Por dentro da história: o Parque Moscoso e Convento São Francisco

Parque Moscoso Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque dois locais que mexem com o imaginário popular no Espírito Santo: o Parque Moscoso e Convento de São Francisco, localizados em Vitória. Vamos a história:

Your browser does not support the audio element. CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA - 05-02-24

Parque Moscoso:

O Parque Moscoso é um parque público, sendo uma área protegida que pertence ao sistema nacional de unidades de conservação. Inaugurado em 1912, é o mais antigo parque municipal da cidade. Com, aproximadamente, 24 mil metros quadrados de área, é considerado um ambiente de tranquilidade em meio à correria do centro da metrópole. O nome Moscoso é uma homenagem ao presidente da província Henrique Moscoso. Possui um lago com peixes e duas ilhas, cortado por pontes e alamedas formadas por árvores típicas da Mata Atlântica.

No parque existe a Concha Acústica, um palco onde acontecem inúmeros espetáculos, tombada como patrimônio cultural pelo Conselho Estadual de Cultura. Em maio de 2012, foi celebrado os 100 anos e para tal comemoração a prefeitura de Vitória iniciou obras de restauração da concha acústica, revisão das instalações elétricas, recuperação dos bancos, dos muros e das calçadas externas e reforma do lago principal.

Na parte baixa da ilha de Vitória havia uma área conhecida como Campinho (atual Parque Moscoso) formada por terrenos alagados pelas marés da Baía de Vitória. O espaço foi doado pela União por meio da Lei Federal nº. 2.356/1910 ao então governador do estado Jerônimo Monteiro (1908-1912) para a construção de um parque em homenagem a Henrique Moscoso. A área sofreu vários aterros e depois foi dividida em lotes, o paisagista Paulo Motta Teixeira foi encarregado para a execução do projeto e as obras foram iniciadas em 1910.

Projetado à moda do século XIX, era um grande jardim que ganhava aos poucos traços do estilo eclético e art nouveau. Foram instadas fontes, repuxos, ruínas de templos greco-latinos, lagoas com pequenas ilhas artificiais e pontes. Na década de 1930 a região do Parque Moscoso tornou-se altamente valorizada, instalaram-se na proximidade residências pertencentes à elite capixaba. A área era aberta ao público, dispunha de muita vegetação, lagos, pássaros, uma quadra de tênis e era considerada como o lugar para o encontro da sociedade capixaba.

Em 1952 o espaço sofre uma primeira intervenção. Inicia-se a construção da concha acústica e a construção do Jardim de Infância, ambas projetadas pelo arquiteto Francisco Bolonha seguindo a moderna arquitetura dos anos 1950. As alamedas foram desviadas e estreitadas para dar lugar para a Capela Ecumênica, brinquedos para as crianças foram implantados e foram construídos muros e grades para que fosse implantado um sistema de cobrança de ingresso restringindo sua utilização, o que acabava contradizendo com a definição e função do parque urbano.

Em 2001 o parque passou por um novo processo de revitalização para recuperar as características originais. O muro foi substituído por grades, os traçados dos caminhos e as fontes voltaram aos locais originais e pequenos detalhes foram recuperando características originais, tornando-o parecido ao que era no passado. Em maio de 2012, para celebrar os 100 anos do parque foram realizadas a restauração da Concha Acústica, a revisão das instalações elétricas, a recuperação dos bancos, dos muros e das calçadas externas, como também a reforma do lago principal. Também foram feitos novos paisagismos e afixadas placas de sinalização, que permitirão ao visitante conhecer um pouco mais da história do local

Convento São Francisco:

O Convento de São Francisco é considerado uma das construções franciscanas mais antiga do Brasil e a primeira fora do nordeste brasileiro. Com mais de quatrocentos anos de existência, o Convento de São Francisco abriga o núcleo principal da Igreja Católica no Espírito Santo. Construído em 1591 para abrigar os noviços interessados a dedicar-se a vida religiosa, o convento fora erguido por dois frades franciscanos, Frei Antônio dos Mártires e Frei Antônio das Chagas, a mando do superior da ordem no Brasil e a pedido de Vasco Fernandes Coutinho - o filho. Vasco teria enviado uma carta ao custódio Frei Melchior de Santa Catarina, superior da ordem no Brasil, em 1587, convidando os franciscanos a se instalar na vila de Nossa Senhora da Vitória. Eles estavam no Brasil há poucos anos, desde 1584, e começavam a se instalar no Nordeste da colônia.

Nessa construção tinha a Igreja dedicada a São Francisco, mosteiro/claustro e a Capela da Ordem Terceira da Penitência, depois foi acrescentado um cruzeiro no início da ladeira de acesso (1744) e finalmente um cemitério “provisório” que funcionou de 1856 a 1908 a princípio somente para os franciscanos e a elite daquela época, mas depois aberto como um cemitério público.

No período colonial o então prédio construído abrigava cerca de 16 alunos, chegando a abrigar 25 noviços no ano de 1765. A cozinha do edifício fora uma das primeiras a receber água encanada, proveniente do aqueduto que captava água das matas da Fonte Grande. O Convento de São Francisco sofrera algumas reformas durante o tempo, sendo as principais ocorridas em 1744 e 1784, mudando o estilo jesuíta de linhas retas foi para estilo colonial barroco, utilizando adornos e volutas.

A construção era composta pela Igreja principal, dedicada a São Francisco, e de uma capela – da Ordem Terceira da Penitência. Houve uma disputa ainda no século XVI entre duas irmandades muito populares em Vitória: Caramurus e Peroás, uma pertencente à Irmandade de São Benedito do São Francisco e a outra pertencente à Irmandade de São Benedito do Rosário, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ambas as entidades se revezavam como guardiãs da imagem de São Benedito. Depois do desentendimento, a imagem original foi transferida para os altares da Igreja do Rosário enquanto uma nova fora confeccionada para os altares da Igreja do Morro de São Francisco, pelo artista Francisco das Chagas Coelho.

Era tido como costume da época sepultar os principais religiosos da ordem no interior dos conventos. Em 1609 a Igreja do Convento recebe os restos mortais do Frei Pedro Palácios, que fundara a ermida da Penha. Relatos contam que durante a cerimônia de sepultamento, algumas pessoas que tocaram seus restos mortais foram curadas de suas enfermidades. Depois de um grande surto de varíola e cólera, em 1856, os terrenos do Convento foram cedidos ao governo municipal para que os sepultamentos fossem realizados, deixando a construção abandonada e em ruínas, com a exclusiva função de cemitério público. Esta prática só fora abandonada em 1908 com a criação de um novo cemitério público em Santo Antônio, e a partir deste momento, todo o edifício passou por um período de abandono e esquecimento.

Em 1925, por iniciativa do padre italiano Leandro Dell’Uomo, foi criado o Orfanato Jesus Cristo Rei, dando início a uma nova fase para o funcionamento do Convento. Com o auxílio do Prefeito Octávio Índio Peixoto, entre outros, o interior do prédio foi todo reformado e reformulado para receber os órfãos que vinham de Vitória e do interior do Espírito Santo, chegando a abrigar 129 crianças, no ano de 1937.

O Orfanato contava com oficinas de sapataria, alfaiataria, tipografia, gabinete dentário, além de possuir uma banda de música, formada em 1929.

Se por um lado o padre Leandro Dell’Uomo levou adiante uma grande obra social, por outro, entrou para a história como o responsável pela descaracterização da Igreja de São Francisco e de parte do convento franciscano para comportar a estrutura que ele julgava necessária para o orfanato. A partir disso, as celebrações religiosas passaram a acontecer na Capela da Ordem 3ª da Penitencia, onde foram transferidos todos os paramentos.

Padre Leandro ainda organizou uma Tropa Escoteira, formada por cerca de quarenta escoteiros. Com este grupo, e acompanhado pela banda de música, viajou pelo interior do Estado do Espírito Santo levantando recursos para a manutenção do orfanato e para conclusão das obras do edifício. O Padre também viajou em 1935, pedindo esmolas nas paróquias da diocese, com a licença "Servatis Omnibus De Jure Servandis", expressão queria dizer: "todos os requisitos legais" ou "respeitando a lei", tentando colocar embasamento legal em sua busca por doações.

O entorno do Convento de São Francisco passou por grandes transformações urbanas, seguindo o fluxo de modernizações que acompanhavam toda a região de Vitória. As ruas Coronel Monjardim, São Francisco e Padre Nóbrega foram modificadas para a passagem de bondes e carros. Essa onda de mudanças fez com que o prefeito Octavio Índio decretasse o fim da necrópole localizada no alto do morro. No pátio do Orfanato foi construído um monumento para abrigar ossos retirados dos antigos cemitérios de São Francisco, Boa Morte e Sacramento. Tudo isso foi decidido em conjunto do Padre Leandro que para lá também transferiu os ossos dos frades franciscanos e dos bem-feitores sepultados no interior da Igreja que havia desaparecido. Uma das ossadas transladadas para o monumento era a do Frei Pedro Palácios.

Em outubro de 1952 o construtor André Carloni, na época diretor do IPHAN, iniciou a reconstrução do frontispício da Igreja e também de parte do Convento que haviam sido demolidos para a instalação do Orfanato Jesus Cristo Rei. No interior, nenhuma das reformas foram concluídas, mas o alpendre e a fachada foram refeitos segundo as características originais.

Até o ano de 1961 o Orfanato funcionou no interior do Convento de São Francisco, quando foi transferido para Viana. A partir deste período, o Arcebispo Dom João Batista da Mota e Albuquerque iniciou uma reforma do prédio para que houvesse a transferência da sede administrativa da Igreja Católica capixaba para o local. Depois de reformas na instalação elétrica e na estrutura do madeirame, além da pintura geral, o edifício passou a abrigar toda a parte administrativa da Arquidiocese. O frontispício do Convento foi tombado como patrimônio estadual em 1984 pelo Conselho Estadual de Cultura. Ali se encontra hoje o Centro de Memória da Arquidiocese de Vitória.

A Restauração e remodelação das fachadas do Convento de São Francisco foi uma parceria entre Instituto Goia e Empório Capixaba Mitra Arquidiocesana de Vitória e ocorreu no período entre outubro de 2012 a abril de 2013. Em 2015, foi retirada a fiação que ficava em frente ao Convento para melhorar o seu paisagismo e valorização do patrimônio no centro da cidade.