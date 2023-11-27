Monumentos a Mãe e a Dona Domingas: resgatando a memória capixaba

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Monumento a Mãe: Estátua em ferro do artista Maurício Salgueiro, precursor da escultura cinética no Brasil. Representa o útero materno e o relacionamento indissolúvel mãe e filho, ligados pelo cordão umbilical. Foi restaurada no ano de 2007 pelo escultor capixaba Vilar. Fica na Praça Costa Pereira. Aqui, aproveitamos para valorizar o papel das mães e mulheres de modo geral. Apenas para destacar o quanto precisamos avançar. O número de mortes maternas está em 46,56 para mulheres brancas, no caso das mulheres pretas, é mais que o dobro: 100,38 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. No caso das pardas, a incidência é de 50,36. Vale lembrar que o Brasil assumiu uma meta junto às Nações Unidas de redução para 30 mortes até 2030. Além disso, precisamos avançar na divisão do trabalho doméstico e no reconhecimento que trabalho doméstico é trabalho.

Monumento a Dona Domingas, também chamada de "Pietà do Lixo": De autoria do artista italiano Carlo Crepaz, a estátua em bronze homenageia uma personagem urbana da capital que era catadora de papel, Dona Domingas. Uma senhora negra, muito pobre e sofrida que vagava pelas ruas de Vitória, carregando uma pesada sacola com o material catado. Ela residia próximo à casa de Carlo Crepaz, no Bairro de Santo Antônio. O monumento fica na Av. Jerônimo Monteiro, ao lado da escadaria do Palácio Anchieta.

Por informações do então prefeito Chrisógono Teixeira da Cruz, ele adquiriu a obra no ateliê do artista e a colocou no local onde se encontra, em 1971. A escultura é de 1951. Existem outras 3 esculturas, existem relatos que falam em outras seis, que retratam Dona Domingas: duas de madeira, em Ortisei, na Itália, e no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e uma em bronze, vendida a um comprador do interior do Espírito Santo.

Sua família veio de Açores na segunda metade do século XIX e foi morar no morro do Palácio. Permaneceram por algum tempo. Dona Domingas e sua irmã Olíria gostavam de pegar caranguejos nas águas que batiam perto do Palácio, onde hoje é a escadaria. Algum tempo depois mudaram para o morro do Pinto no Bairro de Santo Antônio. Muito devota, frequentava a Igreja de Santo Antônio.

No caso de Dona Domingas, é importante destacar a questão da situação específica das mulheres negras e da questão do meio ambiente/mudanças climáticas/reciclagem, atividade que ela foi, com toda certeza, uma pioneira em nosso Estado.

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