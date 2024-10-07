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ES: Que História é Essa?

O resultado das urnas: quem ganha e quem perde no ES

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 12:16

Publicado em 

07 out 2024 às 12:16
Mapa mostra qual partido venceu em cada cidade
Mapa do ES  Crédito: Geraldo Neto/Ilustração
As eleições municipais em 1º Turno foram concluídas neste domingo (06) no Espírito Santo, com a definição de 77 dos 78 prefeitos que irão administrar as cidades a partir de 2025. Em apenas uma cidade, a Serra, dois candidatos seguem na disputa em segundo turno. Nesta segunda-feira (07), o comentarista Rafael Simões, faz uma análise desta nova radiografia do Espírito Santo. Quem foram os vitoriosos, os derrotados e o que este cenário diz sobre as eleições para Governo do Estado em 2026. Ouça a análise.
CBN - ESPÍRITO SANTO - QUE HISTÓRIA É ESSA - 07-10-24.mp3

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