Especial: as mulheres que marcam a história do Espírito Santo

Ilustração de como teria sido a investida de Maria Ortiz contra os corsários holandeses Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A partir desta semana, o comentarista Rafael Simões, no "Espírito Santo: Que História É Essa?", traz a história de mulheres que marcam a história do Espírito Santo. A primeira da série é Maria Ortiz. De acordo com a tradição, acredita-se que Juan Orty Y Ortiz e Carolina Darico chegaram à capitania do Espírito Santo, em 1601, numa das imigrações promovidas por Felipe II, rei da Espanha, que, à época da União Ibérica (1580-1640), dominava Portugal e suas colônias. A filha do casal espanhol, Maria Ortiz, nasceu, dois anos depois, em 14 de setembro de 1603, na vila de Nossa Senhora da Vitória – hoje a cidade de Vitória. A família residia na parte mais estreita da ladeira do Pelourinho – hoje Escadaria Maria Ortiz – (Projetada pelo engenheiro Henrique Novaes, a escadaria era inicialmente ladeada por belas residências coloniais, que foram demolidas no processo de modernização da capital, sendo inaugurada em 15 de novembro de 1924), que era a via de comunicação entre as partes baixa e alta da Vila, num sobrado branco, no qual no térreo seu pai negociava com vinho e mantinha uma taberna.

Na época em que a Holanda era inimiga da Espanha, que, por sua vez, dominava Portugal. As colônias portuguesas passaram a ser alvo da ânsia de domínio da Holanda em uma onda de ataques que se iniciara em Salvador (BA), em 1624. Assim, o capitão holandês Piet Pietersz Heyn (1577-1629) aportou em frente à Vitória, com oito navios, em março de 1625, aguardando o momento propício para o desembarque. A vila começou a se preparar para resistir ao invasor com as poucas forças que tinha. O ataque decisivo foi no dia 14 de março, através da rampa de acesso à parte alta da Vila, que era a Ladeira do Pelourinho.

Maria Ortiz contava com 21 anos de idade. Na manhã do ataque, o pai de Maria, ao sair de casa e fechar a taberna para participar, como escrivão da câmara, de uma reunião de guerra convocada às pressas, recomendara cuidado à mulher e à filha. Finalmente, os invasores, após chegarem à terra, em frente à Ladeira do Pelourinho, e afugentarem a pouca resistência encontrada, lançam-se morro acima, buscando atingir o paço municipal, onde se encontravam os defensores e o seu armamento bélico, para se apossar da vila, e se estabelecer por lá.

Mas, ao atingirem pouco mais da metade da empreitada, num local onde a ladeira se afunilava, justamente em frente ao sobrado de Maria Ortiz, foram surpreendidos pelos ataques da jovem, que lhes jogava água fervendo, enquanto empolgava os vizinhos a lhes jogarem paus e pedras de suas janelas. Ao mesmo tempo, Maria Ortiz, aos gritos, incitava os que se encontravam na parte alta ao prosseguimento da luta. Enquanto incitava os soldados e os populares, com um tição à mão, pôs fogo à peça de artilharia que estava próxima à sua casa, disparando contra os invasores. Os holandeses, pegos de surpresa e feridos, tiveram que retroceder, descendo a ladeira, enquanto os defensores, assim encorajados, foram-lhes ao encalço.

Poucos foram os holandeses que chegaram ao navio sem nenhum tipo de ferimento, sendo que 38 deles foram mortos. A ação surpreendente deu tempo ao donatário da Capitania do Espírito Santo, Francisco de Aguiar Coutinho, de fortalecer as defesas da vila, organizando militares e civis para um novo confronto. Porém, os invasores derrotados, humilhados e desanimados, zarparam quase que imediatamente, encaminhando-se à Bahia.

A ação daquela jovem corajosa fora tão decisiva que o donatário da Capitania a teria destacado em carta-relatório enviada, em junho de 1625, ao Governador Geral do Brasil, Diogo Luís de Oliveira:

Assim, Maria Ortiz se tornou para todos os capixabas um exemplo vivo de decisão, coragem e amor à terra. Enfim, expulsos os invasores do Espírito Santo, seguiram-se as comemorações da vitória. No senado da câmara, numa sessão solene, em meio a discursos e aclamações dirigidas ao rei Felipe II e à Fé Católica, Maria Ortiz foi agraciada, por seu gesto heroico, com uma coroa de margaridas amarelas, posta sobre sua cabeça por seu pai, o escrivão Juan Orty y Ortiz.

Pouco mais se sabe da vida de Maria Ortiz. Segundo Eurípedes Queiróz do Valle, a heroína veio a falecer em Vitória a 25 de maio de 1646, antes de completar 43 anos de idade. Em 1889, por influência do escritor Peçanha Póvoa, mudou-se o nome da Ladeira do Pelourinho para Ladeira Maria Ortiz. Mais tarde a ladeira virou uma escadaria e conservou o mesmo nome da heroína capixaba. Ainda hoje a escadaria Maria Ortiz é a principal ligação entre a parte baixa da cidade e a parte alta. Maria Ortiz também ganhou nome de escola e, nos anos 70, numa faixa de terra desocupada próxima ao manguezal, a história da heroína é perpetuada, mais uma vez, com o surgimento de um bairro, em Vitória, que tem hoje uma população de cerca de 12 mil moradores (o bairro surgiu no início da década de 1970, numa área que era conhecida como Lixão de Goiabeiras, e logo passou a ser denominada de Bairro dos Migrantes, sendo, por fim, nomeada de Maria Ortiz).

A maior parte dos fatos que estão registrados na tradição de Maria Ortiz vêm do relato do pesquisador Eurípedes Queiróz do Valle, que teria encontrado um documento que apresentaria em detalhes a história de Maria Ortiz e os acontecimentos da invasão holandesa de 1625. Entretanto, Eurípedes foi o único a ver tal documento, que nunca foi divulgado por completo, nem fotografado nem microfilmado. Não há outro documento histórico, do século XVII ou posterior, a mencionar o nome de Maria Ortiz.

Uma das controvérsias está ligada ao fato de que Eurípedes Queiróz do Valle afirmar que o capitão donatário do Espírito Santo, Francisco de Aguiar Coutinho, teria enviado ainda em 1625 uma carta narrando os feitos de Maria Ortiz para o Governador Geral do Brasil, Diogo Luís de Oliveira. Entretanto, Diogo de Oliveira estava em Portugal em 1625 e só assumiu o cargo de governador geral no ano seguinte, 1626.

Segundo pesquisas históricas mais recentes, o primeiro autor a mencionar o nome de Maria Ortiz foi José Marcellino Pereira de Vasconcellos, que em 1858 (mais de 200 anos após a luta contra os holandeses) lançou o livro Ensaio sobre a História e Estatística da Província do Espírito Santo. Ali, ele escreveu:

“Refere Brito Freire, que no segundo dia, em que os holandeses acometeram a vila com maior intrepidez, experimentariam de certo melhor fortuna, si uma animosa mulher, posta á janela de uma casa aguardando a passagem do chefe, não derramasse sobre este uma caldeira d’agua fervente, que o fez retroceder, e desanimar a sua gente, declarando-se a vitória pelos habitantes com perda de 38 dos contrários, que foram mortos, e 44 feridos. Chamava-se esta mulher Maria Ortiz”.

Foi apenas após esta publicação que o nome de Maria Ortiz se popularizou, aparecendo em outras obras de pesquisadores e historiadores capixabas, como Misael Penna (1878) e Basílio Daemon (1879), tornando-a protagonista da vitória contra os holandeses em 1625.

Em 1626, o padre Antônio Vieira escreveu a Annua ou Annaes da Provincia do Brazil dos dous anos de 1624, e de 1625. Nesta fonte portuguesa, está escrito que:

“[...] por entre o fumo, e perturbação dos tiros, aparelhárao sete lanchas com o melhor dos Soldados, e ainda Marinheiros: os quaes saindo das Náos, e saltando livremente em Terra, começárao a marchar para a estancia do Capitão Francisco de Aguiar Coutinho, que tambem o erá da Villa, e Senhor della. Estava aqui huma roqueira (que nao havia outra na Terra), e tanto que foi vista dos Inimigos, para evitarem o perigo, desfizerao as fileiras, e arrimando-se todos ás paredes, continuárao a entrada. Vendo isto o animozo Capitão, manda pôr fogo á roqueira (o que nao foi debalde), e logo sucessivamente salta fóra das trincheiras, com alguns poucos, que o seguirão ; conjecturárao os Hollandezes, q. tanto ânimo vinha confiado em maior podêr de Gente ; e sem fazer rosto derao as costas, e largárao as Armas”.

Já do lado holandês, a primeira obra a mencionar a tentativa de invasão é a História ou Annaes dos feitos da Companhia Privilegiada das Indias Occidentaes desde o seu começo até ao fim do ano de 1636, de Johannes de Laet, publicada em 1644. Ali, o autor escreve:

“Mettida a gente nos bateis, largaram estes para a náo almirante, donde seguiram todos os nossos juntos para terra, e aqui se puzeram em ordem de batalha. Mas, como havia pouco espaço para arrumar toda a gente, o almirante avançou um pouco com oito ou dez fileiras. Os habitantes desta praça, informados da chegada dos nossos, se haviam apercebido para resistir, e assestaram um morteiro de bronze contra o caminho, que os nossos tinham de enfiar, e deram-lhe fogo, tanto que nos poderam alcançar. Vendo isso, salta o almirante para o lado, amparando-se atraz de uma casa, e apenas soa o tiro, apresenta-se de novamente, animando a sua gente a dar bravamente sobre o inimigo; mas, pois os officiaes e particularmente os capitães ainda não estavam na frente, nem as fileiras se achavam dispostas, segundo a ordem determinada, estando quase todos os marinheiros adiante, já estes não atendiam ás vozes, e entraram a cuidar de si, receiosos da artilheria. O almirante trabalhou com eles que avançassem, mas embalde, que o medo lhes ia lavrando pelos peitos. Voltaram costas em grande confusão, e recolheram-se aos navios com perda de oito homens, e outros tantos feridos. Na fugida alguns lançaram de si as armas”.

A primeira vez em que é mencionada a participação de uma mulher neste evento é em outra obra que narra os acontecimentos da guerra entre portugueses e holandeses. Essa obra é a Nova Lusitânia, História da Guerra Brasílica, lançada por Francisco de Britto Freire, em 1675, 50 anos após a luta em Vitória. Apesar disso, seu livro é bastante detalhado sobre a guerra e é considerada uma das principais obras sobre o tema. Segundo Britto Freire,

“[...] tornando em o dia seguinte, a experimentar no segundo combate, o primeiro sucesso, uma mulher portuguesa, escolheu o Almirante holandês Piet Pietersz Heyn por singularidade na diferença do trajo, e lugar da pessoa, para lançar lhe do alto da casa, um tacho de agua fervendo sobre a cabeça. Não o pode molestar braço algum varonil, & molestou-o aquela mão feminina”.

Anos depois, a mesma coisa é narrada em outra obra, a Istoria delle guerre del regno del Brasil, que o padre carmelita português João José de Santa Teresa publicou em italiano em Roma no ano de 1698. O texto diz:

“Daí indignado o Piet Heyn da fortuna, e enrubescendo nitidamente com a brincadeira ali feita pela mão de uma portuguesa, que subiu acima do muro e lançou sobre ele um caldeirão de água pegajosa, que com gargalhadas dos sitiados, e da mesma forma, o molestou ao extremo; ele se retirou imediatamente o exército e fez a viagem para a Holanda”.

Além da escadaria e do bairro temos também a Ordem do Mérito Maria Ortiz, que é uma honraria concedida a mulheres que se destacam em diversas áreas da vida no Espírito Santo. A comenda foi criada pela Resolução 1.765/1995 da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e é uma forma de reconhecer os feitos de Maria Ortiz, considerada a primeira heroína capixaba.