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ES: Que História é Essa?

O que é a emergência climática?

Ouça detalhes na participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 11:55

Publicado em 

15 set 2025 às 11:55
Manguezal atingido por mudanças climáticas em Aracruz
Manguezal atingido por mudanças climáticas em Aracruz Crédito: Vitor Jubini
O Planeta está dando um "grito": o que é a Emergência Climática? A COP30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. É considerado um dos principais eventos do tema no mundo. A COP30 ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, na cidade de Belém, no estado do Pará. Diante desse cenário, o comentarista Rafael Simões inicia uma série especial sobre a COP, suas origens históricas e a relação dos assuntos em destaque na Conferência com o Espírito Santo. Vamos lá!
Espírito Santo Que História É Essa - 15-09-25
Equipe de produção:
Rafael Cláudio Simões – Coordenador da série, doutor em história, professor do Mestrado de Segurança Pública e dos cursos de Relações Internacionais, Direito e Administração da UVV
Bruno Maciel Santos – Doutor em Relações Internacionais. Professor do Curso de Relações Internacionais da UVV
Bruno Dias Franqueira – Professor dos cursos de Marketing e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UVV. Doutorando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV
Rose Alves de Oliveira – Mestranda no Programa de Pós-graduação Sociologia Política na UVV
Maria Luiza Rebeque de Brito Grijó Rosa - Mestranda no Programa de Pós-graduação Sociologia Política na UVV
Luiz Cláudio de Souza e Mello - Mestrando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV
Juliany Wingler Thomaz - Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV
Kelly Cristina Kapitzky Ramos Freire - Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV
Nairo Bustamante Pandolfi – Mestrando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV
Rayssa Felix Machado Araujo Porto- Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV
Anna Julia de Paula Muzi – Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica
Daphynne Keyse Pagungue - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica
Eliza Ribeiro Corrente - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica
Júlia Pinto de Oliveira Furtado - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica
Lívia Nicolov Amaral - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica
Mariana Jarske Navarro - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

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