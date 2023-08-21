O governo de Christiano Dias Lopes Filho no ES

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", o assunto em destaque é o governo de Christiano Dias Lopes Filho. Christiano Dias Lopes Filho nasceu em Bom Jesus do Norte em 26 de dezembro de 1927. Formou-se como bacharel em Direito e foi procurador do Estado e professor da Escola Técnica Federal. De 1951 a 1954 ocupou o cargo de oficial de gabinete do governador Jones dos Santos Neves. Foi deputado estadual de 1959 a 1967, governador do Estado no período de 1967 a 1971 e deputado federal de 1980 a 1983. Faleceu no dia 9 de setembro de 2007.

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Em 1962, o Espírito Santo ainda era um Estado altamente dependente da monocultura do café, entretanto, foi nesse ano que se iniciou a política federal que criou o GERCA - Grupo Exclusivo da Recuperação Econômica da Cafeicultura - programa que tinha como missão a erradicação de cafezais antieconômicos, que no ES representava grande parte das lavouras plantadas.

Logo no início do ano de 1962, o jornal A Gazeta publicou uma página inteira para as explicações do Ministro da indústria e comércio da época sobre como seria a política de erradicação de cafezais; com o título: “Governo federal promoverá a erradicação de 1 bilhão de pés de café em 1962” (A Gazeta, 09 jan.1962, Nº 8808).

Também podemos observar, na matéria, o incentivo à industrialização, pois esse programa de erradicação era coordenado pelo ministério da indústria e comércio. Assim, a partir da adoção desse programa de erradicação, já se faz uma transição da economia agrária para a industrial, e quando o ministro cita a expansão industrial e ampliação da companhia siderúrgica nacional, podemos verificar nesse momento a intenção de trazer para o ES projetos siderúrgicos como ocorreu de fato nos anos de 1970.

Iniciada em 1962, implantado no ES mais efetivamente entre 1966/67, a política federal que criou GERCA, programa de erradicação de cafezais antieconômicos trouxe grandes transformações para a estrutura produtiva do Espírito Santo.

O café não era a base econômica somente do Estado, mas também de toda uma estrutura de agricultura familiar; os imigrantes que vieram para o Espírito Santo no século XIX se dirigiram para a região serrana e em pequenas propriedades se tornaram produtores de café. A economia capixaba se caracterizava por essa estrutura de pequenas propriedades; assim, mesmo com a queda dos preços do café, procurava-se manter a produção cafeeira o que levou a uma resistência a essa mudança a qual a política de erradicação viria a provocar.

A política de erradicação de cafezais erradicou 54.887.000 pés de café, na sua primeira fase; na segunda fase foram erradicados 108.257.000, num total de 163.144.000 pés de café, liberando uma área de 1.492.248 ha. De uma plantação em 1960 de 447.645.103 pés de café, se registrou no ano de 1970, uma plantação e 234.845.144 pés de café, reduziu-se praticamente a metade do café plantado nos anos 1960; sendo que a maior parte dessa área começou a ser utilizada para pecuária bovina que passou a ter extraordinário dinamismo.

A erradicação dos cafezais trouxe um grande impacto não só econômico, mas também social para o Espírito Santo. Ao erradicar quase 50% da área plantada de café, trouxe grandes prejuízos para os pequenos produtores, onde muitos abandonaram o interior e migraram para a cidade. A erradicação dos cafeeiros também trouxe impactos ao governo devido à queda de arrecadação.

A crise e a desorganização produtiva a que a economia do Espírito Santo foi submetida podem ser ilustradas pelo fato de que, entre 1962 e 1967, foram erradicados 53,8% dos cafeeiros capixabas, o que gerou a eliminação de 60 mil empregos, o equivalente a aproximadamente 200 mil pessoas migrando do campo para as cidades, das quais cerca de 120 mil se dirigiram para a região da Grande Vitória e 80 mil deixaram o Estado. Além disso, os indicadores demográficos apontam que, entre as décadas de 1960 e 1970, houve um crescimento de 95% da população urbana do Estado.

Ainda sobre o Espírito Santo, nesse contexto de crise, alguns dados são ilustrativos. Na década de 1960, o orçamento estadual apresentou superávit somente nos anos de 1960 e 1968. A renda per capita estadual representava somente 52,5% da nacional e a taxa de alfabetização entre pessoas com mais de 15 anos estava na ordem de 31,9%, enquanto a do Brasil era de 42,2%. Portanto, havia uma necessidade iminente de mudanças estruturais.

Dessa maneira, a política de erradicação de cafezais afetou fortemente a arrecadação do Estado, já que a maior parte da arrecadação vinha da produção cafeeira, além de diminuir a arrecadação de impostos; os efeitos da erradicação de cafezais afetaram mais os pequenos e médios cafeicultores do que os grandes, já que esses tinham reservas e não precisavam vender os velhos cafezais para pagar dívidas como ocorreu com os pequenos e médios produtores. Nesse aspecto, muitos trabalhadores do campo, dessas grandes, médias e pequenas propriedades ficaram sem trabalho, causando a imigração desses trabalhadores do meio rural para o urbano, principalmente rumo à Grande Vitória, ocasionando um êxodo rural.

A crise do café levou à constatação – mais importante – de que havia necessidade de uma diversificação econômica profunda. Isso equivale a dizer que não havia alternativa imediata para a realidade econômica capixaba, se não confluir os esforços sociais e políticos para um projeto industrializante.

O Governo Christiano Dias Lopes (1967-1971)

A crise redundou na perda, por parte da elite cafeeira, da capacidade de determinar as diretrizes governamentais em termos desenvolvimentistas, abrindo espaço para novas proposições, doravante de natureza urbano-industriais. É nessas circunstâncias que ascende ao comando do executivo estadual Christiano Dias Lopes, que se sagrou vencedor no pleito indireto para a governadoria do Estado, em 1966, tendo sido eleito por boa vantagem dentro da Arena. Assumiu o cargo em fevereiro de 1967 e sua ascensão representou a recolocação dos objetivos desenvolvimentistas como principal conteúdo das políticas públicas, já que permitiu o retorno mais claro do debate em torno da industrialização, tal como ocorrera nos Governos Jones dos Santos Neves (1943-1945 e 1951-1954), dos quais Dias Lopes participara.

Assim, com vistas a promover a industrialização do Estado, foi elencada, como prioridade do primeiro Governador biônico do Estado do Espírito Santo, Christiano Dias Lopes, a criação de instrumentos legais e burocráticos para incrementar o processo de desenvolvimento econômico que passaria, na sua visão, a caracterizar a economia capixaba. Tal como salientado, o agravamento da crise do café, consequência da erradicação dos cafeeiros, fortaleceu a percepção – a qual já vinha sendo discutida – e aumentou o consenso de que a dependência econômica que o Estado possuía em relação ao café era, em si mesma, um elemento impeditivo de seu próprio desenvolvimento. Por outro lado, o período mais profundo da crise também permitiu o consenso das articulações orientadas para a industrialização como forma inevitável para o desenvolvimento econômico do Estado.

Em meio às turbulências políticas com sua própria base aliada, o Governador criou a Companhia de Desenvolvimento do Espírito Santo (CODES), por meio da Lei 2.279, de 1º de fevereiro de 1967, imediatamente instalada no dia 20 do mesmo mês; a CODES, concebida como autarquia de economia mista, tinha como atribuição colaborar com os setores público e privado na política de desenvolvimento econômico do Espírito Santo, com base na diversificação da economia ante a crise do seu principal produto, o café. O primeiro presidente da Companhia e também responsável pela sua criação foi o Professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Espírito Santo, Arthur Carlos Gerhardt Santos, auxiliado pelo Engenheiro Agrônomo Lélio Rodrigues. Ambos se tornariam cânones do desenvolvimentismo capixaba.

Livre das injunções das forças políticas e sociais do Estado, devido à suspensão das atividades parlamentares, após o AI-5, editado em 13 de dezembro de 1968, o Governador Dias Lopes pôde, com mais tranquilidade, dar continuidade à execução da sua proposta de desenvolvimento e diversificação econômica.

Ainda em agosto de 1967, havia enviado ao Legislativo uma proposta de incentivos para as indústrias que se interessassem em se instalar no Espírito Santo. O Governo se justificava com o argumento de que os incentivos completariam a base motivadora para a iniciativa privada investir. A Lei n. 2.313, foi aprovada sem grandes dificuldades em de 21 de novembro de 1967, com 27 votos favoráveis e 14 contra, apesar da postura contrária da bancada emedebista.

Todavia, os efeitos econômicos dessa legislação foram praticamente nulos para o Espírito Santo.

Outra proposta de incentivos fiscais voltados para investimentos no Espírito Santo foi elaborada pela Federação das Indústrias e entregue ao Sr. Roberto Campos, Ministro do Planejamento do Governo Castelo Branco, em reunião para a qual Campos foi especificamente convidado a participar, em Vitória. Segundo o empresário e então Presidente da Findes, Américo Buaiz “o Roberto Campos colocou debaixo do braço e disse que não era viável. O Governo Federal não poderia criar mais uma área incentivada. E nos negou. Nessa reunião, ele nos negou na hora”.

Diante das necessidades da economia capixaba e da inicial negativa do Governo Federal em permitir qualquer política de incentivos fiscais para o Estado, era necessária maior articulação, inclusive com outros governadores, especialmente do Nordeste, grandemente auxiliados pelas políticas executadas pela SUDENE.

No simpósio, foram abordadas as mais diversas temáticas sobre o Espírito Santo: transporte, comunicação, energia, financiamento, infraestrutura em geral, entre outras áreas. Com base nas discussões feitas no simpósio, foram arroladas as seguintes reivindicações: a) a necessidade de criar mecanismos de incentivos fiscais para o Estado; b) Transformação da Companhia de Desenvolvimento do Estado em Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes); c) Concessão de empréstimo no valor de NCr$ 4,5 milhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), para a ampliação da rede de energia elétrica e subestações do Norte do Estado; d) Constituição de uma Sociedade de Crédito Imobiliário no Espírito Santo.

Além disso, por ocasião do evento, o Governador Christiano Dias Lopes entregou ao Presidente Costa e Silva um memorial em que descrevia a precária situação econômica do Estado e reivindicava, de maneira mais incisiva, entre outras coisas, uma política de incentivos fiscais. O desfecho dessas articulações foi a criação, pelo Governo Federal, de um Grupo de Trabalho Interministerial com a atribuição de preparar os termos de referência para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, sugerir medidas técnicas para desenvolver a região, fazer indicação de fontes de financiamento para os projetos a serem executados e sugerir outras medidas para desenvolver a economia do Espírito Santo.

Para colocar em prática uma política de incentivos, era necessário vencer a forte resistência política dos Governadores do Norte e Nordeste, componentes dos colegiados diretivos da SUDAM e SUDENE, os quais acreditavam que, caso o Espírito Santo fosse beneficiado com alguma política de incentivos, sofreriam algum prejuízo.

O Governador Dias Lopes percorreu os Estados das duas regiões no sentido de expor a situação do Espírito Santo e obter a compreensão para o pleito. Os argumentos utilizados por Dias Lopes se baseavam na própria situação de penúria em que o estado se encontrava ante a política de erradicação dos cafezais e ressaltavam o esmagamento do Estado entre o sul industrializado e o Nordeste incentivado. Dias Lopes destacava, ainda, que a proposta era apenas a manutenção, no próprio Estado, dos recursos originários da arrecadação do imposto sobre a renda dos domiciliados no território capixaba; que não haveria prejuízo para os nordestinos, uma vez que os recursos eram pouco vultosos para uma região inteira, porém significativos para o Espírito Santo.

Apesar de todas essas movimentações, houve permanente resistência de parte de lideranças e dos Governadores do Norte e Nordeste, a exemplo do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e de João Agripino – Governador da Paraíba (1965-1971) –, os quais refutaram os dados apresentados pelo Governador do Espírito Santo, afirmando que teriam sido supostamente alterados para beneficiar o Estado.

Assim, em fins de agosto de 1969, o Ministério do Planejamento, com base nos estudos do grupo de trabalho criado para os problemas do Espírito Santo, chegou à fórmula definitiva daquilo que acabou se tornando incentivos fiscais para o Estado, por meio da priorização da criação de fundos, entre os quais se destacam o Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres); o Fundo de Desenvolvimento Agrícola e Industrial (Fundai), e o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap), com destaque para este último.

O FUNDAP, criado pela Lei nº. 2.508 de 22 de maio de 1970, e reforçado pela Lei 2.592, de julho de 1971, foi originalmente proposto pelo empresário Graciano Espíndula. A ideia surgiu a partir da mudança de arrecadação trazida pelo Código Tributário Nacional, a partir de 1968, que transformou o Imposto sobre Venda e Consignações (IVC) em Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM). No primeiro sistema, as alíquotas eram divididas entre os estados, sendo 5,5% para cada. Com a adoção do ICM a parte que cabia aos estados passou para 15%, sendo 12% para o produtor e 3% para o estado onde o produto fosse vendido. Como o Espírito Santo era um estado eminentemente comprador, levava grande desvantagem. Nesse sentido, Espíndula observou que os impostos de importação e exportação eram facultados no domicílio fiscal, o que equivalia a dizer que o Espírito Santo poderia se beneficiar mesmo sendo predominantemente consumidor, caso abrigasse a sede fiscal de empresas responsáveis pela exportação/importação.

Surgiu, assim, a ideia de inverter as coisas, isto é, “com a importação pelo Porto de Vitória, a situação de privilégio passaria para o Espírito Santo, que arrecadaria 12% em vez de zero ou 3%”. Essa ideia foi absorvida pelo Governador, que resolveu experimentar o sistema, usando para isso o Decreto nº 006-N, de 16/06/69, complementando-o, em outubro, com o Decreto 0019-N, de 15/10/69.

Para a administração desses fundos, foram criados órgãos especializados por funções, regidos pelas leis do direito privado, inclusive no que diz respeito às relações trabalhistas. Entre os órgãos, se destacaram: o Grupo Executivo de Recuperação Econômica (Geres) e o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), em substituição ao antigo Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, criado na gestão Punaro Bley (1930-1943), sob a subvenção de Jones dos Santos Neves.

Além disso, pela Lei 2.413/69, do mês de julho e, portanto, em plena vigência do AI-5, momento em que os legislativos se encontravam fechados, foi autorizada a criação do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) em substituição à Companhia de Desenvolvimento do Espírito Santo (CODES), com a especial atribuição de financiar projetos e programas de longo e médio prazo, objetivando promover o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Assim, contando com apoios importantes do BNDE e do Ministério da Fazenda, o Bandes estava encarregado de formular e implementar a política de industrialização e expansão/diversificação da atividade agrícola, a partir dos recursos financeiros oriundos dos acordos IBC/GERCA (Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura), além de ter autonomia para captação de recursos em outras instâncias nacionais e internacionais, o que não ocorria com a Codes, limitada aos recursos do IBC. A interlocução dentro do banco era feita principalmente por Arthur Carlos Gerhardt Santos, Presidente, Lélio Rodrigues, Diretor Técnico e Lenaldo Amaral, Diretor Financeiro.

Do ponto de vista da reestruturação produtiva e de acordo com o já mencionado documento Diagnóstico para o Planejamento Econômico do Espírito Santo, a saída para a crise não poderia ficar restrita somente aos incentivos fiscais. Seria necessário agir em outras quatro frentes: a primeira baseava-se na alavancagem econômica de atividades tradicionais desenvolvidas no Estado (café, cacau, açúcar, milho, mandioca e madeira). A ideia era a criação de uma infraestrutura institucional capaz de canalizar recursos para financiamento da expansão e modernização dessas atividades.

A segunda pautava-se em um maior aproveitamento da logística de exportação de minérios e de outras atividades da CVRD, no sentido de utilização das externalidades positivas geradas pela empresa. A terceira baseava-se na industrialização de abastecimento, ou seja, na agregação de valor na agricultura, diminuindo sua dependência quase exclusiva do café. A quarta frente estava ligada aos estímulos à implantação ou ao fortalecimento de empresas industriais de bens de consumo, com natureza substituidora de importações, além de várias ações voltadas ao fomento de outras atividades econômicas, tais como as que envolviam a exploração de recursos naturais (praias/turismo, mármore e granito).

Paralelamente a isso, o Estado começava a se beneficiar das políticas desenvolvimentistas do Governo Federal que, de alguma forma, permitiriam a integração da economia local ao mercado nacional, fosse por meio da expansão da Companhia Ferro e Aço de Vitória, fosse por meio da conclusão das obras de ligações rodoviárias das BRs 101, 262 e 259.

As viabilidades para a instalação dos Grandes Projetos Industriais no Espírito Santo, notadamente nos setores siderúrgicos e paraquímicos se incluíam com destaque especial nas prioridades do II Plano de Desenvolvimento Nacional (II PND), lançado em 1974, que estabelecia estratégias articuladas a um amplo plano de integração nacional abrangendo implicações sociais, econômicas e políticas.

Nesse contexto, até o final dos anos de 1970, tem início no Espírito Santo uma outra etapa do processo econômico, pautada em um novo modelo produtivo que, além de ampliar novas relações econômicas nacionais e internacionais, viabilizou investimentos em outros setores econômicos e promoveu grandes mudanças sócio urbanas no estado, principalmente em sua capital Vitória e seus municípios vizinhos.