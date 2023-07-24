Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões traz como destaque o governo de João Punaro Bley. João Punaro Bley nasceu em Montes Claros (MG) no dia 14 de novembro de 1900, filho do engenheiro João Bley Filho e de Maria Punaro Barata, falecendo em 20 de abril de 1983. Estudou no Grupo Escolar de Teófilo Otoni (MG), no Colégio Diocesano São José, no Rio de Janeiro – para onde sua família se transferiu em 1907 – e, de 1913 a 1917, no Colégio Militar de Barbacena (MG). Em 1918, ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, de onde saiu aspirante a oficial de artilharia em 1920.

Nesse mesmo ano, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, optando, em seguida, por servir no 4º Regimento de Artilharia, sediado em Curitiba, onde então trabalhava seu pai. Promovido a segundo-tenente em maio de 1921 e a primeiro-tenente em setembro do ano seguinte, não se engajou na revolta militar deflagrada em julho de 1922, que iniciou o ciclo de revoltas tenentistas da década de 1920. Afirmou, entretanto, em apontamentos de memórias inéditas, que simpatizava com a causa dos insurretos. Em janeiro de 1924, casou-se com Alzira Herondina Donat Bley, com quem viria a ter três filhas.

Com a eclosão de novos levantes militares a partir de julho de 1924 foi requisitado para colaborar na repressão ao movimento. Partiu para São Paulo no dia 13 de julho, integrando ao estado-maior do grupo de artilharia comandado pelo tenente-coronel Mário Alves Monteiro Tourinho.

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Getúlio Vargas entrega bandeira a João Punaro Bley, interventor do Espírito Santo, em cerimônia no Catete em 1937 Crédito: Arquivo FGV

Contudo, segundo afirmou em suas memórias, “suspeito de simpatia pela causa revolucionária, nosso grupo de artilharia foi dissolvido, e fomos mandados fazer parte do estado maior do destacamento do general Carlos Arlindo, que tentava fechar o cerco a São Paulo do lado da serra do Mar”. Permaneceu na frente de batalha durante dez dias, mas não chegou a entrar em ação. Em relação ao movimento, declarou em suas memórias que “embora tomados de surpresa, tal como ocorreu em 1922, era inegável nossa simpatia pela causa revolucionária, e teríamos passado para o seu lado se não tivéssemos encontrado a cidade praticamente cercada pelas tropas legais”.

Acrescentou que eram frequentes os contatos que mantinha com militares revolucionários, então considerados desertores. De volta a Curitiba em agosto, teria exercido as funções de secretário do Comitê Revolucionário de Curitiba, responsável pelo manejo de um código secreto. Em setembro, foi novamente convocado, dessa vez para combater os revolucionários que haviam abandonado a capital paulista e invadido o Paraná, estabelecendo seu quartel-general em Foz do Iguaçu. Integrado às forças em operação no estado do Paraná, sob o comando do general Cândido Mariano da Silva Rondon, combateu até maio de 1925, quando os insurretos, reunidos a revolucionários gaúchos, já haviam formado a Coluna Prestes, a qual iniciou então a marcha que, ao longo de quase dois anos, levou-a a percorrer 13 estados brasileiros.

Por seu desempenho na campanha paranaense, recebeu elogios dos coronéis Mário Tourinho e Sousa Castro, comandante do 10º Batalhão de Caçadores. Em 1928 exerceu a função de auxiliar de instrutor de artilharia na Escola Militar do Realengo e no ano seguinte ingressou na Escola de Estado-Maior do Exército.

Em setembro de 1930, foi promovido a capitão. Em 3 de outubro de 1930 começa a chamada Revolução de 30. No dia 24 de outubro o presidente Washington Luís é deposto por militares no Rio de Janeiro, que formam uma Junta Militar e impedem a posse de Júlio Prestes, que havia sido eleito presidente. Em 3 de novembro Getúlio Vargas chega com suas tropas ao Rio de Janeiro e assume a chefia provisória do Governo Federal.

Em 8 de outubro diversos militares – entre eles Punaro Bley – são designados para o Espírito Santo, sob o comando do coronel José Armando Ribeiro de Paula, para resistir aos avanços das tropas revolucionárias que vinham de Minas Gerais, um dos estados centrais do movimento. Punaro Bley, segundo suas memórias, já disposto a se unir aos revolucionários quando aqui chegasse, o que ocorre no dia 10 de outubro, aguarda ainda alguns dias enquanto estabelece contatos com outros militares revolucionários estabelecidos no 3º Batalhão de Caçadores, hoje 38º Batalhão de Infantaria.

As tropas vindas de Minas se dividem em duas Colunas. A Coluna Amaral que estaciona na região de Baixo Guandu, liderada pelo Coronel Otávio de Campos Amaral, e a Coluna Barata que se dirige para a região de Cachoeiro de Itapemirim, liderada pelo Major Joaquim Magalhães Barata.

No dia 16 de outubro, estando claro a vitória da Revolução em âmbito nacional, com a ocupação de Cachoeiro pela Coluna Barata, e com o avanço da Coluna Amaral rumo à Vitória, além da adesão da maior parte das forças militares estacionadas no Espírito Santo, o governador Aristeu Borges de Aguiar abandona o estado. No dia 19 de outubro é nomeada uma Junta Governativa Revolucionária, composta pelo desembargador João Manuel de Carvalho, o advogado Afonso Correia Lírio e o capitão Punaro Bley, oficial da mais alta patente no estado.

No dia 14 de novembro, dia que completava 30 anos, Punaro Bley é nomeado Interventor federal no Espírito Santo. Onde ficaria, sendo interventor, governador e novamente interventor até o dia 21 de janeiro de 1943.

O caso de João Punaro Bley se destaca em nível nacional dentro do contexto da Era Vargas, porque foi o único estado que manteve um interventor militar por mais de uma década. A estratégia que o Governo Revolucionário buscava seguir era baseada em que o Executivo Federal nomeava para chefiar os governos locais, pessoas que fossem em certa medida marginais do campo político, ou seja, que não tivessem ampla raiz partidária e que não fossem muito reconhecidos dentro do Estado que iriam liderar. Como destaca Fernando Achiamé, “essa marca alcançada por Bley nos deixa rastros de que ele foi um dos interventores que mais se aproximou do ‘modelo ideal’ de líder local que Vargas almejava.

Era ‘estrangeiro’ – não tinha vínculo direto com as forças políticas locais; era militar, ou seja, atendia a uma condição necessária para implementar a chamada política revolucionária e era neutro politicamente”.

Já o historiador José Teixeira de Oliveira caracteriza Bley como: culto, probo, objetivo e perseverante. Conseguiu gerir com sabedoria o dinheiro público e conseguiu limpar o Tesouro do Estado de todos os ônus financeiros. “E mais: resgatou, segundo um plano altamente benéfico para o Espírito Santo, todos os empréstimos que lhe corroíam o orçamento”.

Reflexo da “Era Vargas”, Bley governaria o Espírito Santo de 1930 a 1943. De início, tratou sua equipe de fortalecer o orçamento público, dar continuidade aos empreendimentos antes paralisados, como as estradas de rodagem e as obras do porto de Vitória. Não contribuiria à modificação dos rumos já tomados pela economia capixaba, cujos interesses a direcionavam para a monocultura cafeeira.

É no governo de Bley que se inicia uma política caracterizada pelo reformismo autoritário, na tentativa de conciliar os interesses locais com as novas ordens vigentes de centralização do poder central. Foi o responsável por várias mudanças na administração, na política e na economia do Estado, mas sem alterar de maneira profunda as bases da estrutura existente.

Também é possível notar no governo de Punaro Bley um incentivo a várias áreas sociais, que atingiam grande parte da população. Entre elas destaca-se o arrojo financeiro, a educação e a saúde. A bandeira levantada pelo interventor a favor da escolarização ganhou apoio da elite, e o projeto de educar o povo capixaba ascendeu durante o governo Bley.

Em 25 de Novembro de 1937 Bley é nomeado interventor novamente, e mais do que nunca, conhecia bem o Estado em que estava à frente. Quando relembra desse período, o Capitão afirma: “O Estado Novo manteve o mesmo interventor, já então velho conhecido dos capixabas e experimentado conhecedor da política local”.

A partir do início de 1938, Bley decide realizar algumas mudanças administrativas em seu governo, como por exemplo, atrair para seu projeto continuísta parte do antigo Partido da Lavoura. Assim, nomeia Nelson Monteiro secretário de governo da nova interventoria, e confirma Carlos Lindenberg como secretário da Agricultura, Terras e Obras. O objetivo era garantir que seu grupo continuasse com poder dentro do Estado, garantindo sucesso nos próximos passos governativos que estavam por vir. João Punaro Bley renunciou ao cargo em 21 de janeiro de 1943, sendo o seu substituto, Jones dos Santos Neves, sobre quem falaremos na semana que vem.

No Espírito Santo, Bley segue sua administração tentando agradar as classes altas e baixas. Inaugura o Estádio Governador Bley, em Jucutuquara, e mais hospitais no interior, além da Faculdade de Direito do Espírito Santo e a Faculdade de Farmácia e Odontologia, deu um forte incentivo à educação técnica, tanto na área agrícola, com a abertura, entre outras, da Escola Agrotécnica de Santa Teresa, como na área industrial com o seu fundamental apoio para a abertura da Escola Técnica de Vitória e desencadeou a campanha de nacionalização do ensino nas áreas de colonização estrangeira. O campo educacional recebe tamanho incentivo, que o Estado é vencedor da “Cruzada Nacional de Educação” por ser o estado que mais construiu escolas primárias. Nessa ocasião, Bley recebeu uma bandeira nacional direto das mãos de Vargas. Quando em 1937, o breve período democrático entra em colapso, Bley responde positivamente quanto ao apoio dado a Getúlio.

Sua administração no Espírito Santo assentou as bases para o saneamento das finanças do estado, através da reorganização do Serviço de Tomada de Contas e do resgate de empréstimos, à vista e com abatimento de juros.