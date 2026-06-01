Copa do Mundo: histórias curiosas de jogadores capixabas que participaram do Mundial

Começou o mês de junho e agora é contagem regressiva! A Copa do Mundo de 2026 começa dia 11 deste mês e vai até 19 de julho, em uma edição histórica: pela primeira vez, o torneio será disputado em três países (Estados Unidos, Canadá e México), e terá 48 seleções. Segundo a Fifa, a expectativa é receber cerca de 6,5 milhões de torcedores ao longo da competição. Ao longo das próximas semanas, o "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, vai trazer conversas especiais sobre o tema futebol – e sua relação com o Estado. Nesse primeiro episódio, histórias curiosas do Mundial e dos jogadores capixabas em Copas do Mundo.