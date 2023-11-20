Conheça as histórias da Cruz Reverente e do Relógio da Praça Oito

Cruz Reverente Crédito: Prefeitura de Vitória

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque a história do monumento da Cruz Reverente e do Relógio da Praça Oito de Setembro, em Vitória.

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Monumento da Cruz Reverente

Monumento comemorativo à visita do pontífice João Paulo II ao Espírito Santo, em 1991. Concebido pelo escultor grego Iannis Zavoudakis radicado no Espírito Santo. O monumento é constituído por uma cruz de aço, com forma curvilínea, assentada sob base de concreto armado. Traz no alto uma pomba branca, simbolizando o Espírito Santo, componente da Santíssima Trindade, segundo a Religião Católica. Fica na Enseada do Suá, Praça do Papa. Em 19 de outubro de 1991 o Papa João Paulo II esteve, por cerca de 2 horas e 30 minutos, no Espírito Santo. Visitou o bairro São Pedro e rezou uma missa na Praça do Papa, local onde se encontra o monumento da Cruz Reverente. A visita do Papa foi de 12 a 21 de outubro daquele ano e ele esteve em dez capitais: Natal, São Luís, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Florianópolis, Vitória, Maceió e Salvador.

Relógio da Praça Oito de Setembro

Inaugurado em 1942, o relógio é constituído por uma torre de quatro faces, com 16 metros de altura. Tem em sua parte superior quatro relógios quadrangulares. Foi construído pelo alemão João Ricardo Hermamm Schorling. Existe uma outra versão sobre a história do relógio da Praça Oito. Ele teria sido comprado na Bélgica por Moacir Avidos, quando prefeito de Vitória, em 1928, mas não foi instalado à época. Resgatado pelo prefeito Américo Monjardim, no início dos anos 1940, foi enviado a João Ricardo para recuperação e instalação na Praça.

Tombado como patrimônio histórico e cultural do Espírito Santo pelo Conselho Estadual de Cultura, em 1984, é um ponto de referência para quem está no Centro de Vitória. Fica entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, na Praça Oito, Centro Histórico de Vitória. João Ricardo Hermamm Schorling casou-se com a austríaca Rosa Wlasak e tiveram uma filha Rosa Helena Schorling, capixaba famosa por ter sido a primeira mulher paraquedista no Brasil.

João Ricardo também realizou, ainda, a construção de outros relógios públicos existentes no Espírito Santo. O primeiro deles, que data de 1925, foi inaugurado, a 26 de junho do mesmo ano, na igreja de São Pedro-São-Paulo, em Biriricas, no município de Cariacica. O segundo figura na torre da igreja luterana de Domingos Martins, inaugurado em 21 de janeiro de 1937. Um outro, o terceiro, foi inaugurado, em 1898, no Convento da Penha, em Vila Velha, foi por ele recuperado em 1943. Sabe-se, também, que o relógio do Palácio Anchieta deve sua recuperação a ele.

A Praça Oito tem uma história mais que centenária. A região era conhecida como Cais da Alfândega, pois ali eram realizados os embarques e desembarques de mercadorias, lembremos que Vitória ainda não tinha um cais de atracação e os navios paravam no meio da Baía de Vitória e pequenas embarcações levavam e/ou traziam as mercadorias para o Cais.

Foi por ali que os holandeses tentaram a invasão de Vitória, em 1625, no conhecido episódio da capixaba Maria Ortiz. A Praça foi inaugurada em 1909 como Praça Santos Dumont, em homenagem ao feito do nosso conhecido aviador, em 1906. No ano de 1911 foi renomeada como Praça Oito de Setembro em homenagem a Festa da Natividade de Nossa Senhora, e não, como pode se pensar inicialmente, em homenagem à data de fundação de Vitória, essa só foi instituída como data oficial da cidade em 1951 e, a partir de então, a Praça Oito tem esse duplo sentido de comemoração.

No entanto, o que, principalmente, marca a Praça Oito é o fato de ser um histórico local de manifestações políticas. Ali, por exemplo, se realizou em 1942 uma grande manifestação contra o afundamento de embarcações brasileiras pela Alemanha Nazista. Da manifestação os participantes saíram e depredaram inúmeras lojas pertencentes à alemães em Vitória. Em 25 de janeiro de 1984 realizou-se na Praça Oito o comício das Diretas já em Vitória com a presença do então governador Gerson Camata e do líder sindical Luís Inácio Lula da Silva.

Em 1992 realizou-se, também na Praça Oito, a manifestação dos Caras Pintadas pelo Impeachment de Fernando Collor de Mello. São inúmeras as diversas manifestações sindicais e políticas que aconteceram na Praça Oito, que, com toda certeza, é um ponto de referência na memória afetiva e política do Espírito Santo.