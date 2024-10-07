O resultado das urnas: quem ganha e quem perde no ES

As eleições municipais em 1º Turno foram concluídas neste domingo (06) no Espírito Santo, com a definição de 77 dos 78 prefeitos que irão administrar as cidades a partir de 2025. Em apenas uma cidade, a Serra, dois candidatos seguem na disputa em segundo turno. Nesta segunda-feira (07), o comentarista Rafael Simões, faz uma análise desta nova radiografia do Espírito Santo. Quem foram os vitoriosos, os derrotados e o que este cenário diz sobre as eleições para Governo do Estado em 2026. Ouça a análise.