Conheça as histórias de Itaguaçu, Itarana e Santa Teresa

"Espírito Santo: Que História É Essa?" - Episódio 18 Crédito: Arte I A Gazeta

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões, o destaque vem da microrregião 2, Central Serrana do Espírito Santo. É a vez das cidades de Itaguaçu, Itarana e Santa Teresa. Ouça a conversa completa!

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Itaguaçu:

Gentílico: Itaguaçuense

A comunidade de Boa Família, atual Itaguaçu, iniciou seu processo de formação por volta dos anos de 1875 a 1880, com a expansão de propriedades agrícolas.

A comunidade de Boa Família, atual Itaguaçu, iniciou seu processo de formação por volta dos anos de 1875 a 1880, com a expansão de propriedades agrícolas e, contou como os primeiros desbravadores o português, José Theodoro de Andrade, que se localizou como proprietário em Sobreiro, atual fazenda "Boa Sorte" e, Francisco José da Silva Coutinho, que adquiriu uma propriedade no local denominado "Passagem", às margens do rio Santa Joana, bem próximo da atual cidade de Itaguaçu. Posteriormente, José Theodoro de Andrade deslocou-se do Sobreiro até às margens do referido rio, onde mandou construir um pequeno e tosco casebre e uma igrejinha, na qual introduziu uma imagem esculpida em madeira, representando Nossa Senhora do Menino Jesus. Estava assim iniciado um povoado que deu origem à atual cidade, que nesta ocasião pertencia ao atual Município de Afonso Cláudio.

O tempo foi passando e, do ano de 1882 em diante, começou a chegar na região, a imigração italiana e tempos depois teve início a imigração alemã. Esses imigrantes fixaram-se às margens do rio Santa, Joana e seus afluentes.

Anselmo Frizzera, imigrante italiano, radicado na região, foi rever sua longínqua Itália e, quando voltou, trouxe consigo uma imagem de São José que foi doada à igrejinha do povoado e, devido a existência da imagem de Nossa Senhora, antes referida, que traz nos braços o Menino Jesus, o povoado passou a ser chamado Nossa Senhora da Sagrada Família; depois, Nossa Senhora da Boa Família e, por fim Boa Família. (Cabe aqui citar que as imagens mencionadas ainda existem e encontram-se na Igreja Matriz).

Segundo o historiador Luciano Venturim em Itarana (1882-1964),a origem do nome está no fato de aquele assentamento reunir famílias de maiores recursos financeiros. Os moradores eram de "boa família". Já o ex professor da Ufes, Carlos Henrique Aurich, registrou em sua monografia - Introdução à História de Itaguaçu, que a origem do nome está ligada às imagens expostas na capelinha do antigo povoado.

Itarana:

Gentílico: Itaranense

Segundo informações de antigos moradores, em 1879, várias famílias de San Cassiano de Treviso, na Itália, resolveram emigrar para o Brasil, viajando no veleiro “La Valleja”. Chegaram em 21 de junho do mesmo ano em Santa Teresa, onde encontraram patrícios que haviam saído a mais tempo de sua terra natal e já possuíam propriedades no Brasil.

Os san-cassianos trabalharam durante três anos para os seus patrícios, em Santa Teresa, buscando informações para localizarem outras terras a colonizar.

Casotti, um agrimensor, que abriu uma picada até o rio Santa Joana, animou as famílias, dando boas informações sobre as terras por ele encontradas.

No ano de 1882, doze famílias vindas da Itália, vieram para Santa Teresa. Elas eram: Daleprani, De Martin, Fiorotti, Meneghel, Fardin, Coan, Rabbi, Toniato, Denardi, Perin, Mazzo e Bergamaschi. Chegaram primeiro ao porto de Santa Leopoldina pelo Rio Santa Maria, de lá para Santa Teresa, na esperança de dias melhores e uma condição de vida digna, conforme fora prometido pelo governo brasileiro em virtude de terem perdido a mão de obra escrava e estes vieram suprir sua falta. Por coincidência do destino, muitos deles figuram nas páginas dos livros como fundadores de nossa terra, Itarana. Para terem acesso a Itarana, saíram de Santa Teresa numa viagem de muito sofrimento, dificuldade, onde a morte, a desesperança, a dor e a tristeza tornava conta de cada um.

Na localidade onde hoje se encontra Limoeiro, já estava fixado Antônio Gonçalves Ferreira que juntamente com outros empregados deram início as primeiras construções e edificações da futura Vila de Figueira de Santa Joana.

Contam os mais antigos que o primeiro nome da cidade deu-se ao fato de que, após uma difícil jornada, descansaram debaixo de frondosa figueira (cuja localização até hoje é discutível, uma vez que alguns afirmam que ficava onde hoje se encontra a Igreja Matriz, outros, que o local da figueira é onde está hoje o campo do Flamengo, e próxima a um rio, até então sem nome, e que passou a ser chamado de Santa Joana, talvez pela proximidade da festa de Santa Joana Francisca e Santa Joana Isabel, celebradas pela Igreja Católica, no período de 21 a 26 de agosto, uma vez que de acordo com os historiadores teriam os imigrantes chegado a sede de Itarana em 1º. de agosto.

De acordo com a história, neste tempo também chegaram os primeiros imigrantes alemães, vindos de uma região hoje extinta chamada Pomerânia. A família Schultz, segundo relatos históricos, foi a primeira a chegar, formando logo uma comunidade de luteranos. A expressão da comunidade formada pelos luteranos ainda hoje conserva os valores e tradições como: a língua, a dança, a culinária e tantos outros que efetivamente deram importante participação no desenvolvimento do Município. Com a chegada dos imigrantes pomeranos, inicia-se também a pluralidade religiosa já que estes trouxeram consigo uma nova religião: a luterana, fundada por Martinho Lutero. Além dos Schultz, outros nomes como Uhlig, Mielke, Brandt e Berger, fazem parte dos anais históricos do Município. Embora possa passar algumas vezes desapercebida, a imigração alemã trouxe grandes nomes para o Município de Itarana, haja vista que o primeiro vigário, Bernardo Henrique Niewind, era natural da Alemanha. Itarana (antiga Figueira de Santa Joana) e Itaguaçu (antiga Nossa Senhora da Boa Família), faziam parte do Município de São Sebastião do Alto Guandu – atual Afonso Cláudio, daí encontrar-se ainda hoje em funcionamento, na sede do Município, a Capela de São Sebastião, que depois de alguns anos abandonada e correndo literalmente o risco de ser demolida, voltou as atividades, sendo o padroeiro da comunidade sede do município.

Em 15 de março de 1890, Itarana (antiga Figueira de Santa Joana) foi elevada à categoria de Distrito tendo sido sede municipal durante um ano (1891). Em virtude da Lei Estadual n.º 978 de 28 de novembro de 1914, que criou o Município de Boa Família, hoje, Itaguaçu, território como já vimos, desmembrado do Município de Afonso Cláudio, passou a Vila de Figueira de Santa Joana a pertencer ao Município de Itaguaçu.

Pelo Decreto Lei n.º 15.177 de 31 de dezembro de 1943, Figueira de Santa Joana passou a denominar-se Itarana.

No dia 17 de fevereiro de 1915 foi instalado oficialmente o Município de Itaguaçu. As lideranças religiosas e políticas da região defenderam para Itarana, a categoria de Paróquia ficando para Itaguaçu o domínio político.

No dia 13 de dezembro de 1963, sob a Lei 1910, aconteceu a emancipação política de Itarana. A instalação do Município e a posse do primeiro Prefeito foram a 18 de abril de 1964.

Santa Teresa:

Gentílico: Teresense

Tudo começou com a denominada Expedição Tabacchi, um grupo composto por 388 camponeses, o capelão Dom Domenico Martinelli, de Centa, o médico Pio Limana, de Borgo Valsugana e Pietro Casagrande e sua esposa, grupo este que partiu do porto de Gênova às três horas da tarde do dia 3 de janeiro de 1874. (Renzo M. Grosselli, Colônias Imperiais na Terra do Café, 1987). Após 45 dias de viagem na nave a vela La Sofia, chegaram ao porto de Vitória, no dia 17 de fevereiro. Esse grupo destinava-se à propriedade de Pietro Tabacchi, situada no então Pau Gigante, hoje Ibiraçú. O projeto foi mal sucedido "una vera ciavada", diziam. Inclusive, conforme relata Frederico Müller, (Fundação e Fatos Históricos de Santa Teresa, 1925), 8 bravos e destemidos aventureiros integrantes desse grupo enfrentaram a floresta habitada pelas onças e serpentes, e, subindo a montanha, estiveram nessa localidade onde já se erguiam os barracões destinados ao abrigo dos imigrantes que viriam a seguir. Retornaram à baixada e quando a turma se dispersou em virtude da falência do projeto Tabacchi, juntaram-se aos demais e foram para Vitória, sendo que muitos desses, inclusive aqueles 8 bandeirantes, (Paulo Casotti, Francesco Bassetti, Bernardo Comper, Lazzaro Tonini, Anibale Lazzari, Giuseppe Paoli, Daniele Pallaoro e Abramo Zurlo), juntaram-se à caravana das 60 famílias procedentes da alta Itália, destinadas ao Núcleo Timbuí, hoje Santa Teresa, transportadas pelo Navio a vapor Rivadavia que chegou em Vitória no dia 31 de maio de 1875.

A glória da fundação de Santa Teresa cabe a essas famílias que para aqui vieram em junho de 1875, acompanhadas, é claro, dos remanescentes da Expedição Tabacchi. Decididas, ergueram seu santuário, e, deste "pedacinho da Itália", fizeram sua segunda pátria.

Abastecidos de alguns gêneros alimentícios e ferramentas de lavoura, embarcaram nas canoas movidas a remo, pelos 50 quilômetros até chegarem ao porto de Santa Leopoldina. Poucos dias depois, tomaram a picada através da floresta virgem, subindo a serra até à Serra do Alvarenga, onde havia dois barracões cobertos de palha, piso de chão. Daí prosseguiram, para completar os 29 km, sempre mata adentro, tendo a indicar-lhes o rumo uma simples trilha.

Aqui, foram abrigados em barracões adrede preparados, enquanto o agrimensor Franz Von Lippes, funcionário do Governo, entregava-se à demarcação dos lotes, às margens do Rio Timbuí que seriam entregues aos braços estrangeiros. No dia 26 de junho de 1875, data em que se comemora a fundação de Santa Teresa, houve a distribuição dos lotes de terra mediante sorteio aos recém-chegados, tendo a indicar-lhes o rumo uma simples trilha. Sob a direção de João Simon, representante do Governo, os imigrantes entregaram-se à abertura de estradas de acesso, vindo, a seguir, a derrubada da mata - grossas árvores – com machado e serras manuais, a fim de preparar o terreno para o cultivo necessário à própria subsistência. Além do café, a principal cultura, eram cultivados feijão, cereais diversos e a videira utilizando-se a produção desta para a elaboração do vinho para o próprio consumo. Não faltavam as hortaliças, aves, suínos e bovinos, principalmente para o consumo familiar. Virgilio Lamber Iniciou e incentivou a sericicultura. Chegou a produzir a seda, utilizando um aparelho por ele mesmo construído. Participou, inclusive, de exposição em Paris, sendo homenageado com Menção Honrosa e em Berlim, onde conseguiu a Medalha de Bronze. Foi ao Rio de Janeiro, levando casulos e novelos da seda que ofereceu ao Imperador Dom Pedro II, a ele solicitando apoio financeiro para o desenvolvimento dessa atividade. Afinal, por escassez de recursos, o Projeto não prosperou.

Outras levas vieram a partir de 1876 com o navio Fenelon, Colômbia ... Mais tarde, por entre os toros de árvores queimadas, viam-se plantinhas de café e milho balouçarem suas tênues folhas novas ao sopro da brisa. As primeiras casas residenciais foram feitas com madeira bruta, cobertas com palha de coqueiro, vindo, a seguir, aquelas com madeira serrada e cobertura de taboinhas. Costumava-se suspender os trabalhos aos sábados ao meio dia. Semanas após, foi ordenado que os colonos trabalhassem durante três dias na abertura de estradas e três dias no preparo de suas terras para o cultivo. Aos sábados, após o meio dia, os colonos partiam para Cachoeiro de Santa Leopoldina (29 km) a pé, a fim de se abastecerem de gêneros de subsistência, (em parte oferecidos pelo Governo) e retornavam no Domingo, pois, na Segunda-Feira era necessário estarem presentes nos trabalhos de rotina. Quando se estabeleceram os primeiros comerciantes o transporte de gêneros de subsistência começou a ser feito em lombo de burros (as tropas). Os colonos compravam e o débito era lançado em cadernetas. Quando da venda dos produtos, café, principalmente, eram entregues para acerto das contas. A partir de 1917, com a abertura da rodovia Santa Leopoldina x Santa Teresa (a primeira construída no interior do Espírito Santo) o transporte passou a ser feito pelos (grandes . . .) pequenos caminhões.

Entre as primeiras construções da Vila, já com pau a pique em sentido triangular e recheio de barro (estuque) cobertura de taboinhas, foram um hospital e a casa de Juca Quintaes. O primeiro hotel era de propriedade de Giuseppe Tamanini.

Em 1877, início de maio, chegou nova corrente imigratória – um grupo de 30 pessoas - liderado pelo Capitão João Birchler, Guilherme Graff, João Jacob Schneider e Carlos Nippes. Provinham da Suíça e da Alemanha. Partiram para o interior, descendo a serra e aos 20 de junho daquele ano levantaram barraca na localidade que viria chamar-se 25 de julho. Ali foi estabelecida a primeira escola no futuro município, sendo o suíço Dr. Emilio Hausler seu primeiro professor. Nessa mesma época chegaram os poloneses que se estabeleceram no vale Cinco de Novembro, localidade então conhecida como Patrimônio dos Polacos, hoje Santo Antonio do Canaã.

Em 1876 chegou a Santa Teresa, procedente de Barra de São Mateus, para onde havia ido quando de sua partida da Fazenda de Pietro Tabacchi o Padre Domenico Martinelli. Ele celebrou a primeira missa na improvisada capela e em 1880 ele inaugurou a então Igreja Matriz, tendo ao lado modesto campanário, cujos dois sinos pequenos ainda existentes foram doados pelo Imperador Dom Pedro II. O sino maior seria doado anos depois pelo Cel. José Reisen, de Santa Leopoldina. Padre Domenico Martinelli era muito bondoso. Dava-se bem com seu povo. Inclusive, era dado a aventuras. Certo dia convidou Domenico Broilo, Baptista Donatti e Giuseppe Briddi para irem descobrir o famoso Rio Doce. Após longa e penosa caminhada através da floresta, chegaram às margens de um grande rio, que devia ser o "Doce", como a América de Colombo eram as Índias . . . Descobriram, sim, o Santa Maria, justamente no lugar onde hoje está o Distrito de São João de Petrópolis, São João, porque isso foi em 24 de junho de 1877. (Frederico Müller)

Naqueles tempos Laureano Bomfim, músico amador, ensinava a arte a diversas pessoas e faziam-se garbosas passeatas pelas ruas já existentes. No sábado da aleluia lembrava-se do Judas, com o clássico testamento...

Em 1899 chegaram os frades Capuchinhos, e, desde então, permanecem em Santa Teresa. Em 1901 inauguraram a Escola Paroquial e sempre, até os dias atuais, além da assistência religiosa dedicam-se ao ensino escolar. A Escola São Francisco de Assis – ESFA, mantém atualmente sete cursos de nível superior.

O Município de Santa Teresa, desmembrado de Santa Leopoldina, foi instalado no dia 22 de fevereiro de 1891, realizando-se a primeira sessão da Intendência Municipal aos 2 de março de 1891, sendo seu primeiro presidente Jeronymo Vervloet e membros Fortunato Broilo, Dr. João Emilio Häussler, Alexandre Felippe e Julião Floriano do Espírito Santo.

O nome: "Da grande derrubada de árvores, foi deixado um soberbo pau peba bem na encosta do morro, onde hoje se encontra a Igreja Matriz. Ali, à sombra dessa árvore os fieis reuniam-se à hora do Angelus. Foi exatamente no dia 15 de outubro, em plena primavera, que um raio de luz solar mais vivo penetrou através das folhas pondo em relevo uma cavidade no tronco da árvore e a fértil imaginação das pessoas lhe dava o aspecto perfeito de um nicho ... Eis que uma devota aparece com uma imagem de Santa Teresa e a coloca no altar silvestre e encantado ... Desde esse memorável dia, todas as tardes, enquanto o sol se escondia além, muito além das montanhas, embaixo da árvore misteriosa cantavam-se as Ave-Marias ..." (Frederico Müller).

O Município de Santa Teresa procura manter e expandir sua tradição turística, é reconhecido como a região que possui uma das maiores biodiversidades, cerca de 40 por cento de sua área é coberta por florestas nativas, conta com a reserva florestal federal Augusto Ruschi, a Reserva Florestal Santa Lúcia, o Parque florestal Municipal e várias RPPNs. O Corpo de Bombeiros Voluntários é muito atuante, inclusive no plantio para reflorestamento de áreas. O clima do Município é ameno. O Museu Mello Leitão é um dos pontos turísticos, além da rampa de vôo livre. O IFES – Instituto Federal do Espírito Santo (ex Escola Agrotécnica) ministra cursos em várias áreas do ensino. A agricultura desenvolve-se nos diversos setores de produção, incluindo-se a vitivinocultura em franco desenvolvimento. Na pecuária a bovinocultura é especializada na produção de laticínios, inclusive do tipo "A".

[fontes: sites das prefeituras, Câmaras municipais; Wikipédia]

Informações sobre a Microrregião 2 – Central Serrana:

A microrregião Central Serrana é composta por cinco municípios, a saber: Santa Maria de Jetibá (41.636), Itaguaçu (13.589), Itarana (10.597), Santa Teresa (22.808) e Santa Leopoldina (13.106). A região ocupa 6,44% do território estadual e apresenta uma população estimada em 101.736 habitantes (IBGE, 2022), o que representa apenas cerca de 2,5% da população total do estado. A densidade da microrregião é relativamente baixa, cerca de 33 hab/km², se comparada com a do Espírito Santo, cuja densidade é 86,19 hab/km². É uma microrregião serrana com grande potencial paisagístico e turístico, além da tradição e dos costumes da população predominantemente de origem pomerana e italiana.

Essa microrregião contribui com 1,94% do PIB estadual, sendo que na composição do PIB por setores destacam-se as atividades de serviços, com 54%, seguido pela agropecuária, com 31%, indústria com 9%, e por último, impostos líquidos de subsídios sobre produtos, com 6%. O PIB per capita da microrregião Central Serrana é de R$ 20.690,46, sendo que o estado do Espírito Santo apresenta um PIB per capita de R$ 27.487,45. Entre os municípios, destaque para Santa Maria de Jetibá, com R$ 26.239,09, seguido por Itarana (R$ 18.192,73) e Santa Teresa (R$18.035,85), com os maiores PIBs relativos, nesta ordem. O menor PIB per capita da região é o do município de Santa Leopoldina, com R$ 15.562,70.

A receita líquida da microrregião Central Serrana é de R$ 2.592,01, sendo que a do Espírito Santo é de R$ 2.524,19. Considerando o contexto dos municípios que compõem a microrregião, a maior receita líquida per capita é a do município de Santa Teresa, com R$ 2.688,56, seguido pelos municípios de Santa Maria de Jetibá (R$ 2.593,14) e Itarana (R$ 2.586,85). A mais baixa receita líquida per capita da região é a do município de Santa Leopoldina, com R$ 2.467,40, assim como o município tem o menor PIB per capita da microrregião, conforme citado acima. 1 O Índice Firjan de Emprego e Renda apresenta para os municípios da microrregião Central Serrana índices classificados de baixo (de 0 a 0,4) a regular desenvolvimento (de 0,4 a 0,6), com valores variando entre 0,357 a 0,500. O maior Índice Firjan de Emprego e Renda é o do município de Santa Teresa, com 0,500, e o menor índice é o do município de Itaguaçu, com 0,357.

O Índice Firjan de Saúde na maioria dos municípios que compõe a microrregião Central Serrana é considerado de alto desenvolvimento (de 0,8 a 1), com índices variando entre 0,831 e 0,926, com exceção de Itarana, que apresenta um índice moderado (0,653). Os municípios que apresentam os maiores índices são: Santa Leopoldina (0,926), Santa Maria de Jetibá (0,907) e Itaguaçu (0,906). Em relação ao Índice Firjan de Educação, os municípios que compõem a microrregião apresentam índices que variam entre 0,824 a 0,886, o que indica um alto desenvolvimento na Educação. Os municípios de Itaguaçu e Santa Teresa apresentam os índices mais elevados da região, com 0,886 e 0,862 respectivamente, sendo que o município de Santa Leopoldina é o que apresenta o menor índice, 0,824, ainda assim considerado de alto desenvolvimento.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) mensura o desenvolvimento humano com base em três dimensões – longevidade, escolaridade e renda. O IDHM do Espírito Santo é de 0,740, considerado de alto desenvolvimento humano, porém, a microrregião Central Serrana apresenta índices que revelam um IDHM de médio a alto desenvolvimento. Os municípios de Santa Teresa e Itaguaçu apresentam um IDHM alto, de 0,714 e 0,702, respectivamente. O município de Santa Leopoldina tem o menor IDHM da microrregião, de 0,626. 3 O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das desigualdades e oportunidades. O Espírito Santo apresenta um IVS baixo, de 0,274, o que significa dizer que o estado apresenta baixa vulnerabilidade. Os índices do IVS relativos aos municípios que compõem a microrregião Central Serrana são diversificados quanto à classificação, variando entre muito baixa, baixa e média vulnerabilidade. O IVS mais baixo, ou seja, o de menor vulnerabilidade, refere-se ao município de Santa Teresa (0,191), e o IVS mais alto é do município de Santa Leopoldina (0,320).

Quanto ao atendimento dos serviços de saneamento na microrregião, foram considerados três serviços básicos: abastecimento de água por rede pública, coleta de lixo e coleta de esgoto. Os serviços básicos não estão universalizados na microrregião e apresentam percentuais de atendimento baixos: abastecimento de água por rede pública, com 41%; coleta de lixo, com 61%, e, por fim, a coleta de esgoto, com apenas 28% da população regional atendida. Em relação aos serviços de saneamento nos municípios, observa-se que Itaguaçu apresenta a maior cobertura da microrregião relativo ao abastecimento de água por rede pública, com 58,93%. O município de Santa Teresa apresenta a maior cobertura em dois serviços: coleta de lixo, com 72,90%, e coleta de esgoto, com 46,27%. O município de Santa Leopoldina é o que apresenta os menores percentuais de cobertura da microrregião nos três serviços: abastecimento de água por rede pública, com 21,10%; coleta de lixo, com 37,01%; e coleta de esgoto, com apenas 6,26%.