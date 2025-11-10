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ES: Que História é Essa?

No coração da Amazônia, o que esperar da COP30? Quais os desafios práticos? Entenda!

Ouça a análise do comentarista Rafael Simões

Publicado em 10 de Novembro de 2025 às 11:57

Publicado em 

10 nov 2025 às 11:57
Manguezal atingido por mudanças climáticas em Aracruz
Manguezal atingido por mudanças climáticas em Aracruz Crédito: Vitor Jubini
A partir desta segunda-feira (10), a capital do Pará, Belém, sedia a 30º edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – a chamada Conferência das Partes, ou COP30. O evento acontecerá até o dia 21 de novembro. Neste episódio do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões explica, a partir de agora, o que esperar da COP30 e como as discussões por lá podem impactar, de forma prática, a vida dos cidadãos e do Espírito Santo. 
CBN - Espírito Santo: Que História É Essa? - 10-11-25.mp3

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