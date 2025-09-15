Manguezal atingido por mudanças climáticas em Aracruz Crédito: Vitor Jubini

O Planeta está dando um "grito": o que é a Emergência Climática? A COP30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. É considerado um dos principais eventos do tema no mundo. A COP30 ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, na cidade de Belém, no estado do Pará. Diante desse cenário, o comentarista Rafael Simões inicia uma série especial sobre a COP, suas origens históricas e a relação dos assuntos em destaque na Conferência com o Espírito Santo. Vamos lá!

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo Que História É Essa - 15-09-25

Equipe de produção:

Rafael Cláudio Simões – Coordenador da série, doutor em história, professor do Mestrado de Segurança Pública e dos cursos de Relações Internacionais, Direito e Administração da UVV

Bruno Maciel Santos – Doutor em Relações Internacionais. Professor do Curso de Relações Internacionais da UVV

Bruno Dias Franqueira – Professor dos cursos de Marketing e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UVV. Doutorando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Rose Alves de Oliveira – Mestranda no Programa de Pós-graduação Sociologia Política na UVV

Maria Luiza Rebeque de Brito Grijó Rosa - Mestranda no Programa de Pós-graduação Sociologia Política na UVV

Luiz Cláudio de Souza e Mello - Mestrando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Juliany Wingler Thomaz - Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Kelly Cristina Kapitzky Ramos Freire - Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Nairo Bustamante Pandolfi – Mestrando no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Rayssa Felix Machado Araujo Porto- Mestranda no Programa de Pós-graduação em Segurança Pública na UVV

Anna Julia de Paula Muzi – Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Daphynne Keyse Pagungue - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Eliza Ribeiro Corrente - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Júlia Pinto de Oliveira Furtado - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica

Lívia Nicolov Amaral - Graduanda no curso de Relações Internacionais da UVV e orientanda de Iniciação Científica