ES: Que História é Essa?

Do isolamento às belezas naturais: as impresssões nos diários de Julia Louisa Keyes sobre o ES

Ouça detalhes na participação do comentarista Rafael Simões

11 mai 2026 às 12:18
Linhares é um polo de desenvolvimento no Norte do ES que atrai novos empreendimentos
Linhares é um polo de desenvolvimento no Norte do ES que atrai novos empreendimentos Crédito: Prefeitura de Linhares/ Divulgação
Na série especial do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, sobre as viagens de estrangeiros à então capitania do Espírito Santo, o destaque agora são as impresssões de Julia Louisa Keyes sobre o território. Julia Louisa Lee Hentz Keyes nasceu em 1829 e era filha da famosa novelista norte-americana Caroline Lee Hentz (autora do romance A noiva nortista do fazendeiro ("The planters northern bride"), publicado em 1854, como uma resposta literária ao mundialmente aclamado A cabana do Pai Tomás (1852), de Harriet Beecher Stowe). Foi casada com John Washington Keyes, um dentista e veterano da Guerra Civil que lutou pelos Estados Confederados da América.
Após a derrota do Sul na guerra (1861-1865), Julia e sua família decidiram pelo autoexílio no Brasil, motivados por afinidades ideológicas com o sistema escravista ainda vigente no Império. Ela viveu em Linhares, no Espírito Santo, entre junho de 1867 e maio de 1868, na colônia confederada de Charles Grandison Gunter, mudando-se depois para o Rio de Janeiro antes de retornar aos Estados Unidos em 1870. Julia faleceu em 1877, poucos anos após a publicação original de seus relatos no Alabama em 1874. Ouça a conversa completa!
