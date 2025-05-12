Por dentro da história de Boa Esperança, Montanha, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo

"Espírito Santo: Que História É Essa?" Crédito: Arte/A Gazeta

Avançando na viagem pelo território capixaba, nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque as cidades de Boa Esperança, Montanha, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo, da região Nordeste do Estado. Vamos às histórias:

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Boa Esperança:

Gentílico: esperancense

Boa Esperança foi um município emancipado em um momento político bastante conturbado, sendo instalado pouco tempo depois do golpe militar que culminou na ditadura no Brasil e um momento econômico ruim do Estado, com a erradicação do café devido ao grande estoque excedente no comércio mundial.

Seu passado colonial está ligado diretamente a São Mateus e a Nova Venécia. Essa ligação, dada principalmente pela proximidade das três cidades, fez com que vários acontecimentos se entrelaçassem no decorrer dos tempos entre estes municípios. Até o final do século XIX, Boa Esperança fazia parte do complexo Serra dos Aimorés, que compreendia ao Norte do Espírito Santo, Nordeste de Minas Gerais e Sul da Bahia, pertencente a São Mateus.

Por ter sido um dos últimos locais na região onde a mata se mantinha intacta até o início do século XX, foi escolhida como refúgio pelos poucos indígenas denominados botocudos, que conseguiam sobreviver à ocupação branca que se alastrava na região de São Mateus, Nova Venécia, Colatina, por conta da construção das estradas de ferro Vitória a Minas e Bahia a Minas e da ponte Florentino Avidos, em Colatina. Antônio dos Santos Neves, conhecido como Antonico, engenheiro civil mateense, responsável pela medição de terras em toda a região, foi quem voltou seus olhos para um pedaço do então sertão de São Mateus, totalmente desabitado e com fartura de madeira de lei.

Casado com a filha do Major Antônio Rodrigues da Cunha, o Barão de Aimorés, Antonico recebeu como dote, terras no entorno da Pedra do Elefante, em Nova Venécia, onde na época vivia com a família. No documento do processo de posse de terra, pertencente ao banco de memória do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, o pedaço de terra de 350 hectares, próximo ao braço Norte do Rio São Mateus e ao Córrego da Anta, que pela história foi escolhido por Antonico para aquisição junto ao Estado com intuito de montar uma serraria, está registrado como primeiro proprietário o seu primo, João dos Santos Neves, médico, também mateense, que morava em Vitória e que vem a ser o pai do então governador Jones dos Santos Neves.

O requerimento de posse da terra foi feito em 6 de junho de 1919 ao então presidente do Espírito Santo, Bernardino de Souza Monteiro. A aquisição custou 4:225$000 Réis, com 325$000 Réis de sinal, pagos em 20 de junho de 1919, e o restante da dívida foi quitada em 6 de maio de 1920.

As condições estabelecidas foram a geração de 12% de impostos para o Estado através da exportação da madeira, a colonização ser iniciada seis meses após a escritura lavrada e ter 120 hectares da terra beneficiados em oito anos.

Na descrição do pedido, o médico alega que as terras seriam usadas para abrir pastagens e cultivar cereais que serviriam de suprimento aos empregados, inicialmente, por conta da distância para aquisição de alimentos, e, mais tarde, quando as culturas estivessem bem estabelecidas, para exportação. Em razão da necessidade de derrubada da mata para a colonização, a madeira não seria perdida, porque o novo proprietário se comprometia a instalar uma grande e moderna serraria para exportação da madeira que seria beneficiada, já que o transporte em toras seria mais difícil pelos terrenos acidentados na época e a grande distância até o Porto de São Mateus. A escritura da primeira terra de Boa Esperança é lavrada em 8 de maio de 1920, quase um ano depois do requerimento feito por João dos Santos Neves. A medição foi realizada por Arthur Porto e não por Antônio dos Santos Neves, que assinava apenas como representante de seu primo.

A serraria é montada com máquinas que funcionavam a vapor, que vieram de navio e subiram o Rio do Norte, totalmente coordenada por Antônio dos Santos Neves. Durante a transição dos séculos XIX e XX, muitos foram os imigrantes nordestinos que fugiram da seca para o Norte do Espírito Santo, região agora próspera. João Antônio do Livramento veio de barco de Riachão do Dantas, no Sergipe, e aportou em Caravelas, na Bahia, seguindo até São Mateus onde encontrou Antônio dos Santos Neves, que o convidou para abraçar o trabalho da serraria em São Mateus, o ano era 1921, afinal a colonização prometida ao governo em seis meses após a posse das escrituras já havia expirado. Assim começou o movimento pioneiro de Boa Esperança.

Até então os botocudos se mantinham naquele que era ainda um dos únicos locais com mata inexplorada no Norte do Espírito Santo, acuados pelo crescimento acelerado. Agora, eles tinham que enfrentar todo o desmatamento provocado pela exploração da madeira. Ao local, Antonico e João Antônio deram o nome de Vila Boa Esperança, por conta da grande expectativa que os colonizadores tinham quanto à prosperidade que viria através da exportação da madeira de lei, peroba e jacarandá. Os pioneiros encontraram dificuldades para conduzir a madeira e foram obrigados a fazer o transporte pelo Rio do Norte até o Porto de São Mateus. Sem qualquer proteção, o produto ficava danificado, perdendo parte do seu valor. Por essa razão, na década seguinte, as madeiras então passaram a ser transportadas em toras, como não queriam os pioneiros inicialmente.

Em 1940, com o crescimento local, os botocudos são obrigados a ceder e foram encaminhados aos postos indígenas em Mucuri, na Bahia, e Governador Valadares, em Minas Gerais, onde trabalhariam na construção das estradas de ferro. Não há registro do número exato de indígenas que foram retirados de Boa Esperança para o trabalho nas ferrovias. A localidade cresce cada vez mais e em 22 de outubro de 1949, o Governo do Estado, pelas mãos do então governador Carlos Fernando Monteiro Lindenberg decreta que Boa Esperança, a partir daquela data, deixa de ser um povoado e se torna distrito de São Mateus pela Lei nº 265. O território é definido a partir de parte de Nova Venécia e parte de São Mateus.

Mas o povoamento se estabelece ainda mais a partir da década de 50, quando o deslocamento até Colatina é melhorado e o preço do café começa a subir, o que contribuiu para a instalação de mais serrarias no distrito e descendentes de imigrantes italianos chegam para o cultivo do café, que passa a ser a base da economia do município. Começa então um fluxo migratório de pessoas do Sul do Espírito Santo e Minas Gerais em busca de terras no Norte do Estado para estabelecer a agricultura familiar. As famílias se estabelecem primeiro na região de Colatina e depois seguem para Boa Esperança, a terra com possibilidade de crescimento das plantações do denominado ouro verde.

João Antônio do Livramento faz um requerimento junto à Divisão de Terras da Secretaria de Estado da Agricultura, Terras e Colonização dos documentos das terras de João dos Santos Neves, em 1959, para realizar um novo processo de posse das primeiras terras do município, já que o movimento pioneiro na região começou a se intensificar. Esse desenvolvimento culminou no desmembramento do distrito de Boa Esperança em meio a muita discussão na Câmara de Vereadores de São Mateus. O prefeito Roberto Arnizaut Silvares temia a queda de arrecadação com esse desmembramento e fez o que podia para impedir, mas foi em vão.

João Cypriano de Faria, representante do distrito de Boa Esperança, vereador e presidente da Câmara de Vereadores de São Mateus, foi quem encaminhou o projeto de lei para a Câmara Municipal e levou ao plenário articulando para que houvesse aprovação. Em 20 de novembro de 1963, a Lei nº 651 foi aprovada por unanimidade com a criação do município de Boa Esperança, desmembrado de São Mateus, e foi encaminhada para a Assembleia Legislativa. O município é constituído legalmente pelo Governo do Estado em 1º de janeiro de 1964 e instalado em 3 de maio do mesmo ano, pela lei nº 1.912, mesmo sendo um momento político e econômico conturbado do Brasil, com o Golpe Militar que depôs o presidente João Goulart e inseriu a ditadura no país.

O território definido como constituinte do município de Boa Esperança foi demarcado a partir do morro da Estrela, às margens do braço norte do Rio São Mateus, atual Rio do Norte, dividindo com o distrito de Nestor Gomes até a cachoeira da Japira, fazendo a divisa com Nova Venécia e Conceição da Barra, voltando ao morro da Estrela, ligando à cabeceira do Córrego da Lama ou Cinco Voltas, descendo até a foz do Rio Itauninhas. Na ocasião o município de Pinheiros também estava em processo de emancipação, por isso é mencionado Conceição da Barra como sendo limite. Durante a demarcação, a administração de São Mateus exigia que Boa Esperança fosse limite em Bela Vista, mas as lideranças políticas do novo município não aceitavam e foram até Santa Lúcia (Cinco Voltas), aonde queriam que fosse o limite da cidade para impedir que os engenheiros passassem.

O governador era Francisco Lacerda de Aguiar que apaziguou a situação, atendendo ao pedido das lideranças políticas de Boa Esperança, mantendo Bela Vista e região nos novos limites, indo contra o desejo do prefeito de São Mateus Roberto Arnizaut Silvares.

O município, então, passa a ser gerenciado pelo interventor José Cirino do Carmo (1964), de São Mateus, nomeado pelo Governo do Estado. O primeiro orçamento foi aprovado por ele mesmo, ainda não havia parlamento, em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), no mesmo dia da instalação. No mesmo ano, João Cypriano de Faria (1964-1966) deixa de ser vereador em São Mateus e assume como interventor até sua morte, quando foi substituído por João Sodré de Souza (1966), que fica no cargo apenas um mês, sendo substituído pelo tenente Luiz de Mello (1966-1967), que fora destacado para impor a lei na localidade.

Além da crise nacional política e econômica estabelecida pela ditadura, o Estado estava mergulhado também em uma grave crise econômica com a erradicação do café que levou várias famílias a migrarem para outros estados. Dessa forma, Boa Esperança, até então um município promissor, nasce com possibilidade de extinção nos primeiros anos por falta de viabilidade econômica. Situação ainda mais estimulada pelo atual prefeito de São Mateus, Otívio de Almeida Cunha, que mantinha o desejo do prefeito anterior de não perder Boa Esperança.

O município já tinha seu primeiro prefeito eleito, Ramos de Oliveira Aguiar (1967-1971) e dez vereadores, também eleitos pelo povo, Jaconias Martins Costa, David Covre, Aurelino José Cyprestes, Ormindo Bernardino dos Santos, Orestes Berlique, Emerson da Rocha Verly, Lacide Ribeiro, Constantino Rodrigues e Walter Santos; que trabalhavam voluntariamente, sem salários. Mesmo com toda a grave crise, em 15 de fevereiro de 1967, o Código Tributário do Município de Boa Esperança foi criado para definir as regras de arrecadação dos impostos. O orçamento municipal aprovado pela Câmara para exercício de 1967 foi de Cr$ 66.624.000,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos de vinte e quatro mil cruzeiros).

O segundo prefeito foi Amaro Covre (1971-1972) que assumiu o município ainda se recuperando do impacto sofrido pela erradicação do café, tanto que o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) sugere ao então governador Arthur Carlos Gerhardt Santos, que Boa Esperança voltasse a ser distrito de São Mateus pela falta de viabilidade econômica que assolava o município desde a sua criação. Por essa razão, Amaro decidiu implantar a denominada administração comunitária, dando prioridade ao meio rural, com o objetivo de reduzir o deslocamento das famílias para a cidade. O município foi dividido em regiões administrativas que informavam os problemas e sugeriam soluções para cada uma delas ao Conselho Municipal de Desenvolvimento e as decisões eram tomadas juntamente com a Câmara de Vereadores. Dessa forma, o governador Gerhardt não acatou o pedido do TCES.

Ainda nesta gestão, foi fundado o Hospital Maternidade Cristo Rei e a Escola Técnica do Comércio, que oferecia cursos técnicos em Magistério e Contabilidade à população. Há ainda a construção do viveiro municipal, que passou a oferecer mudas de café e seringueira gratuitamente aos produtores rurais e empregar 120 crianças de 10 a 15 anos que recebiam meio salário mínimo pelo trabalho de ensacamento das mudas em horário contrário ao escolar. Neste período, os preços do café começam a melhorar, principalmente na segunda metade da década, contribuindo para um ciclo de renovação de lavouras e, consequentemente, para o crescimento das comunidades do interior de Boa Esperança: Santo Antônio do Pousalegre, São José do Sobradinho, Bela Vista e Quilômetro Vinte.

Amaro Covre volta à prefeitura (1977-1982) e retoma o projeto comunitário, incluindo construção de casas populares através de mutirão da população que trabalhava ajudando os pedreiros contratados pela prefeitura. Nessa época foram construídas as casas do bairro Vila Tavares. De 1975 a 1980, o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstra que a produção de café no município cresceu mais de 400%.

No início da década de 1980 o governo federal moderniza o Programa Nacional do Álcool (Proalcool), que incentivou a produção de álcool no país para reduzir a importação de petróleo, e nesta ocasião é implantada por um grupo de produtores do município a Alcooleira Boa Esperança S/A (Albesa), se instalando no distrito de Santo Antônio do Pousalegre, estabelecendo contratos de produção de cana de açúcar com agricultores da região.

Mesmo assim, a população rural de Boa Esperança, que em 1991 tinha 7.911 habitantes, segundo dados do IBGE, cai para 4.399 habitantes até 1996.

A população urbana aumenta de 7.644 em 1991, para 8.842, em 1996. A população total também reduz de 15.555, em 1991, para 13.241 em 1996, em função dos muitos moradores que passam a migrar para o exterior (Inglaterra e França), Vitória, São Mateus e outros locais. Em 1999, o Governo Federal inseriu os municípios do Norte do Espírito Santo na área da abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Os produtores de Boa Esperança passaram, então, a ter o direito a crédito rural a juros baixos pelo Banco do Nordeste, o que culminou na estagnação da população rural do município, já que foi possível inserir novas tecnologias na lavoura e melhorar a produção com o dinheiro dos financiamentos.

Nessa administração também foi implantado o Programa de Construção de Barragens através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); ampliação de redes elétricas; construção da Escola Izaura de Almeida Silva; criação da frota de patrulha mecanizada para atender agricultores, entre outras obras.

Amaro Covre (2001-2008) volta à gestão do município em 2001 para mais dois mandatos, até 2008, completando cinco desde 1971. O prefeito que administrou mais vezes na história, também ficou conhecido como João de Barro, por ser também o que mais construiu casas populares no sistema de mutirão, em que o proprietário da casa ajuda na construção com o pedreiro contratado pela prefeitura.

Montanha:

Gentílico: Montanhense

A colonização do território do atual município de Montanha teve início por volta de 1949, quando madeireiros, procedentes da Bahia, internando-se nas matas virgens da região, à procura de madeiras para o comércio, acamparam às margens do córrego Montanha. Surgiu pequeno povoado que, mais tarde, recebeu nos nomes de Comercinho da Palha e, posteriormente Governador Jones dos Santos Neves. Em 1953, o povoado foi elevado à categoria de sede de distrito com a denominação de Montanha, nome do córrego que nasce entre as montanhas de granito, que circundam a cidade.

Distrito criado sob a denominação de Montanha, pela lei estadual nº 767, de 11-12-1953, subordinado ao município de Mucurici.

Em divisão territorial datada de 01-07-1955, o distrito de Montanha figura no município de Mucurici. Elevado à categoria de município com a denominação de Montanha, pela lei estadual 1913, de 28-12-1963, desmembrado de Mucurici. Sede no antigo distrito de Montanha. Constituído do distrito sede. Instalado em 16-04-1964. Pela lei estadual nº 3344, de 09-05-1980, o município de Montanha adquiriu o distrito de Vinhático. Desmembrado do município de Conceição da Barra.

Mucurici:

Gentílico: mucuriciense

O povoamento do território do atual município de Mucurici teve início em princípios deste século, com a chegada de pioneiros vindos da Bahia. Atraídos pelas terras devolutas e férteis, de que se apropriavam, adaptavam-se ao plantio de cereais e à formação de pastagens destinadas à criação de bovinos. O nome Mucurici foi dado pelo deputado Floriano Rubin. "Mucurici" é derivado do termo tupi antigo mukurysy, que significa "fileira de bacurizeiros". Tal árvore, o bacurizeiro, tem madeira nobre e existia na região Norte do Espírito Santo e sul da Bahia, estando no entanto atualmente extinta no município devido à devastação das florestas desta localidade.

O agrupamento desses pioneiros na região deu origem à formação de um povoado, logo conhecido como Comercinho, pelo pequeno comércio de peles de animais silvestres. A partir da década de 40, com a intensificação da extração de madeira de lei, abundante riqueza natural, o povoado de Comercinho e a região ganharam rápido desenvolvimento demográfico e econômico. Elevado à categoria de município com a denominação de Mucurici, pela Lei Estadual n.º 779, de 29-12-1953, desmembrado de Conceição da Barra. Sede no atual distrito de Mucurici. Constituído de 2 distritos: Mucurici e Montanha. Instalado em 15-01-1954.

Pela Lei Estadual n.º 1.913, de 28-12-1963, é desmembrado do município de Mucurici o distrito de Montanha. Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.

Pela Lei Estadual n.º 3.612, de 13-12-1983, é criado o distrito de Itabaiana e anexado ao município de Mucurici.

Pela Lei Estadual n.º 3.610, de 13-12-1983, é criado o distrito de Itamira e anexado ao município de Mucurici.

Em divisão territorial datada de 1993, o município de Mucurici é constituído de 4 distritos: Mucurici, Itabaiana, Itamira e Porto Belo.

Pela Lei Estadual n.º 4.894, de 30-03-1994, são desmembrados do município de Mucurici os distritos de Porto Belo e Itamira, para constituir o novo município de Porto Belo.

Pinheiros:

Gentílico: pinheirense

A denominação Pinheiros, que deveria ser Pinheiro, no singular, é oriunda de uma homenagem a um de seus fundadores, José Pinheiro Gama. A sua área territorial, constituída de 960 Km2, foi desmembrada do município de Conceição da Barra, situada no extremo norte do Estado do Espírito Santo.

O Município de Pinheiros teve sua origem no século XX, com a exploração de madeira, em suas vastas e densas matas. Os primeiros exploradores vieram de São Mateus, via Itauninhas, por volta de 1940. Depois destes, ainda na mesma década vieram os desbravadores, de Minas Gerais e da Bahia, via Nanuque, na época chamada de “Bueno”. Muitos com o desejo de adquirir terras na região, para formarem fazendas.

Os primeiros, se localizaram às margens do Córrego do Sobrado, próximo à divisa do município de Mucurici e deram origem a um povoado que, inicialmente, se chamou “Capinado” e, mais tarde, se chamou São João do Sobrado, cujo nome permanece até hoje e pertence ao município de Pinheiros. O rancho tinha por finalidade proteger sacarias de farinha de mandioca e outros produtos, enquanto se aguardava o transporte, em caminhões que conduziam madeira, com destino a São Mateus. Neste mesmo rancho, os moradores da região recebiam produtos comprados em São Mateus e que de igual forma vinham em caminhões, tais como querosene, açúcar, sal, sabão, arame farpado e ferramentas de trabalho.

Nessa época, em São Mateus, existia a Serrara Cacique, de propriedade de Osvaldo Shuber, que explorava a extração de madeira nas regiões de Santo Antônio e do Jundiá.

Lousival Carvalho verificando que na região do Jundiá havia muitos trabalhadores no corte da madeira e alguns moradores, que formavam as primeiras fazendas, e sabendo das dificuldades destes para a compra de alguns produtos, resolveu, então, instalar nessa região uma casa comercial, conhecida pelos moradores como “venda”.

Para isso, construiu uma casa rústica, feita de madeira, coberta de “tabuinhas” e localizada em frente ao rancho já existente, às margens da estrada. Neste local, hoje, existe um prédio comercial de propriedade de Milton Alves de Assis e que se localiza à Praça Governador Lacerda de Aguiar.

Essa “venda” passou a funcionar em meados de 1953 e, para trabalhar na mesma, Lousival Carvalho contratou o Sr. José Pinheiro Gama, que em pouco tempo construiu uma pequena casa de madeira nas proximidades, onde passou a residir com a sua família.

Em 30 de dezembro de 1955, o povoado foi elevado à categoria de Distrito do município de Conceição da Barra, recebendo oficialmente o nome de “Barrinha”. Nesta época, a Vila de “Barrinha” já possuía outras casas comerciais e disputava com São João do Sobrado a preferência do comércio. Neste mesmo ano, a Vila de Barrinha recebeu a visita do Pe. José Dalvit, vigário da Paróquia de São Mateus, celebrando a primeira missa ocorrida na localidade e que se realizou em um barracão existente junto ao armazém de Lousival Carvalho e no qual ainda trabalhava José Pinheiro Gama.

Augusto Ruschi, hoje, conhecido mundialmente como cientista naturalista, nessa época, sendo agrimensor, por várias vezes esteve na região de “Barrinha”, realizando medição de terras e, inclusive, foi ele quem mediu a área de terra destinada para a implantação da Reserva Biológica do Córrego do Veado, até hoje existente.

Em 22 de abril de 1964, no Palácio Anchieta, na capital do Estado, em ato solene, na presença de várias autoridades e políticos de “Barrinha”, deu-se por instalado o município de Pinheiros, com a posse de Adelar Xavier no cargo de prefeito provisório. Desde então, no dia 22 de abril de cada ano, o povo pinheirense festeja essa data como aniversário do município.

Ponto Belo:

Gentílico: pontobelense

O Município de Ponto Belo está localizado na microrregião do nordeste, ocupando uma área de 401 quilômetros quadrados, distando 357 km da capital. O município de Ponto Belo foi emancipado através da Lei nº 4.894/94, de 30 de março de 1994, desmembrando-se do município vizinho de Mucurici, sua instalação se deu em 1 de janeiro de 1997. Este Município teve como pioneiros, entre outros, o Senhor Sebastião José Rabelo e o Senhor Manoel Pereira Sena.

Segundo estes moradores, as pessoas que aqui chegaram por volta da década de 1940 vieram dos mais diversos lugares, principalmente dos Estados de Minas Gerais e Bahia. Vinham em busca de melhoria de vida e aqui se instalaram. Na época predominava a exploração de madeiras de lei. Os pioneiros instalaram-se em plena mata Atlântica para explorar madeira e com tempo foram erguendo pequenas povoações que deu origem ao município de Ponto Belo.

O nome dado foi originário de um pequeno estabelecimento por onde passavam pessoas para fazer suas primeiras refeições; este estabelecimento recebeu o nome de Ponto Belo devido a localização e a paisagem que oferecia aos seus transeuntes. Em 1999, por iniciativa do então prefeito municipal Jaime Santos de Oliveira, o município de Ponto Belo realizou um concurso na sede da Secretaria Municipal de Educação, para escolha do Hino Oficial de Ponto Belo.

[fontes: sites das prefeituras citadas e Wikipédia]

Informações sobre a Região Nordeste do ES:

A microrregião Nordeste é composta por nove municípios, a saber: Mucurici (5.466), Montanha (19 752), Ponto Belo (6.497), Pedro Canário (22 048), Pinheiros (24 825), Boa Esperança (14 079), Conceição da Barra (28 953), São Mateus (123.750) e Jaguaré (31 232). A região ocupa 17,40% do território estadual e apresenta uma população estimada em 276.602 habitantes (IBGE, 2022), o que representa cerca de 7,3% da população total do estado. A densidade da microrregião é relativamente baixa, com 36,02 hab/km², se comparada à densidade do Espírito Santo, que é de 86,19 hab/km².

O município de São Mateus destaca-se no contexto da microrregião, configurando-se como uma área de influência pelo fornecimento de bens e serviços, especialmente na área da educação, por possuir campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

O PIB da microrregião corresponde a 3,99% do PIB estadual. Na composição do PIB por setores, destacam- se as atividades de serviços, com 70%, seguido pela agropecuária, com 12%, indústria com 10% e, por último, impostos líquidos de subsídios sobre produtos com 8%. A economia da microrregião Nordeste é fortemente influenciada pela atividade de silvicultura, petróleo e gás, café conilon, pecuária mista, cana-de-açúcar e seu processa- mento (usinas de álcool) e fruticultura diversificada.

O PIB per capita da microrregião Nordeste é de R$ 15.093,67, sendo que o do Espírito Santo é de R$ 27.487,45. No contexto dos municípios, destaca-se o município de Montanha com o maior PIB per capita da microrregião , com R$ 17.598,86, seguido pelos municípios de Jaguaré (R$ 16.786,67) e São Mateus (R$ 15.983,29), nesta ordem. O menor PIB per capita da microrregião é do município de Ponto Belo (R$ 10.517,49).

A receita líquida per capita da microrregião Nordeste é de R$ 2.329,39, sendo que a do Espírito Santo é de R$ 2.524,19. No contexto dos municípios, a maior receita líquida per capita é do município de Mucurici, com R$ 5.170,02, seguido pelos municípios de Montanha (R$ 3.341,96) e Jaguaré (R$ 2.748,68). Mesmo sendo considerado um município de influência regional, o município de São Mateus apresenta a mais baixa receita líquida per capita da região, com R$ 1.918,25.

Os Índices Firjan de Emprego e Renda dos municípios que integram a microrregião Nordeste variam entre 0,562 e 0,316, portanto, valores que representam regular (0,4 a 0,6) e baixo (0 a 0,4) desenvolvimento. O município de Montanha apresenta o maior Índice Firjan de Emprego e Renda, com 0,562, seguido pelos municípios de Pedro Canário e Mucurici, com 0,501 e 0,492, respectivamente. Os menores Índices de Emprego e Renda da microrregião são dos municípios de Boa Esperança e Conceição da Barra, ambos com 0,316.

Os municípios da microrregião Nordeste apresentam Índices Firjan de Saúde com valores entre 0,924 e 0,627, considerados de alto (0,8 a 1) e moderado (0,6 a 0,8) desenvolvimento. O maior Índice Firjan de Saúde é do município de Jaguaré, com 0,924, seguido pelos municípios de Conceição da Barra (0,885) e São Mateus (0,878). O município de Pedro Canário apresenta o menor Índice Firjan de Saúde, com 0,627.

Em relação à Educação, a microrregião está bem posicionada, com todos os municípios apresentando Índices Firjan de Educação considerados de alto desenvolvimento (0,8 a 1), com exceção do município de Pedro Canário, que apresenta um moderado desenvolvimento (0,6 a 0,8) nesta categoria. O maior índice Firjan de Educação é do município de Jaguaré, com 0,877, seguido pelos municípios de Montanha e Boa Esperança, respectivamente com 0,874 e 0,853. O menor Índice Firjan de Educação é do município de Pedro Canário, com 0,785.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que mensura o desenvolvimento humano com base em três dimensões – longevidade, escolaridade e renda –, apresenta para o Espírito Santo o valor de 0,740, considerado de alto (0,700 e 0,799) desenvolvimento humano. Todos os municípios que compõem a microrregião Nordeste apresentam índices com valores inferiores a 0,700, o que representa um IDHM de médio (0,550 a 0,699) desenvolvimento, com exceção do município de São Mateus, que apresenta um IDHM alto, com 0,735.

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das desigualdades e oportunidades. O Espírito Santo apresenta um IVS baixo, de 0,274, o que representa baixa vulnerabilidade social (0,200 a 0,300). Os municípios da microrregião que apresentam IVS baixo são: Boa Esperança (0,279), São Mateus (0,282), Jaguaré e Pinheiros (ambos com 0,295). Os municípios de Montanha, Mucurici, Conceição da Barra e Ponto Belo apresentam um IVS de média (0,300 a 0,400) vulnerabilidade social. O município de Pedro Canário apresenta o mais alto IVS da microrregião, com 0,420, ou seja, o mais vulnerável.

Quanto aos serviços de saneamento da região, foram considerados três serviços básicos: abastecimento de água, coleta de lixo e coleta de esgoto. Os serviços básicos não estão universalizados, sendo o abastecimento de água por rede pública com 81% da população regional atendida, 84% por coleta de lixo e 56% por coleta de esgoto.

Em relação aos serviços de saneamento dos municípios, observa-se que o município de Pedro Canário lidera em todos os serviços com a maior cobertura da microrregião: abastecimento de água por rede pública, com 92,5%, coleta de lixo, com 91,7%, e coleta de esgoto, com 82,0%. Quanto aos menores percentuais de atendimento no saneamento, temos o município de Jaguaré, com a menor cobertura nos serviços de saneamento da microrregião: abastecimento de água por rede pública, com 69,9%; coleta de lixo, com 72,4%; e coleta de esgoto com 0,6%.