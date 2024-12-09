Pesquisas, história e botânica: Maria Stella de Novaes e a cultura capixaba

Maria Stella de Novaes: pesquisadora, contista, teatróloga, poetisa, cronista e estudiosa de orquídeas Crédito: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

Na série das mulheres que marcam a história capixaba, o "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, o destaque é a história de Maria Stella de Novaes. Maria Stella de Novaes (1894-1981) dedicou sua vida aos estudos e pesquisas. Contista, teatróloga, poetisa, cronista, historiadora, folclorista e botânica, estudiosa de nossas orquídeas, adotou o Espírito Santo como sua terra.

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Nascida em Campos (RJ), no final do século XIX, durante uma viagem de seus pais da capital federal para o sul do Espírito Santo, filha da cachoeirense Maria Bárbara de Novaes Melo e do médico alagoano Manuel Leite de Novaes Melo. Maria Stella de Novaes realizou seu estudo primário em casa e em Cachoeiro de Itapemirim; o secundário fez em Vitória, no Colégio do Carmo, com ampla formação: musical, filosófica e domínio de vários idiomas. Esta consagrada e premiada pesquisadora recebeu, em homenagem aos seus estudos sobre a flora capixaba, uma orquídea, até então desconhecida, batizada com seu nome: Scuticaria novesi.

O pai, Dr. Manoel de Novaes Mello (irmão de Josefina Novaes, trisavó de Helaine Sabbadini), era filho do Barão de Piaçabuçu (Coronel João Machado de Novaes Mello), médico formado em Recife e deputado federal pelo Espírito Santo. Com a morte do pai, Stellinha mudou-se ainda criança para Cachoeiro do Itapemirim e, logo depois, para Vitória, onde veio morar no Palácio Episcopal junto à mãe, ao irmão caçula, e ao tio, Bispo D. Fernando de Souza Monteiro. Estudou no Colégio do Carmo e lá desenvolveu seus dons de musicista e desenhista.

Ao lado de D. Fernando, iniciou o gosto pela observação da natureza, sobretudo as orquídeas e os moluscos, o que iria marcar profundamente seu trabalho como naturalista, facilitado por sua aptidão artística que lhe permitia um registro fiel das espécies estudadas. Ainda jovem, conviveu proximamente com o poder durante a gestão de Jerônimo de Souza Monteiro, seu tio, presidente do Espírito Santo de 1908 a 1912, e de Bernadino de Souza Monteiro, também seu tio, presidente do estado de 1916 a 1920.

Com a morte de D. Fernando e a progressiva falência da família Souza Monteiro, Maria Stella de Novaes dependia cada vez mais de seu trabalho como professora do Ginásio Estadual, onde ingressara mediante concurso público, para sustentar a si mesma, sua mãe, e os estudos de seu irmão caçula. Não obstante as dificuldades, viajava frequentemente ao Rio de Janeiro a fim de aperfeiçoar seus estudos com o Prof. Mello Leitão.

Junto com os seus alunos do Ginásio Estadual, iniciou, na década de 30, a construção de um orquidário no terreno nos fundos de sua modesta casa, situada na rua Coronel Monjardim nº 65. O orquidário ganhou, ao longo dos anos, tamanha proporção e importância pelo número e diversidade das espécies lá cultivadas, que despertou o interesse do pesquisador F. C. Hoehne, diretor do Instituto de Botânica de São Paulo, que iniciou, em 1936, uma importante correspondência com Stellinha, que se mantém ate o ano de 1950, na qual se pode verificar a evolução do pensamento profissional de ambos intelectuais. Seus estudos como naturalista a impulsionaram a conviver com o cotidiano popular espírito-santense, o que a levou a se interessar por estudos de folclore e, posteriormente, pela pesquisa histórica.

Em 1944 foi convidada, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, para ingressar como primeira mulher a ser membro daquela instituição. Nessa época, já havia publicado livros e artigos em revistas científicas.

Seus estudos históricos foram sendo metodicamente organizados com a finalidade de participar do concurso Cidade da Vitória. Tratava-se de prêmio comemorativo instituído pela administração municipal. Stellinha participou sob o pseudônimo de "Tupy Guarani" e termina ganhando o prêmio. No entanto, não se conformou com a obrigatoriedade de dividi-lo com Adelpho Poli Monjardim - uma das autoridades municipais que assinou a lei de instituição do prêmio - visto que o regulamento estabelecia que haveria apenas um vencedor, e que a obra deveria ser inédita (Monjardim já havia publicado trechos de sua obra sob a forma de pequenos artigos na revista do IHGES). Iniciou, assim, um processo contra a Prefeitura de Vitória que duraria 28 anos e que teve como consequência quase imediata o seu isolamento do meio intelectual local.

Nacionalmente, continuava a ter sua obra reconhecida, como foi o caso do prêmio da Academia Brasileira de Letras recebido em 1952 por sua obra "Um Bispo Missionário", biografia de D. Fernando. Sua rede de correspondentes aumentava dia a dia, talvez uma compensação da surdez progressiva. Destacamos a longa correspondência com o naturalista Hoehne, de São Paulo; com o folclorista Câmara Cascudo, do Rio Grande do Norte; e com o anchietano Padre Viotti, também de São Paulo.

Maria Stella de Novaes foi pioneira em vários temas, desde o reflorestamento urbano, violência infantil, história das mulheres, história do teatro, imigração, etc. A intelectual, além disso, teve grande participação como sufragista e como correspondente com figuras proeminentes no movimento feminista nacional, como Berta Lutz.

Ao falecer em 1981, deixou obras completas ainda inéditas, algumas incompletas, uma biblioteca com inúmeras obras raras, e um farto arquivo pessoal que foram doados pela família ao Arquivo Público Estadual. O Arquivo Pessoal de Maria Stella de Novaes é constituído por documentos de diversas procedências, com destaque para sua correspondência, seus cadernos de notas de pesquisa, seus rascunhos, suas obras (inéditas ou não), fotos, postais, aquarelas que reproduziam com perfeição as orquídeas (Augusto Ruschi, que fora aluno de Stellinha, utilizou suas obras para ilustrar seu livro), isto é, fontes para pesquisas de diversas áreas e temas.

Gostava de lembrar que era "sobrinha do Bispo Dom Fernando Monteiro e dos Presidentes Jerônimo e Bernardino Monteiro e, por afinidade, sobrinha de Florentino Avidos". Falando de Vitória, descreveu-a na primeira década do século XX: "Naquele tempo, Vitória era verdadeiramente Cidade-Presépio. De longe, bonita, com a moldura de seus morros cobertos de matas virgens enfeitadas de ipês, carnaubeiras, três-marias e outros ornatos naturais da selva. A entrada da baía era decantada em prosa e verso - mistura de Guanabara, com seu Pão de Açúcar conforme expressão de Harth. Mas, de perto! Sem água, luz e esgotos! A noite, ninguém podia sair sem guarda-chuva, porque os dejetos eram atirados das janelas. Pela manhã, os transeuntes deviam ter cuidado ao pisar".

- “Vitória de ontem era mais bonita, mais atraente. Distinguia-se pela entrada de navios. Os passageiros iam para o tombadilho apreciar a baía, com a curva da Capixaba, o Penedo e a moldura verde dos morros! Um encanto!

Sobre as mudanças que a cidade passou, afirmava que os aterros ganharam o mar e tiraram o atrativo das praias, como Bento Ferreira, Suá e outras: "A baía, miniatura da Guanabara, se foi".

"Temos agora somente um Porto, no prolongamento do Rio Santa Maria da Vitória. - A cidade está desfigurada quanto ao passado".

Falando sobre o processo de implantação de uma política de preservação do patrimônio, enfatiza, não deixava dúvidas:

"TARDE DEMAIS. Com os aterros, a demolição dos prédios antigos e a febre de edifícios de apartamentos, Vitória perdeu suas paisagens e o resto de seu passado. Lembremo-nos do Quartel da Polícia, do edifício do Fórum, da residência Episcopal, do castelinho do Dr. Kosciusko, da Chácara do Dr. Ceciliano de Almeida. Não há nada de fato para se preservar. É triste, mas é verdade. Cuidemos porém da conservação de algo. Recordação é o melhor. O Palácio Anchieta, que deveria ser Afonso Brás, precisa ser pintado de azul, cor que recorda as obras jesuíticas em Vitória. A Assembleia também deveria ser azul. Depois que pintaram o Carmo de amarelo e pêssego mataram-lhe a projeção no urbanismo. O Solar Monjardim e a Igreja de Santa Luzia também poderiam ser azuis. A Igreja de Santa Luzia era um interessante e valioso Museu de Arte Religiosa. Por que não se reorganiza?, perguntava.

Mas ela também se preocupava com o visual das ruas, lamentando a poda das árvores. Em lugar disso, sugere que elas cresçam livremente. Recomenda a utilização do pau-brasil na arborização das cidades, retirando os canteiros retangulares do trevo da Praça Costa Pereira plantando ali árvores. Na vida agitada que passou a reger a população capixaba, notadamente em Vitória, propunha que, junto as instituições bancárias, farmácias, correios e outros estabelecimentos e repartições, sejam colocados bancos, sofás ou poltronas, "para que os interessados não fiquem esperando de pé até serem atendidos".

Maria Stella de Novaes entende que "a nomenclatura urbana deva sofrer uma revisão, a fim de ter melhor cunho regional e biográfico. Basta que um estranho morra ou qualquer amigo dos vereadores para que seu nome seja posto numa rua. Em seguida perguntava:

- "Porque não se dá o nome de Luiza Grimaldi à Avenida Beira-Mar? Ela foi uma dama valorosa que realizou um Governo equilibrado e derrotou Cavendish quando, após incendiar S. Vicente, veio atacar a Capitania. Em muitos estados é cultivada a memória de muitas mulheres, como Joana Angélica, Anita Garibaldi, Ana Neri e outras. Por que não ela? E a Terceira ponte poderia denominar-se Henrique Coutinho, já que a segunda está denominada de "Príncipe". Coutinho foi o idealizador desse transporte para o Continente.

Maria Stella de Novaes procura relembrar os principais momentos do governo de Henrique da Silva Coutinho. - "O Presidente era uma figura bonita, de rara distinção que preparou a vinda do Dr. Jerônimo. Sofreu muito, porque a política do tempo era mesquinha, insuportável. Vitória, naquele tempo, era uma cidade de gente faladeira. O Coronel desapropriou um conjunto de casarões situados ao lado do Palácio, na Praça João Clímaco e ajardinou o local, para construir um coreto, onde a Banda de Música da Polícia fazia retretas. Providenciou uma enorme caixa d'água, a fim de que as plantas sempre estivessem bem tratadas. Liquidou a dívida externa, com o resultado da alienação da Estrada de Ferro do Sul ao Espírito Santo e da Estrada de Ferro Caravelas. Idealizou uma ponte para o continente e deu, para isso, as devidas providências, conforme carta endereçada a Dom Fernando. Nela, informava-lhe que havia depositado a verba em Londres, para o trabalho, e esperava os engenheiros que deveriam realizar os primeiros estudos. A ponte deveria partir do Cais ou Praça 8 de Setembro para Argolas, em Paul. Na referida carta dizia: 'Deus nos auxilie, meu bom amigo. Nossa terra ainda há de ser grande e nossa capital um encanto".

Segundo ela, passado o Governo para Jerônimo Monteiro, Coutinho se retira para Niterói, onde exerceu um cargo federal, conseguido pelo general Pinheiro Machado. Conta, ainda, que Jerônimo Monteiro, ao chegar para assumir o Governo, hospedou-se no Hotel Europa, o primeiro a ter água em caixa para uso doméstico e instalações hidráulicas. O hotel localiza-se na rua Duque de Caxias e foi fundado por Jacques Boudessier.

Uma das principais metas do Governo Jerônimo Monteiro, segundo conta, foi enfrentar o magno problema de água e de esgotos. Um assunto que preferiu não falar muito, porque trata-o detalhadamente em livro publicado sobre a biografia de Jerônimo Monteiro.

Outro aspecto levantado por ela foi o cuidado com que Jerônimo Monteiro se dedicou à educação. A Administração distinguiu-se pela Reforma da Instrução. Falava sobre o assunto com certa mágoa, pois não entendia como uma escola que "ele criou e cuja vida acompanhou, levado pelo futuro da infância e da juventude”, ainda não recebeu seu nome: Escola Jerônimo Monteiro, em lugar de Escola Maria Ortiz. Para ela, as homenagens a Maria Ortiz deveriam ser feitas em forma de um busto "onde as crianças poderiam depositar flores.

Sobre a vida social da época, a escritora diz que foi Jerônimo Monteiro um estimulador de recepções em Palácio, geralmente às terças-feiras, ou nas datas nacionais. E prossegue: - "Vitoria, nesse período, distinguiu-se pelo chamado espírito terrantez (termo regional que significa apego à terra), o vitoriense era daqui. Havia muita cordialidade e muita futrica. Aos sábados, formavam-se os assustados: reuniam-se duas ou mais famílias e apareciam numa casa, que tivesse plano, para algumas horas de reunião dançante. Assim, a mocidade se divertia, as mães conversavam e os pais jogavam cartas, mas nunca a dinheiro. Os assustados eram muito queridos, geralmente dirigidos pela senhora Adelaide Adnet, eximia pianista, mas que jamais estudou música.

Ela se lembrava quando, aos feriados, o povo reunia-se em frente ao Palácio, "para manifestações ao Presidente, discursos inflamados, distribuição de doces e músicas no coreto". Sobre a vida religiosa, lembrava-se das novenas ao S. Sacramento, o Mês de Maria, a Quaresma, com Via Sacra, as quartas e sextas-feiras. "Tudo muito lindo, com a catedral antiga tomada pelos fiéis". Seu rosto, antes alegre, se contraia para afirmar:

"O Dr. Bernardino Monteiro enfrentou o duro da Grande Guerra e a gripe espanhola. Cuidou principalmente do interior do Estado, com as estradas de rodagem e a lavoura de cacau, no Rio Doce".

Em seguida volta aos fatos alegres:

- "No dia 10 de outubro de 1918 entrou uma baleia e um baleiote (o filho), na baía de Vitória. O povo correu para o cais, o comércio fechou as portas, os funcionários públicos abandonaram as repartições, os alunos deixaram de ir a escola. Uma festa! No ano seguinte houve feriado, em homenagem à baleia".

Com Nestor Gomes a vida social arrefeceu. Suas três residências, segundo ela, serviam muito bem para despistar as visitas. Florentino Avidos acreditava que "o povo precisava mais", numa alusão às obras sociais empreendidas como, a casa de órfãos da Santa Casa, além de uma fazenda-laboratório: a fazenda Maruípe "uma das melhores do Brasil". Foi um Governo voltado à remodelação da cidade, com a abertura da Avenida Capixaba, a construção de prédios para repartições públicas, da Ponte para o Continente, que leva o seu nome, tendo, efetiva participação de Moacir Avidos.

Maria Stella de Novaes foi um exemplo à nossa terceira idade. Manteve um trabalho diário, constante, desenvolvendo estudos nas diversas áreas em que atua. Estudava as flores e seus segredos tendo como flor preferida o lírio: "porque tem a pureza da cor, a retidão das linhas na corola e a rigidez da haste. Não se verga".

Sobre seus trabalhos inéditos, há dois livros sobre Anchieta, sendo um premiado em concurso do Conselho de Cultura. Sua maior preocupação com Anchieta é a de que "o Apóstolo não tem uma obra para que centenas de peregrinos ou simples visitantes a compre e a leia". Permanece inédita, ainda, sua obra "História Militar no Espírito Santo". Uma obra que, segundo ela, "projetaria o Estado no cenário brasileiro". Da mesma forma, a biografia de Afonso Cláudio, "o grande amigo e protetor na fase dura das acumulações remuneradas". Nessa obra, a autora descreve toda a sua atividade no Movimento Republicano e na Campanha Abolicionista.

"Um homem extraordinário. Conheci-o bem. Dava-me lições de Direito a fim de que pudéssemos nos defender do Governo. Orientou nossos estudos e nosso trabalho". Permanece na prateleira "A mulher na História do Espírito Santo" e sobre moluscos, a fim de atender a um pedido do Instituto de Malacologia de Juiz de Fora. Foi autora de um plano de arborização do Contorno, com bambu, além de um plano sobre Turismo, premiado em concurso. Além disso, costumava ler, diariamente A Gazeta e outros jornais, para "manter-se informada", dizia. E quando questionada por que tanta dedicação a seu trabalho, ela respondia, finalizando a conversa:

- "O trabalho é intenso e a vida se vai!" Não perco tempo, mas, à noite, após às 18 horas, não trabalho. Nada escrevo. É tempo de oração, do repouso, do pensamento em Deus, da preparação para a outra vida!”.

D. Stellinha, como costumava ser chamada, escreveu mais de 100 títulos, abordando temas como escravidão, aprendizagem de ciências físicas e naturais, caramurus e orquídeas, educação, folclore, José de Anchieta e a Companhia de Jesus no Espírito Santo.

Em 2009, no dia 17 de junho, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, lançou o livro “Maria Stella de Novaes”, assinado pela professora doutora Juçara Luzia Leite, da Universidade Federal do ES, a obra faz parte da coleção Grandes Nomes do Espírito Santo.

Obras principais:

- Os Moluscos nas suas relações com a Geologia.

- Orquidários, Diário da Manhã, 1936.

- Entomologia econômica. Tese de concurso, 1925.

- História do Espírito Santo (3 volumes).

- Lendas Capixabas, 1969.

- Os Holandeses no Espírito Santo (História e Folclore)

- Jerônimo Monteiro – sua vida e sua obra (1979)

[fontes: https://ape.es.gov.br/acervo-bibliografico

https://www.genealogiapernambucana.com.br/familia.asp?numPessoa=6592

https://www.tertuliacapixaba.com.br/paraler/maria_stella_de_novaes_e_a_cultura_capixaba.html