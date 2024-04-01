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ES: Que História é Essa?

Fé e religiosidade: a história do Convento e Festa da Penha

Ouça a participação do historiador e comentarista, Rafael Simões

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 11:44

Publicado em 

01 abr 2024 às 11:44
Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões, no clima da Festa da Penha, trata da história da festividade e do Convento da Penha. Em 1558 chega à Capitania do Espírito Santo o irmão leigo franciscano, Frei Pedro Palácios, fundador do Santuário de Nossa Senhora da Penha. Em 1562, Frei Pedro Palácios constrói a Capela dedicada a São Francisco por Frei Pedro Palácios. Em 1566 tem início a construção da ermida de Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo e em 1569 chega de Lisboa a imagem de Nossa Senhora da Penha encomendada por Frei Pedro Palácios. A ermida é concluída no ano seguinte. No mesmo ano, no dia 2 de maio, dia seguinte aos festejos da Penha, morre Frei Pedro Palácios.
CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA? - 01-04-24
Em 1573 temos a notícia da primeira romaria ao alto do Morro da Penha, realizada pelos jesuítas Luís de Grã e Inácio de Tolosa, em agradecimento por terem sobrevivido a um naufrágio. Em 1590 a administração da capela de Nossa Senhora da Penha é entregue aos religiosos franciscanos. É fato muito simbólico que em 6 de dezembro de 1591 é Dona Luiza Grimaldi, então Donatária da Capitania do Espírito Santo, que faz aos franciscanos a escritura de doação do Morro da Penha.
Em 1652 começa a construção do Convento da Penha, cujas obras são concluídas em 1660. Em meados do século XVIII, entre 1750 e 1765, o Convento passa por obras de ampliação. Em 1844 é oficializada a Festa da Penha pelo Governo Provincial. Lei nº 7 aprovada, pela Assembleia Provincial, estabelece a data do evento como feriado para todas as repartições públicas. Nossa Senhora da Penha foi proclamada padroeira capixaba pelo papa Urbano VIII, em 23 de março de 1630. A bula papal foi confirmada em 26 de janeiro de 1908, após consulta plebiscitária a todas as paróquias do estado e a Santa Sé declara e proclama Nossa Senhora da Penha Padroeira da diocese do Espírito Santo em 27 de novembro de 1912.
Em 1943 o Convento da Penha é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em 1945 o Convento passa por obras de restauração coordenadas pelo engenheiro André Carloni. Em 1952 são inaugurados o portão de entrada do Convento e a pavimentação da estrada até o Campinho. Em 1970 tem início a Romaria da Mulheres.
Lendas do Convento da Penha
Segundo Frei Basílio Rower, historiador franciscano, não consta precisamente quando Frei Palácios deu começo à construção de uma ermida de Nossa Senhora no cume do rochedo. A lenda, que consta do livro de Memórias históricas do Rio de Janeiro, 10 volumes, de José de Souza Azevedo Pizarro e Araújo, atribui a resolução de edificá-la ao fato seguinte. Certo dia desapareceu o painel da Virgem da capela de São Francisco. O devoto franciscano encheu-se com isto de profunda tristeza e imediatamente andou à procura de seu tesouro nas matas espessas da montanha. Depois de longa procura, encontrou no alto da penha entre as duas palmeiras. Feliz ele recolocou o painel na capela de São Francisco, mas o desaparecimento repetiu-se mais duas vezes, sendo o painel sempre encontrado no mesmo lugar. Frei Palácios reconheceu nestes sinais a vontade de Nossa Senhora em querer que se construísse uma capela no local indicado. E a execução não demorou muito.
Outra lenda fala da fonte de Nossa Senhora que brotou no alto do penhasco, logo que a construção do convento teve início, possibilitando a realização das obras. A fonte estancou depois que as obras terminaram.
Sobre a imagem de Nossa Senhora da Penha existe a lenda de que a pessoa a quem frei Pedro encarregou de fazer a sua encomenda, em Portugal, esqueceu de fazê-lo. Na véspera de voltar para o Espírito Santo, esse encarregado recebeu, de um desconhecido, a imagem de Nossa Senhora, esculpida em madeira de acordo com as indicações de Frei Pedro.
[fontes: Convento da Penha; prefeitura de Vila Velha]

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