominou-se Rio Pardo. Em 24 de outubro de 1890, aconteceu o desmembramento esperado, onde foi criado o Município da Villa do Rio Pardo, por decreto estadual de 24-10-1890.

E foi somente no século XX, década de 40, que o município do Rio Pardo passou a se chamar Iúna, nome de origem tupi que significa "águas pardas",

em decorrência de um decreto federal que proibia municípios brasileiros de possuírem o mesmo nome. Freguesia criada com a denominação de Rio Pardo, pelo decreto provincial nº 10, de 14-07-1859, subordinado ao município de Cachoeiro de Itapemirim. Elevado à categoria de vila com a denominação de Rio Pardo, pelo decreto estadual de 24- 10-1890, desmembrando-se de Cachoeiro de Itapemirim. Sede na vila de Rio Pardo. Constituído de 2 distritos: Rio Pardo e Bom Jardim.

Instalado em 03-03-1891. Pelo ato municipal de 28-12-1903, é criado o distrito de Cachoeira e anexado ao município de Rio Pardo. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 7 distritos: Rio Pardo, Bom Jesus, Cachoeira, Chalé, Santana, São Manoel do Mutum e São Sebastião do Ocidente.

Em virtude do laudo arbitral de 30-11-1914, desmembra-se do município de Rio Pardo os distritos de São Manoel do Mutum, São Sebastião do Ocidente e Bom Jardim. Para formar o novo município e São Manoel do Mutum do Estado de Minas Gerais.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 4 distritos: Rio Pardo, Cachoeira, Santana e Rosário. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31-12-1936 e 31-12-1937. Pelo Decreto Lei Estadual nº 15177, de 31-12-1943, o município de Rio Pardo passou a denominar-se Iúna e os distritos de Cachoeira a denominar-se Irupi, o distrito de Rosário a denominar-se Ibatiba e o distrito Santana a denominar-se Pequiá.

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município já denominado Iúna é constituído de 4 distritos: Iúna, Ibatiba, Irupi e Pequiá. Pela

Lei Estadual nº 1954, de 13-01-1964, é criado distrito de Santíssima Trindade e anexado ao município de Iúna. Em divisão territorial datada de 01-01-1979, o município é constituído de 5 distritos: Iúna, Ibatiba, Irupi, Pequiá e Santíssima Trindade. Pela Lei Estadual nº 3430, 07-11-1981, desmembra do município de Iúna o distrito de Ibatiba. Elevado à categoria de município. Pela Lei Estadual nº 4520, de 16-01-1991, desmembra do município de Iúna o distrito de Irupi.

Elevado à categoria de município. O distrito de perdição é anexado ao município de Iúna logo em seguida. Em divisão territorial datada de 15-07-1999, o município é constituído de 5 distritos: Iúna, Pequiá, Perdição, Santíssima Trindade e São João do Príncipe. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2003. Alteração toponímica municipal Rio Pardo para Iúna alterado, pelo Decreto Lei Estadual nº 15177, de 31-12-1943.

[fontes: sites das prefeituras, Câmaras municipais e Wikipédia]

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População dos municípios da Microrregião 6 (Censo, 2022 – IBGE)

Divino de São Lourenço 5.083

Dores do Rio Preto 6.596

Ibatiba 25.380

Ibitirama 9.520

Irupi 13.710

Iúna 28.590

Alegre 29.177

Bom Jesus do Norte 10.254

Guaçuí 29.358

Jerônimo Monteiro 11.575

Muniz Freire 18.153