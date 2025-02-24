Especial bares do ES: conheça a história do Bar Dominó

Bar Dominó Crédito: Fonte: Reprodução/Facebook/Kal Kerlon Keila

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o assunto em destaque com o comentarista Rafael Simões é a história do Bar Dominó. Ouça a conversa completa!

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Episódio 05 – Bar Dominó (Vitória)

O Bar Dominó existe até os dias de hoje. O seu auge foi de fins dos anos 50 a meados dos anos 60, mais exatamente em 1966.

Bar Dominó é localizado no Parque Moscoso, em Vitória, ficou conhecido por ser palco de tragédia, o que acabou causando, em 1966, sua decadência, antes mesmo do esvaziamento do centro da cidade. Na maioria das vezes, os clientes, após beber, se alteravam e arrumavam confusão. Em um dos casos, em 1966, um homem morreu,o Neuber, filho de ilustre morador da capital, que estava em uma roda de amigos, e frequentadores após agredir um garçom que revidou com um tiro. O fato foi anunciado por vários jornais da época.

O Dominó, segundo Milson Henriques, no então aristocrático Parque Moscoso, era frequentado por mocinhos das famílias ricas. Sua decadência começou quando um garçom matou a tiros um dos rapazes freqüentadores, num tempo em que crimes ainda abalavam a população. Eu só o frequentava pela madrugada para comer a última refeição do dia – ou a primeira? – um delicioso e pavoroso arroz com ovos e salsicha.

Destaques do bar: Djalma Casotti, caixa do Dominó que falava inglês, nos anos 60, e o chopp gelado.

“No dia em que nasci, a minha mãe ficou em pânico. Ela queria porque queria uma maçã e era tarde da noite. No Centro de Vitória, antigamente, não tinha nada aberto nesse horário. E o único lugar que o meu pai conseguiu encontrar a maça foi no Bar Dominó, no Parque Moscoso. Essa maçã era a que eles usavam pra fazer vitamina”, ouvinte Solange.