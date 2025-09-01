Hora de conhecer Cariacica, Fundão e Serra!

Moradores de Serra Sede confeccionam tapetes de Corpus Christi Crédito: Ricardo

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões segue desbravando a microrregião 1 (Metropolitana) do Espírito Santo, com destaque para as cidades de Cariacica, Fundão e Serra. Vamos as histórias:

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Cariacica:

Gentílico: Cariaciquense

Cariacica se tornou município independente em 30 de dezembro de 1890. Na época, a região foi desmembrada definitivamente de Vitória. O governador do Estado era Constante Sodré. A história do povoamento de Cariacica se confunde um pouco com a de Viana. No final do século XVI e início do século XVII, os portugueses fizeram incursões pelo rio Jucu, partindo de Vila Velha, e foram atingindo o atual território de Cariacica.

Assim foram formando fazendas de cana-de-açúcar e implantando engenhos. No século XVII os Jesuítas passaram a ocupar parte do território. Logo que chegaram, fundaram novas fazendas e engenhos. Em Maricará, a quatro quilômetros da sede do município, construíram um colégio que abrigava um convento.

Como um dos mais importantes municípios integrantes da região denominada Grande Vitória, principalmente em termos populacionais, Cariacica tem sua formação geoeconômica datada do início da Colonização do Solo Espírito-Santense. Cariacica possui uma área de 279,98 km², correspondente a 0,60 % do território estadual, limitando-se ao norte com Santa Leopoldina, ao sul com Viana, a leste com Vila Velha, Serra e Vitória e a oeste com Domingos Martins. A sede fica a oito quilômetros da capital, Vitória.

O município de Cariacica foi criado pelo decreto nº 57 de 25 de novembro de 1890 e instalado em 30 de dezembro do mesmo ano. Cariacica era propriamente o nome do rio que desce do Mochuara e de uma serra adjacente. A primeira é uma pedra gigantesca, barômetro infalível das populações ribeirinha, pois a coroa de alvas neblinas representa o sinal introdutório de que a chuva não se delonga.

É interessante notar que, não conhecem os habitantes o verdadeiro nome desse granito, porque indiferentemente o qualificam de Monchuar (Muchuar - veio de diamantes) ou até com certeza de Muchauara (pedra irmão) estribando-se, talvez, nos conhecimentos da língua tupi. Outra mais lendária é a que se baseia numa possível exclamação de tripulantes franceses ao se aproximarem, na estrada da baia de Vitória: “Mouchoir!” Vendo o Muxanara, com a sua coroa branca, acharam-no parecido coberto por um lenço (Mouchoir).

Carijacica — "chegada do branco" foi denominação tupi, e, com o correr dos anos, a linguagem acabou de abreviar.

Em 1829, chegaram os primeiros colonos alemães e pomeranos. Em 1837, tropeiros que vinham da região de Santa Teresa e Santa Leopoldina trazendo parte de suas produções em lombos de cavalos para serem escoadas no porto de Cariacica faziam parada em um planalto que posteriormente foi elevado à condição de Freguesia de São João Batista e onde foi construída a Igreja de São João Batista, região conhecida como o primeiro núcleo urbano da Vila de Cariacica. Em 1890, Cariacica se separou de Vitória, virando um município independente. Na década de 1960, o município tornou-se um importante polo industrial, processo que foi interrompido com a criação do porto de Tubarão, em Vitória, em 1967, e a consequente atração de investimentos para Vitória em prejuízo de Cariacica.

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Fundão:

Gentílico: Fundãoense

Fundão é uma cidade cuja sede se situa às margens do rio Reis Magos, conhecido também como rio Fundão devido à sua profundidade, dando nome à cidade. Seu principal balneário é Praia Grande, a trinta quilômetros da sede, separada de Nova Almeida, no município vizinho da Serra, por uma ponte sobre o rio Fundão. Outra atração da cidade é a Cachoeira de Fundão, com mais de 500 metros de pequenas quedas. Parte da produção local e de municípios do interior de mexericas é vendida em barraquinhas à beira da rodovia BR-101há mais de 25 anos, o que tornou a cidade conhecida. É comum turistas chamarem o aglomerado de barraquinhas de Shopping das Mexericas.

A construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas , passando pela fazenda Taquaraçu, de Cândido Vieira, deu origem à formação de um núcleo populacional às margens do Rio Fundão, assim chamado devido às suas profundas águas. Em 5 de julho de 1903 o vilarejo tornou-se sede do distrito com o nome de Fundão pela Lei estadual nº 311, e passou a município também num 5 de julho, em 1933. Quinze anos depois o distrito de Nova Almeida foi integrado ao município da Serra. Na partilha territorial do Estado, o município ganhou Praia Grande, de mar aberto e calmo, na foz do Rio Reis Magos.

Fundão possui três distritos: Praia Grande, correspondendo à área urbana do litoral, Timbuí, que é a área urbana mais próxima da sede, e Irundi, uma denominação da área rural próxima à divisa com o município de Santa Teresa. O município tem sua história, de certo modo, ligada à antiga e lendária Nova Almeida, primitivamente Aldeia dos Reis Magos, fundada em 1556, pelo jesuíta padre Afonso Braz, auxiliado pelo indígena Maracaiaguaçu, da tribo Termiminós, ali instalada.

Composto de vasta extensões territorial, Nova Almeida foi elevada à categoria de Distrito e de Vila, respectivamente em 1757 e 1759.

A construção da Estrada de Ferro Vitória - Minas, passando pela antiga fazenda Taquaraçu; deu origem à formação de um núcleo populacional, às margens do rio Fundão, passando a sede de distrito em 1903, com a denominação de Fundão, devido às águas profundas do rio que banha a cidade. Em 1923, a sede de Nova Almeida foi transferida para o distrito de Fundão, transformando-se em município. Quinze anos depois, o distrito de Nova Almeida foi integrado ao município de Serra.

Freguesia criada com a denominação de Nova Almeida, por alvará, de 12-11-1757. Elevado à categoria de vila com a denominação de Nova Almeida, por Alvará de 02-01-1759. Sede na freguesia de Reis Magos. Constituído do distrito sede. Instalada em 15-06-1760. Pela lei nº 1005, de 21-10-1915, é criado o distrito de Timbuí e anexado ao município de Nova Almeida. Sob a mesma lei acima citado, a sede de Nova Almeida passou a denominar-se Timbuí. Nos quadros de apuração do Recenseamento de I-IX-1920, o município de Timbuí é constituído de 2 distritos: Timbuí e Nova Almeida. Pela lei nº 1383, de 05-07-1923, o município e a sede Timbuí passou a denominar-se Fundão.

Serra:

Gentílico: Serrano

A Aldeia de Nossa Senhora da Conceição da Serra é elevada à freguesia por Carta Régia de 24 de maio de 1752 e somente instalada em 1769, depois de construída a igreja nova, matriz que tinha por filial a ermida de São José. A então freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Serra foi elevada à categoria de Vila, em 1822. O município da Serra foi criado em 1833, com território desmembrado do município de Vitória, através da resolução do conselho do Governo de 02 de abril de 1833, instalado em 19 de agosto daquele ano e a primeira sessão da Câmara se deu a 20 de agosto de 1833.

O atual distrito do município da Serra, Nova Almeida, era sede do município de mesmo nome, que foi emancipado em 11 de janeiro de 1759 (Livro Tombo de Nova Almeida), por Dom José, Rei de Portugal, com o nome de Nova Almeida, em homenagem a cidade de Almeida em Portugal. A Câmara de Vereadores era composta pelos seguintes membros: Manoel Ramos, Estanislao Pereira e Antônio Dias Corrêa. Por volta de 1760 a Câmara de Vereadores de Nova Almeida construiu uma ponte de madeira sobre o canal da passagem, ligando o continente à Ilha de Vitória.

Em 28 de julho de 1772, a Câmara de Nova Almeida era composta por: Gregório da Silva, Leonardo da Silva e Estanislao Dias. Em 1812, quando o bispo D. José Caetano da Silva Coutinho visitou Nova Almeida, a Câmara de Vereadores era composta só de índios. Em 1819, em outra viagem do bispo D. José Caetano, este observa: "- Nota Bene: esta vila já não é de índios puros, como em 1812, por que dois juízes e alguns vereadores são portugueses".

Outra observação feita pelo bispo D. José Caetano foi que em sua visita à freguesia da Serra, em 1812, constatou: " ...Boas águas e bons ares fazem o país saudável, e promete grandes aumentos quando os colonos se puderem estender mais para o interior, o que até agora não têm feito com medo do bugre, ou tapuio, como chamam a todas as raças de gentio do mato, que aqui tem chegado a aparecer e a matar gente bem perto da igreja: e o vigário me disse que há poucos meses enterrara a ossada de um escravo que eles tinham comido".

Quase um ano e meio após a independência do Brasil, que havia sido declarada em 07 de setembro de 1822, foi quando houve as primeiras eleições de vereadores às Câmaras Municipais da Província do Espírito Santo, em 01 de fevereiro de 1824, neste ano, ainda, não houve eleições na Serra, pois, o município não havia sido emancipado.

O município da Serra foi criado, através da resolução do Conselho de Governo, de 02 de abril de 1833, e instalado em 19 de agosto daquele ano, quando era presidente da província do Espírito Santo, o Sr. Manoel José Pires da Silva Pontes. A sua instalação só foi possível, após a cessão de um espaço da casa do vereador eleito, José Simoens da Silva, pois não havia naquela ocasião um prédio para instalar o município, assim, aquele vereador permitiu usar sua residência como Paço Municipal (Casa do Governo Municipal).

A Câmara de Vereadores tinha naquela ocasião funções executivas e os vereadores formavam um conselho de administração. O presidente da Câmara era o presidente do Governo Municipal. As leis aplicadas eram emanadas da Assembleia Legislativa Provincial, que tinha entre seus membros deputados que acumulavam as funções de vereadores. Não havia incompatibilidade.

Até a criação da Assembleia Provincial as leis eram editadas em Portugal. Em 01 de fevereiro de 1835 foi instalada a Assembleia Legislativa Provincial sob a presidência do Padre João Clímaco da Alvarenga Rangel, nascido em São José do Queimado, ele foi o advogado dos negros que buscavam a liberdade no movimento denominado ''Insurreição do Queimado", ocorrido na vila de Queimado, hoje distrito do município da Serra. Além dele, participou da instalação do legislativo estadual outro serrano, o Padre João Luiz da Fraga Loureiro, ocasião em que ele era também, vereador da Serra.

Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve a nomeação do primeiro presidente do Estado do Espírito Santo, Afonso Cláudio de Freitas Rosa, neto materno do primeiro presidente da Câmara de Vereadores da Serra, Luiz da Roza Loureiro. Diante da nova situação Afonso Cláudio intervém nos municípios. Na Serra nomeia uma Intendência para administrá-la, composta de três membros: Manoel Pereira Madruga, Manoel Rodrigues Fernandes de Miranda e Luiz Barboza Leão, este último como presidente, equivalente ao cargo atual (2004) de prefeito. Luiz Barboza Leão era sogro de José Cláudio de Freitas Júnior, irmão de Afonso Cláudio, e ainda, bisavô da ex -deputada estadual do Espírito Santo Judith Leão Castello Ribeiro e trisavô da cantora Nara Leão e do pesquisador João Luiz Castello Lopes Ribeiro. Luiz Barbosa Leão, era sogro da prima do ex-deputado estadual Benigno Soares Leite Vidigal, bisavô do atual ex-prefeito da Serra Antônio Sérgio Alves Vidigal.

Após a intervenção promovida pela proclamação da república, foi empossada nova Câmara de Vereadores, em 18 de dezembro de 1892, e eleito seu presidente Luiz Barboza Leão que permaneceu no cargo até 1900, nesse período acumulou as funções de vereador com as de deputado estadual nas legislaturas de 1895 a 1897 e 1898 a 1900.

É importante observar que no Brasil Império, só podiam ser eleitores aqueles que tivessem uma renda anual de R$ 100$000 (cem mil réis). As mulheres e escravos não votavam. A mulher só veio a obter cidadania - votar e ser votada - após a "Revolução Constitucionalista de São Paulo ", em 1932. Na primeira eleição, em 1934 lá estava a mulher serrana como pioneira - Judith Leão Castello, casou-se em 1938, com Talma Rodrigues Ribeiro (prefeito da Serra 1945/1946), passando a assinar Judith Leão Castello Ribeiro, eleita a primeira mulher deputado estadual do Espírito Santo, na "Assembleia Constituinte" de 1946.

Em 25.03.1914 houve a primeira eleição para prefeito da Serra, ocasião em que foi eleito o Sr. Cícero Calmon de Aguiar, e empossado em 23.05.1914, a partir daí a Câmara deixou de exercer funções executivas e passou a exercer funções fiscalizadoras, determinantes das diretrizes do governo municipal e legislativas. Nesta nova fase teve como seu presidente o neto materno de Luiz Barboza Leão, Monsenhor Luiz Cláudio de Freitas Rosa, este foi Deputado Federal na Constituinte de 1946.

Os municípios só passaram a ter autonomia total legislativa, e serem considerados como entes federativos, com a promulgação da Constituição Federal, em 05 de outubro de 1988, que deu atribuição para que eles passassem a elaborar suas Leis Orgânicas e as promulgassem através da Câmara de Vereadores. Antes era atribuição da Assembleia Legislativa Estadual.

O município para ser instalado, teve que o cidadão José Simoens da Silva, componente do primeiro quadro de vereadores ceder uma casa de sua propriedade para funcionar como Paço Municipal. Como persistia a ausência de prédio público para abrigar as instalações da Câmara, esta passou a funcionar na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição da Serra, a Igreja controlava a Administração Municipal, as eleições, os registros civis e de imóveis etc. Todavia, houve uma epidemia de varíola na vila, e os mortos eram sepultados no interior da igreja, fato que, além da preocupação com a população afetada, também, os afetava pessoalmente, segundo eles, nas suas saúdes, pois, temiam contrair a doença nas reuniões do conselho no recinto da igreja.

Deixando a igreja, a Câmara passou a alugar casas onde pudesse se reunir. Em 01.02.1860 na visita de D.PEDRO lI, este observou:

"A casa da Câmara térrea é muito pequena. O vereador que serve de presidente tem 1 voto; porque todos os outros se escusaram, e, contudo, quem lhe passou o papel do discurso, que felizmente só entregou, foi o vereador Pimentel o mais votado com 40 e tantos votos; a chave da vila estava ainda sobre uma salva dentro d'um armário d'onde a tiraram para m'a oferecerem. A Câmara reunia-se antes no Consistório da Matriz onde também se tem reunido o júri que já uma vez não teve lugar por falta de casa. Começou-se, por subscrição, uma casa de sobrado para casa da Câmara, júri, etc. e cadeia; mas está parada, tendo-se gastado 2 contos, orçada em 10 que decerto não chegam; pois as obras custam muito caro aqui”.

[fontes: sites das prefeituras, Câmaras municipais; Wikipédia]

Informações sobre a Microrregião 1 – Metropolitana:

A microrregião Metropolitana é composta pelos sete municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), a saber: Vitória (322.869), Serra (520.649), Vila Velha (467.722), Viana (73.423), Cariacica (353.510), Guarapari (124.656) e Fundão (18.014). A microrregião ocupa 5,05% do território estadual e apresenta uma população estimada em 1.880.843 habitantes (IBGE, 2022), o que representa cerca de 49% da população total do estado. A densidade demográfica da Metropolitana é cerca de 838 hab/km², portanto, uma densidade extremamente alta, se comparada com a do estado do Espírito Santo, que é de 86,19 hab/km². O município de Vitória, capital do estado, exerce forte centralidade na oferta de comércio e serviços, com respectiva integração às atividades econômicas e portuárias, impactando fortemente a mobilidade urbana na região. O município da Serra destaca-se na geração de emprego decorrente da concentração da atividade industrial, com destaque para a produção de minério de ferro e outros produtos.

O PIB da microrregião Metropolitana corresponde a 57,69% do PIB estadual. Quanto à composição do PIB por setores, destaca-se a atividade de serviços, com 62%, seguido pela receita dos impostos líquidos de subsídios sobre produtos, com 20%, e a indústria, com 18%. A atividade de agropecuária não contribui na composição do PIB. O PIB per capita da microrregião é de R$ 32.554,24, superior a do estado do Espírito Santo, que é de R$ 27.487,45. No contexto dos municípios, destaca-se o município de Vitória, com maior PIB per capita da região, com R$ 60.427,74, seguido pelos municípios de Serra (R$ 37.088,81) e Viana (R$ 27.509,98). O menor PIB per capita da microrregião é o do município de Guarapari, com R$ 17.098,94.

A receita líquida da microrregião Metropolitana é de R$ 2.149,27, que se aproxima da receita do estado do Espírito Santo (R$ 2.524,19). O município de Vitória além de apresentar o maior PIB relativo da microrregião, possui também a maior receita líquida per capita, com R$ 3.721,21, seguido pelo município de Fundão (R$ 2.718,41) e Viana (R$ 2.223,94). O município de Cariacica apresenta a menor receita líquida per capita da microrregião, com R$ 1,388,68. 1 O Índice Firjan de Emprego e Renda apresenta para a maior parte dos municípios da microrregião Metropolitana índices considerados de regular desenvolvimento (de 0,4 a 0,6), com exceção dos municípios de Serra e Vitória, ambos classificados de moderado desenvolvimento (de 0,6 a 0,8). O maior Índice Firjan de Emprego e Renda da microrregião é do município de Serra, com 0,650, provavelmente pela concentração de grandes plantas industriais (Arcelor Mittal, Vale), seguido pelo município de Vitória, com 0,624. O menor índice é do município de Fundão, com 0,419, considerado de baixo desenvolvimento.

Quanto à Saúde, a microrregião Metropolitana está bem atendida no contexto do estado, posto que todos os municípios da microrregião apresentam Índices Firjan de Saúde variando entre 0,8 e 1, classificados como de alto desenvolvimento. Os melhores índices referem-se aos municípios de Vitória (0,941), Guarapari (0,906) e Serra (0,903). O menor Índice Firjan de Saúde é do município de Cariacica, com 0,870, ainda considerado de alto desenvolvimento. Em relação ao Índice Firjan de Educação, a microrregião não está tão bem posicionada, se comparado ao Índice Firjan de Saúde, sendo que apenas três municípios - Vitória, Viana e Guarapari – apresentam índices considerados de alto desenvolvimento (de 0,8 a 1). O maior Índice Firjan de Educação é do município de Vitória, com 0, 909, seguido pelos municípios de Viana e Guarapari, com 0,816 e 0,809, respectivamente. Os demais municípios apresentam índices considerados de moderado desenvolvimento (de 0,6 a 0,8), sendo que o município de Cariacica é o que apresenta o menor índice (0,784).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) , que mensura o desenvolvimento humano com base em três dimensões – longevidade, escolaridade e renda –, apresenta para a microrregião Metropolitana índices variando entre médio, alto a muito alto. Os municípios de Vitória e Vila Velha apresentam IDHM considerados de muito alto desenvolvimento, com índices de 0,845 e 0,800, respectivamente. Os municípios de Serra (0,739), Guarapari (0,731), Cariacica (0,718) e Fundão (0,718), apresentam IDHM de alto desenvolvimento, enquanto que o município de Viana apresenta o menor IDHM, 0,686, classificado como de médio desenvolvimento. 3 O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das desigualdades e oportunidades. A maioria dos municípios da microrregião Metropolitana apresentam o IVS variando de muito baixo (de 0 a 0,200), a baixo (de 0,200 a 0,300) e médio (de 0,300 a 0,400) desenvolvimento. O município de Vitória apresenta um IVS muito baixo (0,178), o que indica muito baixa vulnerabilidade. Os municípios de Vila Velha (0,254), Guarapari (0,255) e Fundão (0,268) apresentam um IVS baixo. Já os municípios de Serra (0,329), Cariacica (0,362) e Viana (0,371) apresentam um IVS médio, portanto, classificados como de maior vulnerabilidade na microrregião.

Quanto ao atendimento dos serviços de saneamento na microrregião, foram considerados três indicadores básicos: abastecimento de água por rede pública, coleta de lixo e coleta de esgoto. Os serviços de abastecimento de água e coleta de lixo na Metropolitana estão praticamente universalizados, com 96% e 92% da população atendida, respectivamente. A coleta de esgoto apresenta um percentual de 73% da população metropolitana atendida. Observa-se que o município de Vitória lidera em todos os serviços com a maior cobertura da microrregião: abastecimento de água, com 99,87%, coleta de lixo, com 99,69% e coleta de esgoto, com 99,13%. Por outro lado, o município da Serra apresenta os menores percentuais de abastecimento de água, coleta de lixo e coleta de esgoto, com 51,33%, 71,74% e 34,06%, respectivamente.