Especial Papa Francisco: história, legado e os próximos passos da Igreja Católica

Papa Francisco Vaticano Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões, numa edição especial do quadro, traz como destaque a história e legado do Papa Francisco (1936-2025). Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, às 7h35 horário do Vaticano, às 2h35 horário de Brasília. O pontífice ficou conhecido pelo seu perfil carismático e pelas reformas que promoveu na Igreja Católica. Ao longo da carreira, antes de ser papa, o argentino também estudou química e trabalhou como professor. Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Francisco foi o primeiro papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papado após a renúncia de seu antecessor e, ainda, o primeiro jesuíta no posto.

À frente da Igreja Católica por quase 12 anos, Francisco foi o papa número 266. Em 13 de março de 2013, durante o segundo dia do conclave para eleger o substituto de Bento XVI, Bergoglio foi escolhido como o novo líder – inclusive contra sua própria vontade, segundo ele mesmo admitiu. Mas a carreira no catolicismo foi uma escolha própria do argentino. Formado em Ciências Químicas e professor de Literatura, o religioso, filho de imigrantes italianos, acabou se dedicando aos estudos eclesiásticos.

Seus pais, ambos italianos, chegaram à Argentina em 1929, junto a uma leva de imigrantes europeus em busca de oportunidades de trabalho na América. Arcebispo da capital argentina, ele era considerado um homem tímido e de poucas palavras, mas com grande prestígio entre seus seguidores. O religioso era admirado por sua total disponibilidade e seu estilo de vida sem ostentação. O argentino também era reconhecido por seus dotes intelectuais, por ser considerado aberto ao diálogo e moderado, além de ter paixões pelo tango e pelo time de futebol San Lorenzo.

Your browser does not support the audio element. Que História é Essa - 21-04-25

Antes de seguir carreira religiosa, Bergoglio formou-se técnico químico. Depois, ingressou em um seminário no bairro de Villa Devoto. Em março de 1958, Bergoglio entrou no noviciado da Companhia de Jesus, congregação religiosa dos jesuítas, fundada no século XVI. Em 1963, o religioso estudou humanidades no Chile e voltou à Argentina no ano seguinte para ser professor de literatura e psicologia no Colégio Imaculada Conceição de Santa Fé.

Entre 1967 e 1970, estudou teologia e acabou sendo ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro de 1969. Em menos de quatro anos, chegou a liderar a congregação jesuíta local, um cargo que exerceu de 1973 a 1979. Foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel entre 1980 e 1986 e, depois de completar sua tese de doutorado na Alemanha, serviu como confessor e diretor espiritual em Córdoba. Em 1992, Bergoglio foi nomeado bispo titular de Auca e auxiliar de Buenos Aires.

Em 1997, ele se tornou arcebispo titular de Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal e primaz da Argentina pelo papa João Paulo II. Entre 2005 e 2011, ocupou a presidência da Conferência Episcopal do país durante dois períodos. Francisco foi eleito papa no dia 13 de março de 2013. Ele substituiu Bento XVI, que resolveu renunciar ao cargo ao alegar falta de vigor para governar a Igreja Católica. À época, a Igreja Católica passava por uma grave crise moral e de confiança, principalmente por causa dos escândalos de pedofilia envolvendo padres ao redor do mundo.

Francisco chegou com a missão de reverter a queda na popularidade da Igreja e conquistar novos fiéis, principalmente os mais jovens. Ele acabou sendo eleito papa no segundo dia de conclave por ser visto como um religioso de perfil jovial e descontraído. Em seu primeiro encontro com a imprensa internacional, o papa disse que escolheu o nome "Francisco" por influência do cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes.

"Quando os votos chegaram aos dois terços, começaram a aplaudir, porque o papa tinha sido eleito. E ele, Dom Cláudio Hummes, me abraçou, me beijou e disse: ‘Não se esqueça dos pobres’", lembrou o pontífice, em 2013. "Aquela palavra entrou na minha cabeça: os pobres. Pensei em Francisco de Assis. Depois pensei nas guerras, enquanto a apuração prosseguia. E Francisco é o homem da paz. E assim o nome saiu do meu coração: Francisco de Assis. Como eu queria uma Igreja pobre, para os pobres."

Em latim, o lema do papado de Francisco foi "Miserando atque eligendo" — "Olhou-o com misericórdia e o escolheu", em português. As reformas da Igreja Católica também foram outra marca de Francisco. Ele iniciou um processo de reformulação das estruturas da Cúria, que é o governo do Vaticano, com atenção especial para a parte econômica e financeira.

Francisco parecia impulsionado por uma missão urgente: incentivar uma Igreja, desertada por fiéis em alguns países, a acompanhar com misericórdia os católicos em situações irregulares. "Podemos falar de uma revolução, nos passos do Concílio Vaticano II (1962-1965), que abriu a Igreja ao mundo moderno", disse à AFP o especialista em Vaticano Marco Politi, em 2016. Politi classifica Francisco como "um grande reformador” que tentou fazer "com que a Igreja abandonasse sua obsessão histórica em tabus sexuais". "Em termos de doutrina, ele, o papa Francisco, não mudou nada. Neste sentido, nunca fez parte dos progressistas", afirmou Politi. Segundo o especialista, o papa não tinha a intenção de ordenar padres casados ou mulheres e se mostrou horrorizado com o aborto. Ele gostaria que seu trabalho reformista tivesse "continuidade".

O argentino foi eleito, entre outros motivos, para continuar a reestruturação econômica da Santa Sé iniciada sob Bento XVI, com medidas como o fechamento de contas suspeitas no banco do Vaticano, por muito tempo acusado de lavagem de dinheiro. O papa tinha um forte consenso entre os fiéis e, também, entre alguns agnósticos e não-crentes. Mas ele não agradava aos ultraconservadores, que tentavam desacreditá-lo. Como papa, Francisco enfrentou assuntos delicados para a igreja, como os direitos LGBTQIA+ e o sexismo.

Ele foi o primeiro papa a ter convidado um transexual ao Vaticano e se recusou a julgar os homossexuais. Para Francisco, a igreja era um “hospital de campanha, não um posto alfandegário", que separa os bons e maus cristãos. Ele foi elogiado por avanços, como ao permitir bênçãos de padres a casais do mesmo sexo, mas acabou sendo alvo de polêmicas ao dizer que existia "bichice demais" nos seminários, em 2024. À época, Francisco pediu desculpas pelas afirmações. O pontífice também ficou conhecido por colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem no Sínodo dos Bispos — a reunião em que bispos debatem e decidem questões ideológicas e regimentos internos.

Por outro lado, ele foi criticado por não adotar as medidas necessárias para autorizar sacerdotes do sexo feminino na igreja, que é uma reivindicação histórica de parte das mulheres católicas. O papa defendia que apenas cristãos do sexo masculino poderiam ser ordenados para o sacerdócio, usando como base a premissa da Igreja Católica de que Jesus escolheu homens como apóstolos.

Francisco também fez vários discursos com forte teor político durante sermões. Ele não poupou críticas a líderes de países em guerra, como o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu. O papa também criticou a União Europeia e os Estados Unidos ao defender imigrantes e refugiados. Francisco apresentou um quadro de bronquite no início de fevereiro. Nos dias seguintes, o papa começou a ter dificuldades para discursar durante audiências religiosas. Ele admitiu publicamente que estava com dificuldades respiratórias e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão.

No dia 14 de fevereiro, o papa foi internado no hospital Agostino Gemelli para fazer exames e tratar a bronquite. Mesmo hospitalizado, ele continuou participando de algumas atividades religiosas. No domingo (16), ele pediu desculpas por faltar à oração semanal com fiéis na Praça de São Pedro. Já na segunda-feira (17), o Vaticano informou que Francisco estava com uma infecção polimicrobiana — causada por um ou mais microrganismos, como bactérias, vírus ou fungos. O quadro de saúde do papa foi descrito como "complexo".

No dia seguinte, em um novo boletim, o Vaticano anunciou que o pontífice estava com uma pneumonia bilateral. A infecção é mais grave do que uma pneumonia comum, já que pode prejudicar a respiração e a circulação de oxigênio pelo organismo de uma forma geral. Francisco teve alta após 38 dias de internação, mas ainda estava sob cuidados médicos. O pontífice teve compromissos oficiais e chegou a realizar as celebrações de Páscoa, abençoando fiéis da sacada, antes de morrer nesta segunda-feira (21).

Quais são os próximos passos da Igreja Católica após a morte do papa Francisco:

O Vaticano seguirá uma série de rituais que vão desde a forma como o corpo do papa ficará exposto até a mudança no governo da igreja. Eleição para novo pontífice deve começar em até 20 dias. A morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21) coloca a Igreja Católica em um período conhecido como “Sé vacante”. Durante esta fase, o Vaticano dá início aos preparativos para o funeral do pontífice e para a escolha de um novo líder. Com a morte do papa, agora a Igreja passa a ter uma espécie de governo temporário. Parte dos religiosos que compõem a cúpula do governo do Vaticano perde suas as funções, e decisões urgentes ficam a cargo de um Colégio dos Cardeais.

Durante a Sé Vacante, período em que os católicos ficam sem um papa, o camerlengo (Camerlengo é um título de origem medieval ainda em uso em alguns ordenamentos políticos modernos. Deriva do latim medieval camarlingus, que, por sua vez, vem do frâncico kamerling, que veio do latim camerarius, que significa "adido à câmara"), conduz os trabalhos da Igreja e prepara a transição de governo. Ele também ajuda a organizar o Conclave, que elegerá um novo líder. Atualmente, o cargo é ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. O governo também fica confiado ao camerlengo, que é responsável pela administração dos bens e do Tesouro do Vaticano.

Entre as funções do camerlengo está a organização da transição durante a Sé Vacante, o período em que a Igreja Católica fica sem um pontífice. Ele também é responsável por atestar a morte do papa e assumirá temporariamente o Palácio Apostólico, residência oficial do papa. Enquanto o camerlengo mantém a autoridade administrativa, cabe ao Colégio dos Cardeais discutir assuntos comuns ou inadiáveis da Igreja.

O Colégio dos Cardeais fica impedido de fazer mudanças profundas na estrutura da Igreja Católica, como a alteração ou correção de leis determinadas pelos papas.



Antes disso, no entanto, a Igreja seguirá uma série de ritos, com destaque para as cerimônias fúnebres de Francisco. As cerimônias começam já nas próximas horas desta segunda-feira, segundo anunciado pelo Vaticano:

14h: missa de sufrágio do papa Francisco. Cerimônia ocorrerá na Basílica de São João de Latrão, em Roma, e será realizada pelo cardeal Baldo Reina.

15h: ritos de constatação da morte e deposição do corpo de Francisco no caixão. A cerimônia ocorrerá na capela privada do papa, na Capela de Santa Marta, e será presidida pelo camerlengo Farrell.

Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A última vez que isso aconteceu foi em 1903, com o enterro do papa Leão XIII. Após a morte do papa, o funeral é feito seguindo a "Ordem das Exéquias do Sumo Pontífice", que é um livro litúrgico que determina como serão as cerimônias fúnebres do pontífice. As normas foram aprovadas por Francisco em abril de 2024 e publicadas em novembro do mesmo ano. O primeiro rito é a confirmação da morte, realizada pelo camerlengo — o cardeal responsável por administrar a Igreja durante o período de Sé Vacante. Ele chamará o papa pelo nome três vezes. Se não houver resposta, o óbito será oficialmente declarado.

O corpo do pontífice é colocado em um caixão de madeira com revestimento de zinco e levado para a Basílica de São Pedro, onde será velado. Antes, havia uma passagem pelo Palácio Apostólico, mas essa etapa foi eliminada pelas novas regras. Francisco também determinou que o próprio caixão fosse mais simples. Antigamente, o papa era colocado em três caixões, feitos de cipreste, chumbo e carvalho. Agora, a urna terá apenas uma estrutura de madeira revestida por zinco. Na Basílica, o corpo do papa será exposto diretamente no caixão, e não mais de um alto esquife — que é uma espécie de estrado elevado.

Pelas regras da Igreja, o enterro do papa deve ocorrer entre quatro e seis dias após a morte. Ao contrário de outros pontífices, Francisco pediu para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro. Missas serão celebradas por nove dias consecutivos, seguindo a tradição dos "novendiales", que é um período de luto e oração pela alma do papa.

A escolha do novo líder da Igreja Católica começa entre 15 e 20 dias após a morte do papa. Durante esse período, o Vaticano convoca o chamado Colégio dos Cardeais, com religiosos do mundo inteiro. Atualmente, 252 cardeais integram esse grupo, incluindo oito brasileiros. E, desse grupo, 138 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar da eleição do novo papa, sendo sete brasileiros.

Antes do início da votação para eleger um novo papa, chamada de Conclave, o Colégio dos Cardeais participa de reuniões chamadas "Congregações Gerais". Nesses encontros, os religiosos votam para decidir questões governamentais da Igreja. As congregações ocorrem diariamente e começam antes mesmo do fim dos "novendiales", período de nove dias de missas em memória do papa falecido.

Uma das primeiras decisões tomadas nesses encontros é o estabelecimento do dia, da hora e do modo como o corpo do papa será levado para a Basílica de São Pedro para ser exposto aos fiéis. Os cardeais também organizam os detalhes do Conclave e auxiliam na preparação dos ambientes de votação e dos aposentos para acomodar os religiosos, além de definir a data para o início da eleição.

Além disso, quando o papa morre, quase todos os religiosos que ocupam cargos na cúpula do Vaticano deixam suas funções, como o Cardeal Secretário de Estado e os responsáveis pelos departamentos do governo, chamados de Dicastérios da Cúria Romana.

Continuam no cargo, além do camerlengo:

O Penitenciário-Mor, responsável pelo Supremo Tribunal;



O Cardeal Vigário-Geral para a Diocese de Roma, responsável por administrar a diocese do papa;



O Cardeal Arcipreste da Basílica do Vaticano, responsável pelo templo;



O Vigário-Geral para a Cidade do Vaticano, que supervisiona a assistência pastoral dentro do território vaticano;



O Esmoleiro Apostólico, que exerce a caridade para os pobres em nome do papa.



A palavra "conclave" vem do latim cum clavis e significa "fechado à chave". É por meio dele que a Igreja Católica elege o novo papa. Os conclaves contemporâneos são mais breves que os históricos. O último, que elegeu o papa Francisco em 13 de março de 2013, durou somente 2 dias. Em comparação, um dos mais longos da história se deu de 1268 a 1271, levando 2 anos, 9 meses e 2 dias para eleger o papa Gregório 10. Em 1059, o papa Nicolau 2 estabeleceu que a eleição do papa caberia aos cardeais bispos de Roma. Essa medida visava a evitar a interferência de nobres e autoridades seculares na escolha do líder da Igreja Católica. A necessidade de maioria de 2/3 foi estabelecida em 1179. Em 1975, o papa Paulo 6º determinou o limite atual de 120 cardeais votantes.

Durante os dias de eleição, cardeais do mundo todo ficam fechados dentro do Vaticano, em uma área conhecida como "zona de Conclave". Eles também fazem um juramento de segredo absoluto sobre o processo. Atualmente, 138 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar da eleição, sendo sete brasileiros. Veja a seguir:

Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos

João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos



Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos



Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos



Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos



Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos



Sérgio da Rocha, Primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, 65 anos



Todos os cardeais que participam da eleição ficam impedidos de utilizar qualquer meio de comunicação com o exterior. Ou seja, eles não podem usar telefones, ler jornais ou conversar com pessoas de fora do Vaticano. Essas medidas foram adotadas para evitar que a votação seja influenciada. As votações acontecem dentro da famosa Capela Sistina. Para ser eleito, um cardeal precisa receber dois terços dos votos que — são secretos e queimados após a contagem.

Ao todo, até quatro votações podem ser realizadas diariamente, sendo duas pela manhã e duas à tarde. Se, depois do terceiro dia de conclave, a Igreja continuar sem papa, uma pausa de 24 horas é feita para orações. Outra pausa pode ser convocada após mais sete votações sem um eleito. Caso haja 34 votações sem consenso, os dois mais votados da última rodada disputarão uma espécie de "segundo turno". Ainda assim, será necessário atingir dois terços dos votos para que um deles seja eleito.

Quando um cardeal é eleito, a Igreja questiona se ele aceita o cargo de papa. Se ele concordar, o religioso também precisa escolher um nome. Em seguida, ele é levado para um ambiente conhecido como "Sala das Lágrimas", onde veste as vestes papais. Por fim, o novo papa é anunciado à multidão que aguarda na Praça de São Pedro. O pontífice é apresentado diretamente da sacada da Basílica, onde é proclamada a famosa frase "Habemus Papam" ("Temos um Papa"). Uma maneira tradicional de anunciar a escolha de um novo papa é por meio da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. Se for branca, significa que a Igreja tem um novo pontífice. Por outro lado, se for escura, uma nova votação será realizada. A tradição da fumaça como sinal data do fim do século 19. Até 2005, o Vaticano usava materiais naturais como palha úmida para fumaça branca e piche para fumaça preta.

A fumaça é resultado da queima dos votos dos cardeais reunidos no Conclave. Para garantir a cor correta, substâncias químicas são adicionadas à combustão. Em 2013, o Vaticano esclareceu que a fumaça escura era produzida por uma mistura de clorato de potássio, antraceno e enxofre, enquanto a branca é resultado da queima de clorato de potássio, lactose e colofônio. A chaminé responsável pela liberação da fumaça funciona por meio de um sistema eletrônico, e os compostos químicos ficam armazenados em cartuchos específicos. Além da fumaça branca, a eleição do novo papa é confirmada pelo toque dos sinos da Basílica de São Pedro.