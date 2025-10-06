Governos, empresas e sociedade civil como atores centrais das questões climáticas

[Edicase]Mudanças climáticas trazem consequências para o meio ambiente e coloca a vida em risco (Imagem: by-studio | Shutterstock) Crédito:

Nesta edição de "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões explica como governos, empresas e sociedade civil organizada são atores centrais da questão climática.

Your browser does not support the audio element. CBN ES Que Historia é Essa - 06-10-25

O Tripé da Ação Climática: Governantes, Empresas e Sociedade Civil

O combate à emergência climática não é uma tarefa isolada, mas sim um esforço complexo que exige um compromisso coletivo e uma governança colaborativa de todos os atores sociais. A eficácia da resposta global depende da articulação e do cumprimento das responsabilidades centrais atribuídas a cada um dos três agentes principais: governos, empresas e sociedade civil organizada.

1. O Papel Estratégico e Regulatório dos Governos

Os governos — nas esferas federal, estadual e municipal — detêm a responsabilidade primária de liderar a resposta à crise climática. Sua função é criar o arcabouço legal e as políticas públicas que orientam e impulsionam a ação.

Os governantes devem estabelecer a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e definir metas de redução de emissões (NDCs). Eles são os responsáveis pelo comando e controle, ou seja, por regulamentar e fiscalizar rigorosamente setores poluentes, impondo o desmatamento zero e punindo crimes ambientais. Além da mitigação, o poder público deve investir em adaptação e resiliência, elaborando planos de adaptação e investindo em infraestrutura resiliente e em sistemas de alerta precoce para proteger as populações de eventos climáticos extremos. Por fim, cabe ao governo direcionar o financiamento e incentivos para a transição energética e garantir a transparência e a boa governança na alocação de recursos.

2. A Transformação Econômica pelo Setor Privado

O setor privado é um ator crucial, pois suas atividades industriais e econômicas estão diretamente ligadas às emissões. Seu papel é transformar o modelo de negócios de forma profunda e inovadora.

As empresas devem assumir metas ambiciosas de redução de emissões, buscando a neutralidade de carbono em suas operações. Isso envolve a migração do consumo de combustíveis fósseis para fontes de energia limpa e renovável. É vital que o setor promova a inovação e o desenvolvimento de tecnologias e produtos sustentáveis. Além disso, as empresas devem garantir a sustentabilidade em toda a sua cadeia de suprimentos, exigindo práticas ambientais e sociais de seus fornecedores. A integração dos fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) na estratégia corporativa e a resposta a possíveis litígios climáticos (ações judiciais por inação) são mecanismos cada vez mais importantes para garantir essa responsabilidade.

3. A Fiscalização e Mobilização da Sociedade Civil

A sociedade civil organizada — que abrange ONGs, movimentos sociais, academia e comunidades tradicionais — atua como um motor de pressão, fiscalização e mobilização.

Seu papel é ser a fiscalizadora das ações de governos e empresas, exigindo ambição e compromisso e promovendo o controle social das políticas públicas. A sociedade civil tem a função de mobilizar e conscientizar a população, incentivando mudanças de comportamento e a pressão política. Em um nível mais profundo, ela garante a inclusão e a justiça climática, dando voz às populações mais vulneráveis para que as soluções não agravem as desigualdades existentes. Por fim, a sociedade civil também atua na execução de projetos de adaptação locais, realizando diagnósticos de risco e implementando medidas de resiliência nas comunidades.