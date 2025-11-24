De Fundo Florestal ao "Mapa do Caminho": os avanços e pendências da COP30

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões e o professor de Análise de Política Externa da UVV, Bruno Maciel, fazem um balanço final das atividades da COP30, que terminou no último sábado (22) em Belém, no Pará, com avanços pontuais e uma lista de pendências que devem voltar às mesas de negociações em 2026. Um dos principais resultados foi a adoção de um conjunto comum de indicadores para a chamada Meta Global de Adaptação. É a primeira vez que as conferências do clima chegam a um acordo sobre como medir o preparo dos países diante de eventos extremos. Ao longo dessas semanas, o comentarista trouxe um histórico das COPs, seus desafios, curiosidades. Dessa vez, o balanço é final e sobre o que de prático saiu para a sociedade e meio ambiente. Ouça a conversa completa!