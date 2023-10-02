Fique por dentro de como foi o governo de Max de Freitas Mauro

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?" o tema em destaque é o governo e as marcas políticas da gestão de Max de Freitas Mauro, o Max Mauro. Filho de Saturnino Rangel Mauro e Maria da Penha Freitas Mauro, seu pai foi sindicalista, fundador do Partido Trabalhista Brasileiro no Espírito Santo, em 1947, e seu primeiro presidente regional, tendo sido eleito, naquele ano, deputado estadual constituinte, formou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia, em 1962, em Salvador. Ao retornar ao Espírito Santo inicialmente foi médico do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos (IAPFESP) e posteriormente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (I.A.P.B). Com a fusão dos institutos de previdência social do país, tornou-se médico do INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social).

Na década de 1960, junto com seu pai, fundou inúmeras Associações Pró-Melhoramentos (APMs) em Vila Velha, espécie de associações de moradores, em Jardim Marilândia, Cobilândia, Santa Rita, Cobi de Cima, entre outras. Foi diretor do Serviço de Saúde e Assistência Social da prefeitura de Vila Velha. Na política foi um dos fundadores do MDB elegendo-se prefeito da cidade em 1970, que governou de 1971 a 1973, depois venceu as eleições para deputado estadual em 1974, mandato de 1975 a 1979, e deputado federal, em 1978, mandatos de 1979 a 1983 e 1983 a 1987. Reinstituído o pluripartidarismo no país foi também um dos fundadores do PMDB, sendo reeleito deputado federal em 1982, depois de perder a disputa, com Gerson Camata, pela candidatura ao governo na Convenção Estadual do partido. Neste mandato votou em Tancredo Neves para presidente da República no Colégio Eleitoral que se reuniu em 15 de janeiro de 1985.

Em 1986 foi eleito governador do estado, pela coligação PMDB, Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Democrata Cristão (PDC), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Social Cristão (PSC) no pleito de novembro desse ano, tendo como vice-governador Carlos Alberto Cunha, ligado ao ex-governador Gerson Camata — com vantagem de 198 mil votos sobre Élcio Álvares, candidato da coligação do Partido da Frente Liberal (PFL) e Partido Democrático Social (PDS), filiando-se ao PDT no curso do mandato, em 1990 apoiou o engenheiro Albuíno Azeredo para ser seu sucessor no Palácio Anchieta derrotando em segundo turno o então senador José Ignácio Ferreira (PST).

Em 1991 migrou para o PMN, perdendo a eleição para governador em 1994 no primeiro turno, para o segundo, naquela eleição, foram Vítor Buaiz (PT), que se elegeu governador e Dejair Camata (PSD). Foi eleito deputado federal, pela terceira vez em 1998 pelo PTB. Em 2002, pela coligação PTB/PDT, disputou novamente o governo, sendo derrotado ainda no 1º turno por Paulo Hartung (PSB), alcançando 41,50% dos votos válidos. Sucessivas derrotas viriam em seguida: em 2006, para Renato Casagrande (PSB) em disputa ao Senado, e em 2010, para deputado estadual, quando disputou, pelo PTB, sua última eleição.

Ao longo da sua gestão, o novo governador conseguiu sanear as finanças do estado e aumentou os investimentos na área da saúde, tendo iniciado o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído o Sistema Estadual de Saúde e ampliado a rede hospitalar. Em fins de 1989, assinou decreto extinguindo o cargo de vice-governador, ocupado por Carlos Alberto Cunha, que deixara o PMDB para apoiar Fernando Collor de Melo, do Partido de Reconstrução Nacional (PRN). Nesse período, também tombou área remanescente da Mata Atlântica no estado, correspondente a 31% da superfície do Espírito Santo, integrando o estado ao Consórcio Nacional da Mata Atlântica.

Durante seu governo, também foi lançado o Programa de Despoluição dos Ecossistemas da Baía de Vitória e do Litoral e criado o Sistema Estadual do Meio Ambiente, com a instalação da Secretaria do Estado, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, da Polícia Florestal e da Curadoria do Meio Ambiente do Ministério Público e a criação do primeiro Laboratório de Análises Ambientais do Estado e de uma rede de monitoramento da qualidade do ar na Grande Vitória para controle da poluição industrial. Max Mauro deu atenção especial ao transporte de massa na região metropolitana da Grande Vitória, com a implantação do Projeto de Transporte Coletivo da Grande Vitória, a construção de novos terminais de integração e a pavimentação de vias urbanas.

Na estrutura da Secretaria de Segurança Pública foi criado e instalado o Conselho Estadual de Segurança Pública, que integrou as polícias, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e entidades da sociedade civil organizada na formulação da política de segurança pública do estado. Seu governo desenvolveu, juntamente com o Movimento Popular pelo Direito à Moradia e algumas prefeituras, programa habitacional para a população de baixa e nenhuma renda, com a utilização de recursos orçamentários do estado e o subsídio à construção de casas populares.