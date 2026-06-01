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ES: Que História é Essa?

Copa do Mundo: histórias curiosas de jogadores capixabas que participaram do Mundial

Ouça detalhes na participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 11:46

Publicado em 

01 jun 2026 às 11:46
Taça da Copa do Mundo é o objeto mais cobiçado pelas 32 seleções que disputam o Mundial
Taça da Copa do Mundo é o objeto mais cobiçado pelas seleções que disputam o Mundial Crédito: Reprodução/inter.hn
Começou o mês de junho e agora é contagem regressiva! A Copa do Mundo de 2026 começa dia 11 deste mês e vai até 19 de julho, em uma edição histórica: pela primeira vez, o torneio será disputado em três países (Estados Unidos, Canadá e México), e terá 48 seleções. Segundo a Fifa, a expectativa é receber cerca de 6,5 milhões de torcedores ao longo da competição. Ao longo das próximas semanas, o "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, vai trazer conversas especiais sobre o tema futebol – e sua relação com o Estado. Nesse primeiro episódio, histórias curiosas do Mundial e dos jogadores capixabas em Copas do Mundo. 
CBN - Que Historia é Essa - 08.09s - 01-06-26.mp3

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