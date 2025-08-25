Conheça as origens das cidades de Guarapari, Viana e Vila Velha

Vila Velha comemora 478 anos. Crédito: Rodrigo Gavini

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões, chega a microrregião 1 do Estado, na Região Metropolitana. O destaque são as histórias de Guarapari, Viana e Vila Velha. Ouça a conversa completa!

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Guarapari:

Gentílico: Guarapariense

Tradição, História e Cultura se fundem para ter no Turismo o registro no tempo e ficar como legado para as gerações futuras. Privilegiada não só pela natureza que a dotou de muitos encantos, cantada em prosa e verso como maravilha da natureza, Guarapari teve a sorte de ter abrigado, durante o período colonial, uma das figuras mais expressivas da Igreja e da própria História do Brasil, o Padre José de Anchieta. Ele desejava que os padres amassem seus índios, apoiassem a catequese, a civilização e a liberdade dos mesmos. A semente germinou a ideia para a criação desta cidade, que pode ser vista através de manifestos feitos por Anchieta.

Assim, sob o manto da catequese e da fraternidade, nasceu Guarapari. Em 1569, o Padre José de Anchieta percorreu as terras do Espírito Santo como visitador dos jesuítas, encarregado de estabelecer novas aldeias para a catequese dos índios. Nesta ocasião, ficou determinado que fosse fundada, em uma dessas povoações, Guarapari. A localização era totalmente favorável, pois julgavam por bem fundar aldeias e residências sempre às margens dos rios ou embocaduras, facilitando assim as entradas que necessitavam fazer à procura de novas levas selvagens.

A história conta que um missionário de Tenerife, a maior das Ilhas Canárias, província da Espanha, de nobres famílias da Península, Llarena, Loyola, Núñes e Anchieta, e ainda soldado do grande santo Inácio de Loyola, chegou a estas terras brasileiras em 13 de julho de 1553. Era o Apóstolo José de Anchieta. Depois de evangelizar em outros cantos deste País, veio para a Capitania do Espírito Santo, ao lugar chamado Reritiba, hoje Anchieta (Padre Antônio Núñes). Foi em 1569, quando o Padre José de Anchieta percorreu as terras do Espírito Santo como visitador dos jesuítas, encarregado de estabelecer novas aldeias para a catequese dos índios Goitacazes, Purus, Tupiniquins e Aimorés, sendo uma delas Guarapari, que ele determinou o nascimento desta povoação.

No alto de uma colina, levantou-se um convento para os missionários e uma igreja devotada a San;Ana, recebendo este lugarejo o nome de Aldeia do Rio Verde ou Aldeia de Santa Maria de Guaraparim. Para a inauguração da aldeia e da igreja, o Padre José de Anchieta compôs a mais expressiva de suas obras literárias, o Auto Tupi, escrito em língua tupi, pois os índios não sabiam a língua portuguesa. A obra reverenciava Maria Imaculada e tinha como personagem a alma de Pirataraka, um índio falecido. O Padre José de Anchieta foi evangelizador, músico, poeta e primeiro teatrólogo

do Brasil, divertindo muito os índios com teatros ao ar livre. Ele veio a falecer em 9 de junho de 1597. Missionário sertanista Padre Antônio Dias e outros trouxeram para Guarapari muitas levas de índios do interior das tribos temiminós e tupiniquins, tornando a aldeia uma das mais prósperas.

Assim surgiu Guarapari, à sombra da fé, do sentimento e do amor ao próximo. Em 1677, sob o mando de Francisco Gil de Araújo, Donatário da Capitania do Espírito Santo, foi edificada outra igreja ao lado do posto do Convento, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Esta igreja nunca chegou a ser totalmente construída, pois pegou fogo. Mais tarde, tentou-se construí-la novamente e foram refeitos os frontais e o campanário. Hoje, a ruína encontra-se tombada pelo Patrimônio Histórico.

Em 1° de janeiro de 1679, por mercê de D. Pedro, o Donatário Francisco Gil de Araújo elevou a aldeia de Guaraparim à categoria de vila. Com o crescimento da vila, os jesuítas abandonaram definitivamente a aldeia, permanecendo fixados ao sul da Capitania, em Reritiba, hoje a cidade de Anchieta. Em 1835, foi criada a comarca de Guarapari pela Lei Provincial de 1835, compreendendo o Rio Itapemirim, Beneventes e Guarapari. A administração da vila era feita pelo Presidente da Câmara, cargo que hoje corresponde ao de Prefeito. O primeiro Presidente da Câmara Municipal de Guarapari foi nomeado pela Princesa Isabel como comendador o Sr. Ismael de Paula Loureiro.

Em 24 de dezembro de 1878, Guarapari passou de vila a município, mas durante alguns anos ainda pertenceu à cidade de Anchieta. O serviço telegráfico foi inaugurado em 1888. A Lei Estadual de 19 de setembro de 1891, sancionada pelo Juiz de Direito e Presidente da Província, Coronel Manoel da Silva Mafra, deu a Guarapari foros de cidade. Finalmente, em 29 de fevereiro de 1948, Guarapari teve sua Câmara instaurada.

A Lei Ordinária Estadual Nº 779, de dezembro de 1953, fixa em três os distritos que compõem o município: Guarapari (sede), Todos os Santos e Rio Calçado. No ano de 1860, a Vila de Guarapari teve a honra de receber a visita do Imperador do Brasil, D. Pedro II. Nesta ocasião, ele teve a oportunidade de ver uma população bastante expressiva, entre 1.000 a 1.200 habitantes. Visitou uma escola com 41 alunos matriculados em papel solto e comentou: “... a letra do professor é boa, nada de gramático...”. Visitou também o estaleiro de construção naval, o cultivo do café e gêneros alimentícios. Se a imperatriz tivesse descido em terra, as peritas bordadeiras da vila não perderiam a ocasião de lhes mostrar as suas famosas e delicadas rendas de bilros, um trabalho de paciência e de muita beleza.

Emancipação política:

Aldeia do Rio Verde ou Santa Maria de Guaraparim: Remonta aos tempos do seu fundador, Padre José de Anchieta, no ano de 1585. Vila de Guaraparim: Elevada a essa categoria por mercê do Rei D. Pedro, na pessoa do Donatário da Capitania, Francisco Gil de Araújo, no ano de 1679.

Cidade de Guarapari: A Lei Estadual nº 28, de 19 de setembro de 1891, sancionada pelo Juiz de Direito e Presidente da Província, coronel Manoel da

Silva Mafra, deu a Guarapari foros de cidade. O serviço telegráfico, inaugurado em 1888, teve influência marcante na emancipação política da cidade.

Finalmente, em 29 de fevereiro de 1948, Guarapari teve sua Câmara instaurada, conforme a Lei Ordinária Estadual Nº 779, de dezembro de 1953.

[fonte: NÚÑEZ, Antonio. Guarapari É O Seu Nome. Fundação Jônice Tristão, 1987]

O nome Guarapari possui raízes incertas e é alvo de diversas teorias baseadas em interpretações históricas e linguísticas, especialmente ligadas à influência indígena da região. Embora nenhuma dessas teorias tenha sido confirmada, elas ajudam a compreender a possível relação do nome com a fauna, a cultura e o ambiente local.

Uma das explicações mais tradicionais sugere que o nome Guarapari deriva de duas palavras da língua Tupi-Guarani: "Guará": Refere-se ao Ibis rubra, uma ave de plumagem vermelha conhecida popularmente como guará-vermelho.

De acordo com essa tese, a junção dos dois termos indicaria um local onde essas aves eram capturadas, talvez para uso de suas penas vermelhas na

confecção de adornos pelos povos indígenas. Entretanto, esta hipótese levanta questionamentos, já que o guará não possui valor alimentar significativo e sua captura seria improvável apenas para fins decorativos.

Outra possibilidade sugere que o termo "pari" está relacionado às práticas de pesca nos mangues. O pari era utilizado para cercar áreas durante a maré cheia, aprisionando os peixes quando a maré baixava. Supõe-se que os guarás frequentavam essas áreas para se alimentar, o que poderia justificar a relação entre a ave e a armadilha. Contudo, essa explicação também é contestada. Estudos sobre a dieta do guará indicam que a ave se alimenta principalmente de crustáceos, como caranguejos e camarões, e não de peixes. Esse hábito alimentar é, inclusive, o responsável por sua coloração vermelha característica, tornando improvável que o guará tivesse interesse direto em pescar no pari.

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Viana:

Gentílico: Vianense

Ao final do século XVI e início do século XVII, os portugueses saíram de Vila Velha e seguiram pelo Rio Jucu em canoas, em busca de ouro. Acredita-se que sua primeira passagem tenha sido por Araçatiba, instalando-se ali os primeiros colonizadores, seguindo depois pelo Rio Santo Agostinho até alcançar o local que hoje é a sede do município de Viana. Os indígenas que habitavam a região eram da tribo dos Puris.

Viana inaugurou o ciclo da imigração europeia para o Espírito Santo oficialmente em fevereiro de 1813. Vieram imigrantes alemães e italianos. Para

reduzir a escassez de mão-de-obra agrícola e ajudar a povoar as margens da primeira estrada que ligaria Vitória à Minas, foram chamados também os

açorianos.

Paulo Fernandes Viana trouxe de Açores, 53 famílias que contribuíram para o povoamento de Viana. Os açorianos receberam terrenos, casas, ferramentas, carros de bois ou cavalgaduras. Eles se instalaram nas proximidades do Rio Jucu e seus afluentes - Formate e Santo Agostinho - e iniciaram o cultivo de trigo e arroz, melhorando também as culturas de milho e mandioca, já conhecidas pelos nativos.

Viana teve também um porto fluvial bastante movimentado, chamado Porto da Igreja, localizado ao Sul da cidade, às margens do Rio Santo Agostinho.

Desembarcaram ali os materiais utilizados na construção da Igreja Matriz, os objetos religiosos e a imagem de Nossa Senhora da Conceição. O Porto da Igreja foi um grande empório comercial.

O capelão Frei Francisco Nascimento Teixeira foi encarregado de fundar ali um núcleo populacional, para tanto, recebeu algumas terras do governo. O novo núcleo recebeu o nome de Viana, em homenagem a Paulo Fernandes Viana, o pioneiro da região. Antes, a cidade era chamada de Jabaeté.

A contribuição cultural deixada pelos europeus pode ser sentida ainda hoje nos casarios antigos que resistem ao tempo. Os jesuítas, índios e negros também ajudaram na construção da história do município, que foi criado oficialmente em 23 de julho de 1862, ao ser desmembrado de Vitória.

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Vila Velha:

Gentílico: Vila-velhense ou canela-verde

O município foi fundado em 23 de maio de 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, e foi sede desta

até 1549, quando a capital foi transferida para Vitória. No século XVI, quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram à região da atual Vila Velha, a mesma era disputada por três grupos indígenas diferentes: os goitacás (procedentes do sul), os aimorés (procedentes do interior) e os tupiniquins (procedentes do norte). O donatário português da capitania, chegou na atual Prainha (chamada, na época, pelos indígenas, de Piratininga), a bordo da caravela Glória, junto com 60 homens, em 23 de maio de 1535, fundando a então "Vila Velha do Espírito Santo" (atual cidade de Vila Velha), assim chamada por ser domingo de pentecostes. A cidade passou a ser a capital da capitania.

Em 1558, chegou, à Prainha, frei Pedro Palácios, natural de Medina do Rio Seco, na Espanha. Alguns anos mais tarde, foi encarregado da construção de uma ermida no alto do morro da Penha. Palácios encomendou, de Lisboa, uma imagem de Nossa Senhora que daria origem ao culto a Nossa Senhora da Penha. A pequena ermida foi sendo erguida aos poucos até se transformar no Convento da Penha, hoje o monumento religioso mais importante da arquitetura capixaba.

Pouco se conhece sobre a história de Vila Velha do século XVI ao século XIX. Neste período, destacam-se o término da construção do Convento da

Penha e, ainda, os ataques de holandeses contra as fazendas de açúcar, no século XVII. Sabe-se que a cidade pouco se desenvolveu durante este período, sendo que um relatório do governo da província registrou 2 120 habitantes no lugar em 1827. O acesso à capital, Vitória, cidade que, ao contrário, da primeira cidade do Espírito Santo, encontrava-se em constante desenvolvimento, era bastante dificultado.

Em 1890, foi criado definitivamente o município, com a instauração da Constituição do Espírito Santo, deixando de denominar-se "Vila do Espírito

Santo" para chamar-se "Vila Velha". Na década a seguir, foi elaborada a planta da cidade e, posteriormente, ocorreram alargamentos e criação de ruas e outras obras de infraestrutura, começando a atrair investidores comerciais, mas somente após a construção da Ponte Florentino Avidos, no final da década de 1920, que liga Vila Velha a Vitória, é que houve uma maior dinamização da economia municipal. A inauguração da fábrica da Chocolates Garoto, ocorrida neste mesmo período, também foi um pretexto para o desenvolvimento, atraindo um maior contingente de pessoas e, posteriormente, crescimento do comércio. O bonde da cidade, que foi criado em 1912, passou a dar lugar aos veículos a partir da década de 1950. Em 21 de abril de 1931 Vila Velha chegou a ser anexada ao município de Vitória, porém foi recriada em 1938. Em 1943 foi novamente anexada e recriada quatro anos mais tarde, sendo oficializada pela Lei estadual n° 479, de 31 de janeiro de 1959.

Em 1950, a população já era de cerca de 24 000 habitantes, porém até a década de 1960 Vila Velha esteve estreitamente ligada à capital Vitória. Grande parte da população que morava em Vila Velha, ou em alguns distritos do município, trabalhava ou estudava em Vitória. A construção de escolas, estabelecimentos comerciais e o fortalecimento da economia reverteu essa situação. Também começou a investir-se no turismo, com a melhoria da infraestrutura das praias e regularização da rede hoteleira, e na construção de seus terminais portuários.

[fontes: sites das prefeituras, Câmaras municipais; Wikipédia]

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Informações sobre a Microrregião 1 – Metropolitana:

A microrregião Metropolitana é composta pelos sete municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), a saber: Vitória (322.869), Serra

(520.649), Vila Velha (467.722), Viana (73.423), Cariacica (353.510), Guarapari (124.656) e Fundão (18.014). ). A microrregião ocupa 5,05% do território estadual e apresenta uma população estimada em 1.880.843 habitantes (IBGE, 2022), o que representa cerca de 49% da população total do estado. A densidade demográfica da Metropolitana é cerca de 838 hab/km², portanto, uma densidade extremamente alta, se comparada com a do estado do Espírito Santo, que é de 86,19 hab/km². O município de Vitória, capital do estado, exerce forte centralidade na oferta de comércio e serviços, com respectiva integração às atividades econômicas e portuárias, impactando fortemente a mobilidade urbana na região. O município da Serra destaca-se na geração de emprego decorrente da concentração da atividade industrial, com destaque para a produção de minério de ferro e outros produtos.

O PIB da microrregião Metropolitana corresponde a 57,69% do PIB estadual. Quanto à composição do PIB por setores, destaca-se a atividade de serviços, com 62%, seguido pela receita dos impostos líquidos de subsídios sobre produtos, com 20%, e a indústria, com 18%. A atividade de agropecuária não contribui na composição do PIB. O PIB per capita da microrregião é de R$ 32.554,24, superior a do estado do Espírito Santo, que é de R$ 27.487,45. No contexto dos municípios, destaca-se o município de Vitória, com maior PIB per capita da região, com R$ 60.427,74, seguido pelos municípios de Serra (R$ 37.088,81) e Viana (R$ 27.509,98). O menor PIB per capita da microrregião é o do município de Guarapari, com R$ 17.098,94.

A receita líquida da microrregião Metropolitana é de R$ 2.149,27, que se aproxima da receita do estado do Espírito Santo (R$ 2.524,19). O município de Vitória além de apresentar o maior PIB relativo da microrregião, possui também a maior receita líquida per capita, com R$ 3.721,21, seguido pelo município de Fundão (R$ 2.718,41) e Viana (R$ 2.223,94).

O município de Cariacica apresenta a menor receita líquida per capita da microrregião, com R$ 1,388,68. 1 O Índice Firjan de Emprego e Renda apresenta para a maior parte dos municípios da microrregião Metropolitana índices considerados de regular desenvolvimento (de 0,4 a 0,6), com exceção dos municípios de Serra e Vitória, ambos classificados de moderado desenvolvimento (de 0,6 a 0,8). O maior Índice Firjan de Emprego e Renda da microrregião é do município de Serra, com 0,650, provavelmente pela concentração de grandes plantas industriais (Arcelor Mittal, Vale), seguido pelo município de Vitória, com 0,624. O menor índice é do município de Fundão, com 0,419, considerado de baixo desenvolvimento.

Quanto à Saúde, a microrregião Metropolitana está bem atendida no contexto do estado, posto que todos os municípios da microrregião apresentam Índices Firjan de Saúde variando entre 0,8 e 1, classificados como de alto desenvolvimento. Os melhores índices referem-se aos municípios de Vitória

(0,941), Guarapari (0,906) e Serra (0,903). O menor Índice Firjan de Saúde é do município de Cariacica, com 0,870, ainda considerado de alto

desenvolvimento. Em relação ao Índice Firjan de Educação, a microrregião não está tão bem posicionada, se comparado ao Índice Firjan de Saúde, sendo que apenas três municípios - Vitória, Viana e Guarapari – apresentam índices considerados de alto desenvolvimento (de 0,8 a 1). O maior Índice Firjan de Educação é do município de Vitória, com 0, 909, seguido pelos municípios de Viana e Guarapari, com 0,816 e 0,809, respectivamente. Os demais municípios apresentam índices considerados de moderado desenvolvimento (de 0,6 a 0,8), sendo que o município de Cariacica é o que apresenta o menor índice (0,784).

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) , que mensura o desenvolvimento humano com base em três dimensões – longevidade,

escolaridade e renda –, apresenta para a microrregião Metropolitana índices variando entre médio, alto a muito alto. Os municípios de Vitória e Vila Velha apresentam IDHM considerados de muito alto desenvolvimento, com índices de 0,845 e 0,800, respectivamente. Os municípios de Serra (0,739), Guarapari (0,731), Cariacica (0,718) e Fundão (0,718), apresentam IDHM de alto desenvolvimento, enquanto que o município de Viana apresenta o menor IDHM, 0,686, classificado como de médio desenvolvimento. 3 O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões:

Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das desigualdades e oportunidades. A maioria dos

municípios da microrregião Metropolitana apresentam o IVS variando de muito baixo (de 0 a 0,200), a baixo (de 0,200 a 0,300) e médio (de 0,300 a 0,400) desenvolvimento. O município de Vitória apresenta um IVS muito baixo (0,178), o que indica muito baixa vulnerabilidade. Os municípios de Vila Velha (0,254), Guarapari (0,255) e Fundão (0,268) apresentam um IVS baixo. Já os municípios de Serra (0,329), Cariacica (0,362) e Viana (0,371) apresentam um IVS médio, portanto, classificados como de maior vulnerabilidade na microrregião.

Quanto ao atendimento dos serviços de saneamento na microrregião, foram considerados três indicadores básicos: abastecimento de água por rede

pública, coleta de lixo e coleta de esgoto. Os serviços de abastecimento de água e coleta de lixo na Metropolitana estão praticamente universalizados, com 96% e 92% da população atendida, respectivamente. A coleta de esgoto apresenta um percentual de 73% da população metropolitana atendida.

Observa-se que o município de Vitória lidera em todos os serviços com a maior cobertura da microrregião: abastecimento de água, com 99,87%, coleta de lixo, com 99,69% e coleta de esgoto, com 99,13%. Por outro lado, o município da Serra apresenta os menores percentuais de abastecimento de água, coleta de lixo e coleta de esgoto, com 51,33%, 71,74% e 34,06%, respectivamente.