Exemplo de resistência, conheça a história de Maria Veronica da Pas

Verônica da Pas era psiquiatra e militante dos direitos das pessoas pretas Crédito: Reprodução: Mucane

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque a história de Maria Veronica da Pas. Nascida em Minas Gerais, em 9 de julho de 1948, e falecida em 1º de outubro de 1996, Maria Verônica da Pas é uma capixaba por adoção, adoção, por sinal, que só engrandece o Espírito Santo. Filha de Gabriel e Zenith, nasceu em Itabira (MG), onde teve sua educação básica numa escola de freiras com orientação francesa. Veio para o estado na década de 1960, cursando medicina na Emescam, onde se formou em 1974.

Verônica era médica psiquiatra e psicanalista, especialista em saúde e políticas públicas, defendendo a desinstitucionalização da saúde mental. Teve dois filhos, Léo e Filipe, morando em Linhares e, depois, retornando à Vitória onde trabalhou no Hospital São Lucas. Militante negra, Verônica da Pas abraçou a luta contra o racismo e pela valorização da cultura negra. Participou da Coordenação do Projeto Cultural

Afro-brasileiro, da então Sub-reitoria Comunitária da Ufes. Foi presidente da Comissão do Centenário da Lei Áurea. Organizou e coordenou o Seminário Internacional da Escravidão, em 1988.

Participou da coordenação da visita de Nelson Mandela ao Espírito Santo, em 1991, e da elaboração dos vídeos Insurreição de Queimados e o papel histórico da mulher negra. Foi a idealizadora e primeira coordenadora do Museu Capixaba do Negro, instalado em 1993.

Ela faz parte de uma linhagem de mulheres capixabas negras que lutaram, e lutam, contra a opressão e a violência, pela construção de um espaço de realizações e liberdades, como líder a quilombola Zacimba Gaba; a catadora de papel Dona Domingas; a empresária Zilda Antônio de Aquino; a servidora pública estadual Ilma Viana; escritora Carmélia Maria de Souza, a empresária Maria Tomba homem.

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