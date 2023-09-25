Gerson Camata: recorde seu governo e vida política

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões traz como destaque o governo de Gerson Camata.

Camata foi eleito governador por uma ampla coalizão política que ia desde o apoio do ex-governador Élcio Álvares, que não apoio Carlos Von Schilgen, candidato do PDS que derrotou Élcio na convenção do partido, até os grupos comunistas que estavam no PMDB, o PCB e o PCdoB, além dos grupos políticos tradicionais do PMDB e até mesmo o então deputado federal Max Mauro, a quem havia derrotado na convenção do PMDB na disputa pela candidatura. Teve 67% dos votos na eleição para governador.

Seu governo, podemos destacar, foi o mais amplo politicamente da história do Espírito Santo, com todas as correntes políticas que lhe apoiaram na eleição participando do governo.

As possibilidades de realização do governo, quando Camata assumiu o governo, estavam um pouco melhores, pois, em que pese a inflação continuar alta, a economia voltou a crescer a partir de 1982 – 1983.

Camata foi responsável por realizar a construção de várias estradas ligando dezenas de cidades no interior do Estado, facilitando o deslocamento de pessoas e da produção do campo, e também a construção de inúmeras escolas. Além disso, ampliou muito a telefonia no interior do Estado, por meio da então Telest e o abastecimento de água na Grande Vitória e nas principais cidades do interior do Espírito Santo.

Em seu governo, Camata também deu continuidade a obras importantes e emblemáticas para os capixabas, como a da Terceira Ponte, além de entregar o Tancredão e o Sambão do Povo, ambos na Capital, movimentando, por exemplo, a indústria da construção pesada no Estado.

Camata tinha um estilo muito próximo da população durante o seu governo. Além de abrir seu gabinete, no início do governo, para receber a população, com audiências individuais, uma manhã, toda semana, estava sempre presente nas diversas obras realizadas em parceria com as prefeituras.

Na sua ação parlamentar podemos dizer que o grande destaque fui a sua função de relator do Estatuto do Desarmamento, em 1999, que previu, inclusive a realização do referendo em 2005.

Caracterizou-se, especialmente no Senado, como um defensor dos interesses do Espírito Santo de modo geral, especialmente da agricultura e, principalmente do café.

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Mandatos:

Vereador, Vitória, Partido: ARENA, Período: 1967 a 1971

Deputado Estadual, Partido: ARENA, Período: 1971 a 1975

Deputado Federal, Partido: ARENA, Período: 1975 – 1983.

Mudou-se para o PMDB em 1980, com o pluripartidarismo.

Governador, Partido: PMDB, Período: 1983 a 1986

Senador, Partido: PMDB, Período: 1987 a 1995; 1995 a 2003 e 2003 a 2011.

Atividades Profissionais e Cargos Públicos:

Jornalista e Apresentador do Programa Ronda da cidade, pela Rádio Cidade;