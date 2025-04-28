Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Espírito Santo: Que história é essa?

Por dentro da história: Água Doce do Norte, Ecoporanga e Nova Venécia

Ouça a participação do Professor Rafael Simões, Doutor em História

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 12:09

Publicado em 

28 abr 2025 às 12:09
"Espírito Santo: Que História É Essa?" Crédito: A Gazeta
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque as cidades de Água Doce do Norte, Ecoporanga e Nova Venécia. As três pertencem à microrregião Noroeste junto com Águia Branca, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Vila Pavão. A região ocupa 22,61% do território estadual e, segundo o IBGE, no Censo 2022, apresenta uma população estimada em 156.989, cerca de 4% da população total do estado. A economia tem por base o café conilon, a fruticultura e as rochas ornamentais. Ouça os detalhes!
CBN - ES Que História é Essa - 28-04-25
Dados gerais da Região Noroeste:

  • A microrregião Noroeste é composta por sete municípios, a saber: Nova Venécia (49.065), Vila Pavão (8.911), Ecoporanga (21.992), Água Doce do Norte (9.711), Barra de São Francisco (42.498), Mantenópolis (12.770) e Águia Branca (12.042). A região ocupa 22,61% do território estadual e apresenta uma população estimada em 156.989 habitantes (IBGE, 2022), o que corresponde a pouco mais de 4% da população total do estado. A densidade da microrregião é baixa, de apenas 15,5 hab/km², se comparada à densidade do Espírito Santo, de 86,2 hab/km². A região tem centralidade nos municípios de Nova Venécia e de Barra de São Francisco, centros urbanos que crescem com o comércio e serviços, especialmente na área de educação e saúde. A economia tem por base o café conilon, a fruticultura e as rochas ornamentais.

  • O PIB da microrregião Noroeste corresponde a 2,53% do PIB estadual. Na composição do PIB por setores, destacam-se as atividades de serviços, com 65%, seguido pela indústria, com 17%, agropecuária, com 10% e, por fim, impostos líquidos de subsídios sobre produtos, com 8%. O PIB per capita da microrregião é de R$ 16.575,71, sendo que o do Espírito Santo é de R$ 27.487,45. O maior PIB per capita da microrregião Noroeste é do município de N o v a Venécia, c o m R$ 19.002,96, seguido pelos municípios de Barra de São Francisco (R$ 18.814,93) e Águia Branca (R$ 16.454,37), nesta ordem. O menor PIB per capita da microrregião é do município de Mantenópolis, com R$ 9.506,24.

  • A receita líquida per capita da microrregião Noroeste é de R$ 2.314,29, portanto, valor próximo a do estado do Espírito Santo (R$ 2.524,19). No contexto dos municípios, a maior receita líquida per capita é do município de Águia Branca, com R$ 3.087,77 e a menor receita líquida da microrregião é de Barra de São Francisco, com R$ 2.113,58. Já Mantenópolis tem receita per capita líquida de cerca de R$ 2.250 e Vila Pavão de cerca de R$ 2.600.

  • O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que mensura o desenvolvimento humano com base em três dimensões – longevidade, escolaridade e renda –, apresenta para os municípios da microrregião índices considerados de médio desenvolvimento (0,550 a 0,699), com exceção do município de Nova Venécia, que apresenta um IDHM de alto desenvolvimento (0,700 e 0,799). O maior IDHM da microrregião Noroeste é do município de Nova Venécia, com 0,712, seguido pelo município de Barra de São Francisco (0,683). O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das desigualdades e oportunidades. O Espírito Santo apresenta um IVS de baixa vulnerabilidade social, de 0,274. Alguns municípios da microrregião acompanham o Espírito Santo e também apresentam IVS baixo (de 0,200 a 0,300), quais sejam: Águia Branca (0,274) e Barra de São Francisco (0,291). O município de Vila Pavão apresenta um IVS com o valor de 0,268, e Mantenópolis de 0,316, considerado de média vulnerabilidade social (0,300 a 0,400).
[Fontes: site do IJSN, das prefeituras e câmaras municipais das cidades e Wikipedia]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados