Conheça as histórias de Maria Antonieta Tatagiba e Virgínia Gasparini Tamanini

Virgínia Gasparini Tamanini Crédito: reprodução

Neste episódio de “Espírito Santo: Que História É Essa?”, o comentarista Rafael Simões finaliza a série especial sobre mulheres que marcaram a história do Espírito Santo. Desta vez, vamos conhecer os legados de Maria Antonieta Tatagiba e Virgínia Gasparini Tamanini.

Your browser does not support the audio element. CBN - Espírito Santo: Que História É Essa? - 30-12-24.mp3

Maria Antonieta Tatagiba

Nascida em São Pedro de Itabapoana, Mimoso do Sul, em 17 de setembro de 1895, quando tinha alguns meses de vida, mudou-se com a família para Campos dos Goytacazes (RJ). Em 1908, seu pai, Artur Antunes Siqueira, faleceu e, logo depois, sua mãe, Maria Rita Cássia de Castro, transferiu-se junto com as filhas para a cidade do Rio de Janeiro (RJ). Alguns anos mais tarde, em 1912, voltaram à antiga propriedade da família, no Espírito Santo, em razão do adoecimento da mãe. Nesse período, a jovem interrompeu os estudos e dedicou-se à leitura (FLEURY, 2008). Como muitas das moças daquela geração de mulheres que chegavam ao mundo do trabalho remunerado, foi nomeada professora, em São Pedro de Itabapoana. Há relatos de que se destacava na profissão, uma vez que alcançou uma das primeiras colocações no concurso público para ingresso no magistério e que foi reconhecida como uma excelente educadora. Em 1922, casou-se com o promotor público José Vieira Tatagiba, de quem adotou o sobrenome pelo qual a conhecemos, o qual era grande admirador das criações literárias da esposa. Tiveram quatro filhos e, em 1928, sete meses após o nascimento do caçula, Maria Antonieta Tatagiba veio a óbito, devido a uma tuberculose. Em 1922, publicou o conto “A cruz da estrada”, em O Jornal, do Rio de Janeiro. No ano seguinte, escreveu outros três contos para um concurso promovido pelo mesmo jornal, os quais não chegaram a ser publicados na época: “O pedido de casamento” (1923); “A boa companheira” (1923); e “A última vontade” (1923). Além disso, publicou poemas em revistas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, dentre as quais destacamos Vida Capichaba, que deu visibilidade às figuras intelectuais do período, incluindo a participação de mulheres. Em 1927, lançou seu único livro, Frauta agreste, e foi uma das primeiras mulheres capixabas a reunir, em um livro, suas produções poéticas. Francisco Aurelio Ribeiro ressalta que Frauta agreste teve uma boa recepção local e nacional, haja vista o artigo de Jairo Leão, em Vida Capichaba, que afirma: “[...] poesias lindíssimas, interessantemente realçadas pelas cores suaves da sua fina sensibilidade artística, e capazes de figurar, vantajosamente, entre as de maior cotação das poetisas mais em evidência no nosso país”. No mesmo número em que Jairo Leão tece esse elogio, a coluna de crítica literária, assinada por Gival (1927), reconhece o talento da artista, não sem sublinhar que a forma dos poemas careceria de mais trabalho. Maria Antonieta Tatagiba foi nomeada para dirigir uma das escolas mistas no município. Concluiu em 1916, no Ginásio Espírito-Santense, o curso de Humanidades. Publicou poemas e crônicas em jornais e revistas do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro, sob o título “Frauta Agreste”. Com a morte do pai ela teve que assumir as responsabilidades financeiras da família, fazendo com que desistisse de seguir carreira na medicina, sua vontade inicial, voltando-se às letras e ao magistério. Seu nome consta no quadro de “Honra ao Mérito - Intelectualidade Feminina Espírito-Santense” publicado na revista “Vida Capichaba” em 1928.

A historiadora Lívia de Azevedo Silveira Rangel, na dissertação de mestrado “Feminismo Ideal e Sadio: os discursos feministas nas vozes das mulheres intelectuais capixabas”, afirma que as capixabas exploraram as possibilidades fornecidas pela mídia impressa para dar amplitude aos seus projetos e expectativas. A “Vida Capichaba” foi o principal veículo no qual esses debates se desenrolaram, trazendo um considerável número de artigos, notas e ensaios que abordavam o direito ao voto, o acesso ao trabalho e à educação.

A produção poética de Maria Antonieta Tatagiba lhe possibilitou superar as expectativas de uma vida comum - não seguindo o destino da maioria das mulheres dos anos iniciais do século XX, para as quais o casamento e a maternidade eram ditos como opções naturais e únicas - consagrando-se na elite das letras capixabas. A poeta não se furtou em emitir opiniões contundentes para deixar registrado, em mais de uma página do periódico, uma opinião bem articulada sobre como julgava os progressos do feminismo.

A década de 1920 foi de grandes transformações na vida cultural literária capixaba. Após a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, em 1916, criou-se, em 1921, a Academia Espírito-santense de Letras e seus idealizadores foram Alarico de Freitas, advogado e professor, filho do renomado político e jurista Afonso Cláudio; Garcia de Rezende, jornalista; Elpídio Pimentel, conceituado professor de Literatura. Esse foi o núcleo fundador da AEL. De sua fundação, não constou nenhum nome de mulher, embora Guily Furtado Bandeira (1894-1970), jornalista e funcionária pública nascida em Vitória, já fizesse parte da Academia Paraense de Letras, desde 1913. No entanto, mulheres escritoras capixabas já existiam, escrevendo em jornais e revistas, desde as pioneiras Adelina Tecla Correia Lírio e Orminda Escobar, no século XIX.

Em 1923, Manoel Lopes Pimenta e Elpídio Pimentel criaram a revista Vida Capichaba, o primeiro órgão de divulgação cultural do Espírito Santo e que durou 54 anos. Foi nessa revista que as escritoras capixabas se destacaram, pelo espaço que lhes foi dado por seus editores, e que tornaram conhecidos os nomes das poetisas Maria Antonieta Tatagiba (1895-1928) e Haydée Nicolussi (1905-1970), dentre outras. Desde 1924, a revista Vida Capichaba passou a publicar poemas de Maria Antonieta, e, em 1925, fez-lhe uma entrevista, que a tornou mais conhecida pelos leitores da revista.

Em entrevista à revista, em 1925, Tatagiba aborda a sua visão sobre as percepções tradicionalmente voltadas ao feminino: “Com ódio ou temor dizem, em frases cheias de mel, coisas, na verdade belas, mas sem efeito na vida real: a mulher é um manancial de nossa felicidade, é uma criatura quase divina, que não deve viver a não ser no ambiente puro da família, é um anjo, é uma deusa, é o sol de nossa vida. Tudo isso seria muito belo, agradaria à fantasia, entusiasmaria as almas sentimentais, mas não melhoraria a situação da mulher na sociedade”. Finalizando sua análise, Tatagiba argumenta: “Deixem que as mulheres lutem e trabalhem, nem todas se casam, nem todas possuem um lar, nem todas se acham ao abrigo das necessidades, a essas que provem a subsistência com o labor das próprias mãos, o nosso carinho e o nosso respeito, porque enobrecem, exaltam as virtudes e elevam a dignidade”.

Em 1926, a Vida Capichaba inaugurou sua Seção Biográfica com uma reportagem sobre Maria Antonieta Tatagiba, que, no ano seguinte, assume a direção do jornal são-pedrense A Semana. Ainda em 1927, Maria Antonieta Tatagiba publica seu único livro Frauta Agreste, com 42 poemas, por uma editora do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, já sofrendo do mal que a mataria, é internada no Sanatório Guanabara, no Rio de Janeiro, vindo a falecer no dia 13 de março do ano seguinte, 1928, em sua residência, em São Pedro de Itabapoana, deixando marido e três filhos.

Com o lançamento de Frauta Agreste, em 1927, poesias, Maria Antonieta Tatagiba inaugura a produção poética das mulheres capixabas. Antes dela, só Guily Furtado Bandeira publicara um livro de contos, Esmaltes e Camafeus, em 1914. Jairo Leão, o pai da Danusa e da Nara, foi o primeiro crítico literário a saudar a publicação de Frauta Agreste, em 1927, chamando-o “livro excelente”, destacando-lhe o sentimento, a ambiência, a novidade da expressão e a singularidade da forma. Também o escritor Mendes Fradique, pseudônimo do médico capixaba José Madeira de Freitas, dedicou-lhe um capítulo de seu livro Ideias em Zig-Zag, de 1928. O livro de poemas de Maria Antonieta Tatagiba é obra híbrida, de formato parnasiano-simbolista, ainda não totalmente inserido na linguagem modernista que despontava no cenário nacional, teve prefácio de Maria Eugênia Celso, a grande líder feminista dos anos 1920-30, e uma boa repercussão local e nacional. Todavia, só terá essa edição, por mais de oitenta anos.

Diferente do que aconteceu com a sua cidade de adoção, o nome de Maria Antonieta Tatagiba, a poetisa são-pedrense, sempre seria lembrado, pois, em 1939, onze anos após a sua morte, foi a primeira mulher a entrar na Academia Espírito-santense de Letras como Patrona da cadeira 32, a ser ocupada pelo professor José Paulino Alves Junior, que a homenageou em seu discurso de posse, no Clube Vitória, em 08 de março de 1941. Na ocasião, o viúvo de Antonieta agradeceu as palavras do empossando e revelou seu desejo de ver reeditado Frauta Agreste com o acréscimo de poesias que nele não constavam, conforme escreveu Karina Rezende em “Alma de Flor. Maria Antonieta Tatagiba: vida e obra”, 2007.

Há setenta cinco anos, no dia dezoito de julho de 1949, por iniciativa do Presidente da Academia Espírito-santense de Letras, Eurípedes Queiroz do Valle, ocorreu, na sede da AEL, sessão preparatória para fundação da Academia Feminina Espírito-santense de Letras. Na abertura da sessão, o acadêmico Collares Júnior justificou a criação de uma Academia das Mulheres na terra de Luísa Grimaldi e Maria Ortiz, pela atuação do intelectualismo feminino capixaba e que “romper com os preconceitos e admitir a mulher na plêiade de intelectuais da Academia dos homens seria tolher o direito da mulher de se organizar numa agremiação só sua”. E continua: “Assim, num preito de admiração, os acadêmicos proporcionaram, num animoso convite, à mulher espírito-santense, ensejo para demonstração dos seus valores, de há muito caminhando par e passo com o homem nas lides do intelecto”, fala relatada pela secretária Arlette Cypreste. Instalada a mesa, foi aberta a palavra, fazendo dela uso a deputada Judith Leão Castello Ribeiro, que agradeceu à ‘academia masculina’ a honrosa lembrança de provocar a criação da Academia Feminina e disse considerar bem situada a mulher capixaba que não viera, por si própria, pleitear o título de imortal, de acadêmica, “Se bem que, de há muito Maria Antonieta Tatagiba houvesse vivido e trabalhado, fazendo jus à imortalidade que lhe é conferida, como patrona da cadeira trinta e dois da Academia dos homens”. (Ata da Sessão preparatória para fundação da Academia Feminina Espírito-santense de Letras).

Outra que nunca deixou o nome de Maria Antonieta Tatagiba cair no esquecimento foi Anette de Castro Mattos, a sucessora de Judith Leão Castello na presidência da Academia Feminina Espírito-santense de Letras por muitas décadas, também natural de São Pedro de Itabapoana, que publicou artigos sobre ela em jornais, promovia concursos escolares concedendo prêmios com o nome da homenageada e criando clubes de leitura com o nome de Maria Antonieta Tatagiba. Anette Mattos também publicou um livro intitulado “Três Temas Capixabas”, em 1982, sendo um desses temas a biografia de Maria Antonieta Tatagiba, fruto de conferência feita em São Paulo, em 1965.

Vitória possui poucas ruas com nomes de mulheres, sendo o mais conhecido o de Maria Ortiz, a heroína capixaba, mas o bairro de Jucutuquara já teve uma rua com o nome de Antonieta Tatagiba, mas a rua desapareceu, com a ampliação da Avenida Vitória, na década de 1970. Das cerca de 25 academias de letras, artes e cultura existentes, atualmente, no Espírito Santo, a única que homenageia uma mulher é a de São Pedro de Itabapoana, a Academia Maria Antonieta Tatagiba, fundada em 2018.

Anette Mattos declarou Maria Antonieta Tatagiba “Patrona Espiritual da Academia Feminina Espírito-santense de Letras”, em 1965, e, em 1978, reivindicou a construção de um busto, em praça pública, para homenagear a poetisa são-pedrense, o que ainda não ocorreu.

Sobre Maria Antonieta Tatagiba e sua obra existem os registros históricos de Mendes Fradique e de Jairo Leão, na década de 1920; discurso de posse de José Paulino, na década de 1930; discursos e artigos jornalísticos de Anette de Castro Mattos, nas décadas seguintes; algumas antologias homenagearam Maria Antonieta como as José Victorino, 1934, Elmo Elton, 1982, Assis Brasil, 1998, Francisco Aurelio, 1998, Agostino Lazzaro, 1999, Thelma Azevedo, 2007; alguns artigos foram escritos sobre a sua obra como os de Karina de Rezende e Paulo Sodré, em 2007 e 2008, nos anais do “Bravos Companheiros e Fantasmas. Seminário sobre o Autor capixaba”, v. 2 e 3; até sua compilação mais completa realizada por Karina de Rezende Tavares Fleury, em “Alma de Flor. Maria Antonieta Tatagiba: vida e obra”, em 2007. E, finalmente, em 2015, saiu a segunda edição de “Frauta Agreste” pela Academia Mateense de Letras, Ama letras.

https://ape.es.gov.br/Not%C3%ADcia/maria-antonieta-tatagiba-e-a-literatura-feita-por-mulheres

https://www.morrodomoreno.com.br/materias/a-literatura-do-espirito-santo-na-decada-de-1920-e-a-presenca-de-maria-antonieta-tatagiba.html

https://periodicos.ufes.br/fernao/article/view/43172/29021 (tem vários dos textos dela)

Virgínia Gasparini Tamanini

Nasceu na Fazenda Boa Vista, no vale do Canaã, município de Santa Teresa, em 04 de fevereiro de 1897, filha de imigrantes italianos, faleceu por complicações decorrentes da pneumonia aos 93 anos, em 18 de outubro de 1990.

Poetisa, teatróloga, romancista, artista plástica. Ficou reconhecida como escritora pelo livro “Karina” (1964) que também foi traduzido para o italiano.

Criada em fazenda, aprendeu as primeiras letras e adquiriu conhecimentos equivalentes ao ensino elementar da época com professores particulares. Mais tarde, prosseguiu os estudos no Rio de Janeiro, sob a orientação de seu irmão Américo, que cursava a Faculdade Nacional de Direito, sendo que, ao final do segundo ano, interrompeu tais estudos por motivo de força maior, regressando à casa paterna.

Continuou, contudo, nos seus esforços por instruirse, dedicando todos os momentos de lazer ao estudo e à leitura. Desde cedo revelou acentuada inclinação para as letras, tanto que, ainda jovem, escreveu um romance folhetim, Amor sem mácula (1922/23), publicado em capítulos semanais no jornal O Comércio, de Santa Leopoldina, usando o pseudônimo de Walkíria. Em 1926 mudou-se para a vila de Itapina, no município de Colatina, onde viveu por 23 anos e escreveu parte do seu primeiro romance KARINA, depois mudou-se para a cidade de Vitória, onde residiu até o fim da vida,

Mesmo depois de casada e a despeito das muitas pelejas que, ao lado do esposo, teve de enfrentar para manter uma situação de vida estável (e ainda com o acréscimo das preocupações dos filhos), continuou a escrever e a publicar seus trabalhos.

Produziu, de 1929 a 1931, as peças teatrais Em pleno século vinte; Amor de mãe; Filhos do Brasil; O primeiro amor e Onde está Jacinto?, levadas à cena com sucesso. Em 1942 publicou seu primeiro livro de poemas, A voz do coração, fazendo editar, em 1949, novo livro, ainda de poesias, O mesmo amor em nossos corações (Edições João Calazans, Belo Horizonte). Membro da Arcádia Espírito-santense, foi, durante toda a existência dessa instituição, colaboradora assídua e dedicada, tomando parte ativa na organização da Primeira Quinzena de Arte Capixaba, realizada em Vitória, em 1947. Nessa ocasião dirigiu e encenou, no Teatro Carlos Gomes, com grande êxito, a peça francesa, também por ela adaptada, Cristina da Suécia. Pertenceu à Academia Feminina Espíritosantense de Letras, à Associação Espíritosantense de Imprensa e à Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. Recebeu o título de Cidadã Honorária de várias cidades capixabas, sendo nome de rua em Ibiraçu, ES. Agraciada com a Ordem do Mérito Marechal José Pessoa, do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, no grau de comendador. É autora, ainda, do romance Karina, sua obra mais conhecida, já em oitava edição, adotada nos cursos de literatura de quase todos os colégios e faculdades do Espírito Santo, como também em cursos de Sociologia. Em 1977 publicou novo romance, Estradas do homem, e, em 1982, Marcas do tempo, poemas, e Seiva, pensamentos.

Obras: “Karina” (romance, 1964); Estradas do Homem” (romance, 1977); “Seiva” (1982); “Em pleno século vinte” (1929); “Amor de Mãe”, “Filhos do Brasil”, “O Primeiro Amor” e “Onde está Jacinto?”; (1930-1931), peças de teatro, que foram encenadas com boa receptividade de público e crítica; “A Voz do Coração” (1942, poesia), “O mesmo amor no nossos Corações”, (1949, poesia).

A cidade de Santa Teresa tem um espaço cultural em homenagem à escritora, a Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini. O imóvel é composto por três pavimentos: no primeiro pavimento está a Galeria do Artesanato e da Agroindústria, administrada pela Associação de Produtores de Artesanato e da Agroindústria de Santa Teresa – APROAAST; no segundo pavimento, o Museu da Cultura e Imigração Italiana em Santa Teresa; e no terceiro pavimento o Centro de Convivência do Idoso. O espaço está localizado na rua Ricardo Pasolini, n. 246, Centro, Santa Teresa.

https://artepublicacapixaba.com.br/santa-teresa/virginia-gasparini-tamanini/

https://comunitaes.org.br/virginia-gasparini-tamanini-uma-escritora-italo-capixaba/