Especial bares do ES: conheça a história do Restaurante Atlântica

O restaurante Atlântica foi criado em 1967, como lanchonete, mas, logo, no entanto, o pequeno estabelecimento com apenas dez mesas, deu lugar ao restaurante que conhecemos. Ele fica ali na Curva da Sereia, na Avenida Gil Veloso, na Praia da Costa.
O lugar era e ainda é um “point” de sucesso na cidade. Seja porque aquela região era a mais frequentada da praia, seja porque lá havia o conhecido Clube dos 40.
Fundado por Osmar Bodevan, o Restaurante Atlântica entrou para a história da gastronomia do Espírito Santo, celebrando a autêntica culinária capixaba desde o primeiro dia. Após criação do “camarão no coco”, em 1998, pelo chef Ricardo Bodevan, da segunda geração da família à frente do restaurante, que ficou conhecido em todo o estado, o sucesso se expandiu para muitos estabelecimentos do estado e país afora, dando destaque a gastronomia capixaba.
Com especialidade em culinária litorânea local, o chef Ricardo Bodevan adquiriu todo conhecimento gastronômico vivendo desde a infância no restaurante da família. Um dos diferenciais do Atlântica é o atendimento. Outra marca da casa são suas paredes completamente repletas de pinturas e ilustrações, o que dá um charme todo especial ao lugar.
CBN - Espírito Santo: Que História É Essa? - 24-03-25.mp3