Governos republicanos: como foi a gestão de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Carlos Fernando Monteiro Lindenberg nasceu na Fazenda Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 13 de janeiro de 1899, filho do engenheiro Carlos Adolfo Lindenberg e de Bárbara Monteiro Lindenberg. Estudou as primeiras letras na escola municipal da Fazenda Monte Líbano e o curso preliminar no Colégio do Verbo Divino em Cachoeiro. Nesse educandário iniciou o curso ginasial, prosseguido no Ginásio Espírito-santense em Vitória e, como interno, no Colégio Salesiano Santa Rosa de Niterói e completado mediante exames supletivos.

Em 1920, perde as eleições para prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. É diplomado advogado pela Faculdade Nacional de Direito, Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 1921. Administra a Fazenda Monte Líbano da família durante alguns anos na década de 1920. Com mais dois amigos, abre a firma Duarte, Fundão & Cia. em Vitória, loja que vendia ferragens, tintas e materiais de construção.

Casou-se em setembro de 1926 com Antonietta Pacheco de Queiroz no Rio de Janeiro e vieram morar em Vitória, à rua 13 de Maio. O casal teve duas filhas, Maria Henriqueta (Quetinha) e Maria de Lourdes (Lurdica), que eram bem pequenas quando Nietta faleceu de complicações da terceira gravidez, em março de 1931. Membro atuante da Associação Comercial de Vitória nos anos de 1920 e 1930; na época essa instituição se distinguia por representar a classe empresarial capixaba.

Em 1933, ajuda a organizar o Partido Social Democrático – PSD, de âmbito estadual, agremiação pela qual se elege deputado federal constituinte. Em 10 de dezembro de 1934 casou-se no Rio de Janeiro em segundas núpcias com Maria Antonietta Pacheco de Queiroz, e dessa união nasceu Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho (Cariê). Participa da administração da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, onde exerce o cargo de tesoureiro. No final dos anos 1930, adquire terras em Linhares, onde planta cacau e cria gado, propriedade posteriormente denominada Fazenda Três Marias.

Renunciou ao mandato de deputado federal em 1935 para ser nomeado secretário estadual da Fazenda. No ano seguinte acumula por alguns meses este cargo com a pasta da Agricultura, da qual será exonerado em novembro de 1939. Em 1940 trabalha como advogado no escritório do irmão, Fernando Lindenberg. De 1941 a 1945 preside a Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória, integrante da Justiça do Trabalho. Participa da fundação do diretório estadual do Partido Social Democrático – PSD em maio de 1945, e no final do ano é eleito deputado federal constituinte. Em 19 de janeiro de 1947 tem seu nome sufragado pelos capixabas como primeiro governador constitucional do estado do Espírito Santo, tomando posse a 29 de março seguinte. Em 1949, adquire o jornal A Gazeta, núcleo do futuro conglomerado de comunicações, a Rede Gazeta.

Sempre pelo PSD, é eleito senador em 1950, cumprindo o mandato de 1951 a 1958. Neste último ano, ganha as eleições para governador do estado, cargo em que toma posse em janeiro de 1959, exercendo o mandato até julho de 1962. Renuncia ao cargo para se candidatar a senador, mas perde as eleições. Em 1966 se candidata a senador pela Arena e vence o pleito; cumpre o mandato até o final de 1974, quando se despede da vida político-partidária. Em 6 de janeiro de 1971 morre no Rio de Janeiro sua filha Maria de Lourdes. No final da década de 1970, faz parte por alguns anos da diretoria da Banestes Seguros, do governo do estado, e, em seguida, preside o Conselho Administrativo da Rede Gazeta.

Após alguns meses em coma devido a um AVC, falece em Vitória no dia 6 de janeiro de 1991, sendo seu corpo sepultado no cemitério de Santo Antônio. Em 1947, Carlos Lindemberg assumiria o governo estadual. A estrutura administrativa do poder Executivo era bastante simples, contando com apenas cinco Secretarias. A Secretaria de Governo tinha a função de articular politicamente as demais secretarias, os órgãos autônomos e as prefeituras municipais. As funções de comunicação social, controle estatístico e assessoria jurídica também faziam parte de suas atribuições.

A Secretaria do Interior e Justiça cuidava da segurança pública e da imprensa oficial. A Secretaria da Fazenda era a de maior destaque, sendo responsável pela formulação da política econômica e social de governo. Era também sua, a função de planejamento, tarefa ainda embrionária nas gestões de governo, sendo também responsável pela coordenação e controle da gestão orçamentária. Controlava também a administração geral. A Secretaria de Educação e Cultura tratava dos assuntos de política educacional e a Secretaria de Agricultura, Viação e Obras Públicas, a segunda em ordem de importância, responsabilizava-se pela execução da política de fomento agrícola, e pelo ensino e assistência agropecuária, além de realizar as obras governamentais. As Secretarias de Fazenda e de Agricultura, Viação e Obras Públicas absorviam o maior volume de recursos estaduais - cerca de 60% do total.

A meta principal do governo Lindemberg era a política de redução dos gastos públicos correntes, especialmente o gasto com pessoal, que perfazia mais da metade da arrecadação do estado. Com vistas a manter o equilíbrio orçamentário dotou o aparelho arrecadador de mecanismos que assegurassem a máxima eficiência. Além disso, Lindemberg primaria por uma orientação no sentido de desenvolver o setor rural. Em um estímulo nitidamente protecionista ao setor agropecuário, negava-se a majorar as taxas e impostos que incidissem sobre a atividade agropecuária ou em sua produção. Investiu também na construção de estradas, a fim de melhorar o escoamento da produção agrícola. O alinhamento das diretrizes econômicas de sua política de governo com os interesses dos grupos agrofundiários, decorreria de seus próprios laços familiares rurais.

A diversificação econômica encontrava-se também na agenda governamental de Lindemberg. Havia, portanto, a preocupação em livrar o café do ônus excessivo como suporte às finanças do estado. O investimento em obras públicas contemplou a construção e reforma de estradas e pontes no interior do estado, com vistas ao escoamento da produção cafeeira rumo ao porto. Foram construídas unidades escolares na área rural, que proporcionavam a base de sustentação política a Lindemberg. Com vistas a dinamizar a industrialização, deixou encaminhados estudos para a construção da usina hidroelétrica Jucu 2.

Ainda que o empreendimento não tenha se concretizado, algumas alternativas foram articuladas com vistas à sua realização. Os investimentos em energia elétrica eram imprescindíveis para alavancar o processo de industrialização no estado.

A ideia de se buscar na industrialização a forma de sair da monocultura cafeeira remonta à visão de Muniz Freire, o pragmatismo de Jerônimo Monteiro e continua presente no primeiro governo de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, iniciado em 1947, no governo de Jones do Santos Neves, no início da década de cinquenta e no segundo mandato de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, eleito em 1958. O governador Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, por exemplo, no seu primeiro mandato, instituiu incentivo tributário específico para novas indústrias que se instalassem no Espírito Santo. Já no seu segundo mandato, no final da década de cinquenta, Dr. Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, como era chamado, introduziu o mecanismo de planejamento governamental como forma de preparar o Espírito Santo para a passagem para a era industrial.

Foi ele que institucionalizou o planejamento na gestão de governo. Talvez o evento de maior expressão simbólica do governo do Dr. Carlos Fernando Monteiro Lindenberg tenha sido a realização de um seminário que versou sobre o futuro do desenvolvimento do Espírito Santo, denominado na época como Seminário de Desenvolvimento. Esse seminário aconteceu em 5 de fevereiro de 1960. Contou com a participação de técnicos do Espírito Santo e consultores externos (VASCONCELOS, 1995, p. 215).

Ressalta-se que, naquela época, o estado dispunha de um grupo de técnicos que se preocupavam em desenhar um novo futuro para o Espírito Santo. Estes se abrigavam na recém-instituída Federação das Indústrias do Espírito Santo, sob a liderança do empresário Américo Buaiz. As estratégias e diretrizes traçadas nesse seminário seriam retomadas posteriormente no governo de Cristiano Dias Lopes. O governo Lindenberg marcou a instituição do planejamento sistemático como meio de, através de políticas públicas, promover o desenvolvimento econômico do Estado.

O Decreto n.301, de 19 de outubro de 1960, que criou o grupo de trabalho para sistematizar o planejamento econômico do Espírito Santo, teve origem a partir de uma parceria feita pela Secretaria da Agricultura, Terras e Colonização e a Secretaria da Fazenda, que elaborou dois projetos de leis, fundamentais para se planejar o futuro do estado naquela época. O primeiro deles referia-se à concessão de favores, de natureza tributária, aos estabelecimentos industriais existentes ou àqueles que viessem a se fixar no Estado. O segundo estabelecia a criação de uma Caixa Econômica Estadual com o objetivo de executar a política de crédito agrícola estadual. Notemos que esses dois mecanismos são os elementos precursores do Fundap e do Banestes. O GT iria não só estudar os projetos citados, mas também sugerir ao Governo Estadual outras medidas necessárias ao incentivo de atividades econômicas fundamentais para o desenvolvimento estadual, e, para melhor organizar seus trabalhos, ele se dividiu em 5 subgrupos, o que permitiu, de acordo com Santos, a agregação de um maior número de técnicos e personalidades sociais diversas, notoriamente aquelas ligadas ao setor industrial. De acordo com Santos, um outro ponto positivo das ações do Grupo de Trabalho que merece destaque foi a obtenção de um empréstimo no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de 10 milhões de dólares. Ele permitiu a alteração da “estrutura do antigo Banco de Crédito Agrícola transformando-o no atual Banestes, e criando-se nela uma linha de empréstimo rural, orientado por agrônomos e técnicos agrícolas”. Também se sugeriu que o Codec tivesse em sua plenária a representatividade dos mais diversos setores da sociedade, como técnicos, engenheiros, empresários políticos etc. Todos teriam a missão de auxiliar a “unidade planejadora central” no fomento das políticas públicas destinadas à modernização da economia capixaba por meio da industrialização. Assim, imbuída de tal ideia, a Lei n.1.613, de 12 de fevereiro de 1961, definiu as normas de funcionamento do Conselho. A função inicial do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo era atuar como um órgão consultivo e orientador do Poder Executivo, orientando-o em questões relativas ao planejamento e à economia estadual. Era diretamente vinculado ao Governo do Estado, mas tinha autonomia administrativa, financeira e personalidade jurídica própria. Além disso, o Codec seria formado por um Conselho, constituído por uma Plenária e por um Secretário Geral. A plenária do conselho era formada pelo governador do Estado; secretários de Estado; diretores presidentes do Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo e da Escelsa; um representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 11ª Região; e por um representante de cada uma das Federações da Indústria, de Comércio e das Associações Rurais devidamente credenciadas. Além deles, a Assembleia Legislativa também teria seu representante. Por fim, o Conselho contava com o trabalho organizativo de um Secretário Geral.

Quem detalha esta história é o professor Doutor Rafael Simões. Ouça!