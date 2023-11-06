Nova série traz detalhes sobre os monumentos culturais da capital

Estátua de Mauricio de Oliveira Crédito: Diego Alves I PMV

A estátua em homenagem ao músico Maurício de Oliveira, inaugurada em maio de 2016, foi construída em parceria entre a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e o Instituto Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo). A partir de edital de chamamento público, o artista Fernando Poletti foi o escolhido para a execução da obra. A estátua, em tamanho natural, representa o artista sentado em um banco na companhia do seu inseparável violão. O objetivo da obra, além de homenagear uma das figuras mais emblemáticas da cultura capixaba é criar a interação entre munícipes e turistas com a obra. Fica no Calçadão da Praia de Camburi.

Maurício de Oliveira nasceu em Vitória, em 1925. Filho de pescador, passou a infância na região da Praia do Suá, período em que já se dedicava à música através do aprendizado do violão com seu irmão mais velho. No decorrer da sua vida artística, recebeu inúmeros prêmios, entre eles o 2º lugar no Festival Internacional do Violão, em 1955, em Varsóvia, além de um prêmio da Fundação Cultural do Espírito Santo por sua contribuição ao desenvolvimento da música capixaba.

Foi professor de violão e diretor da Escola de Música do Espírito Santo, sendo considerado mestre de vários chorões da cidade de Vitória e uma das personalidades mais importantes na história da música popular do Espírito Santo. Faleceu em 1º de setembro de 2009. Em 1967 gravou um álbum pela gravadora Odeon/London interpretando Villa Lobos, contendo os Estudos, Prelúdios e a Suíte Popular Brasileira. É autor de obras como a Dança do Chico Prego, homenagem ao personagem capixaba e Canção da Paz. Em 2006 recebeu o Prêmio Taru.

Após seu falecimento, a faculdade de música do Espírito Santo passou a se chamar Faculdade de Música do Espírito Santo "Maurício de Oliveira". Em 2010, foi instituída por meio do decreto municipal 14.817 a Comenda Mauricio de Oliveira, criada como forma de reconhecimento e gratidão ao trabalho do maestro.

André Sobral Crédito: André Sobral

"Vitória 360º"

Inaugurada em setembro de 2017, a escultura anamórfica "Vitória 360 Graus" forma o nome "Vitória" e integra o patrimônio arquitetônico e paisagístico da cidade, além de se tornar um atrativo turístico. Criado e doado ao município pelo designer Zota Coelho, o monumento possui quatro metros de profundidade, cerca de 2,5 m de altura e 12 m de comprimento. O designer explicou que a escultura foi pensada em algo diferente para que pudesse ser vista, frequentada e fotografada pela sua originalidade. O monumento, inicialmente, foi inaugurado na cor branca, mas a proposta é que ele sempre esteja em transformação por períodos, com a mudança da coloração por meio de intervenções artísticas, sejam elas realizadas por fotógrafos, grafiteiros, artistas plásticos e alunos da rede pública municipal de ensino. Fica na Enseada do Suá, próximo ao monumento ao Imigrante Italiano.

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