Conheça a história sobre a vida de São José de Anchieta

Santuário de São Jose de Anchieta Crédito: Gabriel Lordêllo

Neste ano o Santuário Nacional de Anchieta celebra 10 anos da canonização de Anchieta. A Festa Nacional do jesuíta acontece entre os dias 29 de maio a 09 de junho. É nesse clima, que o "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões, inicia uma série especial sobre o Santo. Nesse primeiro momento, o destaque é a vida de São José de Anchieta.

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São José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534, na cidade de São Cristóbal de la Laguna, em Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha. Em 1551 ingressou na Companhia de Jesus, em Portugal, onde foi aluno do Colégio dos Jesuítas de Coimbra, e dois anos depois embarcou com destino ao Brasil, na comitiva de Duarte da Costa - segundo Governador Geral - para catequizar os indígenas. Era filho de João Lopez de Anchieta, fidalgo basco, e Mência Dias de Clavijo y Lerena, descendente dos conquistadores de Tenerife.

Ainda adolescente consagra-se inteiramente aos cuidados da Virgem Maria. Na Igreja dos jesuítas, José de Anchieta serve como coroinha em todas as Missas que pode, chegando a frequentar até 8 missas diárias. A fama da nova Ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, se espalha rapidamente por toda a Europa através do testemunho de seus primeiros missionários, como Francisco Xavier.

Anchieta estudou as primeiras letras em casa e em seguida ingressou na escola dos dominicanos quando aprendeu os conhecimentos da gramática latina. Aos 14 anos, em companhia de seu irmão mais velho, foi para Coimbra, Portugal, para estudar filosofia no Real Colégio das Artes e Humanidades. Com 16 anos ingressou no Colégio dos Jesuítas e no ano seguinte tornou-se noviço da Companhia de Jesus.

Inspirado pelas cartas dos missionários Francisco Xavier e Manuel da Nóbrega, parte para o Brasil, com 19 anos, na terceira leva de jesuítas destinados ao Brasil, o jovem José de Anchieta. No dia 8 de maio de 1553, José de Anchieta partiu para o Brasil na frota que trouxe o segundo Governador Geral Duarte da Costa. No dia 13 de julho de 1553, após dois meses de viagem, chega a Salvador aquele jovem enfermo que se tornará o Apóstolo do Brasil. Daqui para a frente, sua vida é devotada totalmente ao serviço dos nativos, chamados indígenas.

Depois de três meses, junto com outros religiosos, Anchieta seguiu para o sul quando dois navios seguiram em direção à capitania de São Vicente com o objetivo de catequizar os indígenas carijós. Quando navegavam próximo ao rio Caravelas, no sul da Bahia, uma forte tempestade desgovernou os barcos. Só no dia seguinte conseguiram chegar em terra. Durante dez dias permaneceram entre os indígenas alimentando-se de abóbora, farinha e frutas da região. Depois de repararem um navio, seguiram para São Vicente, onde chegaram às vésperas do natal, tendo nessa viagem feito sua primeira parada no Espírito Santo. Nessa época, a ação dos jesuítas na catequese dos indígenas já se estendia de São Vicente aos Campos de Piratininga, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega.

Em 25 de janeiro de 1554 fundou, com o Pe. Manoel da Nóbrega, um colégio em Piratininga; aos poucos se formou um povoado ao redor do colégio, batizado por José de Anchieta, de São Paulo. Em Iperuí, atual cidade de Ubatuba/SP, o missionário, já com 29 anos, se oferece como refém em nome de um tratado de paz. Naquele local, Anchieta experimenta um dos momentos mais difíceis de sua vida. Recebe frequentes ameaças de morte.

Foi mandado para São Vicente para catequizar os indígenas e com eles aprendeu a língua Tupi. Além de instruir os indígenas, Padre José de Anchieta foi professor dos noviços que entravam para a Companhia de Jesus no Brasil. Viveu em São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo. Em 1595 escreveu Arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, a primeira gramática do Tupi-Guarani.

José de Anchieta e outros religiosos subiram a Serra do Mar rumo ao Planalto, onde se instalaram. A inauguração do barracão do planalto deu-se junto a uma aldeia de indígenas no dia 24 de janeiro de 1554, dia da conversão do Apóstolo São Paulo. No local, Nóbrega com a ajuda de Anchieta celebraram uma missa, em homenagem ao Santo. Era o início da fundação da cidade de São Paulo.

Por instrução do padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e outros doze missionários fundam o Colégio de São Paulo. Logo que instalaram o barracão do colégio começaram o trabalho de catequese. Em 1555 o Rio de Janeiro foi invadido pelos franceses sob o comando do almirante Nicolau Durand Villegaignon, que fizeram uma aliança com os tamoios e se instalam na Baía da Guanabara. O Governador Geral, Men de Sá obteve uma vitória frente aos franceses, mas não conseguiu expulsá-los do solo brasileiro.

Em 10 de julho de 1562, os tamoios, estimulados pelos franceses, atacaram a vila de São Paulo. As lutas foram terríveis, com mortos e feridos de ambos os lados, mas os atacantes não conseguiram tomar a vila e se retiraram. Nessa mesma época, atacaram mais uma vez a Baía da Guanabara.

Além da presença dos franceses, aliada aos saques que os colonos faziam às aldeias indígenas, gerava um constante clima de tensão em toda a região.

Anchieta e Nóbrega, em missão pacificadora, partiram de São Vicente em 21 de abril de 1563 em um navio de um genovês que morava na vila e rumam para Iperoig, atual Ubatuba/SP. Ao chegarem na praia foram cercados pelos Tamoios que se mostram hostis. Em Iperoig escreveu o poema da Virgem Maria, na areia da praia durante o período que permaneceu refém dos tamoios durante a negociação de paz. Com mais de 6 mil estrofes é, ainda hoje, o maior poema mariano já escrito.

Anchieta, no mais puro tupi, os saúda com promessas de paz e amizade. Convencidos, os índios os levaram até suas cabanas. Ariscando suas vidas os religiosos permaneceram na aldeia e o navio retornou para São Vicente. Foram sete meses de negociações, entre ameaças de morte, zombarias, catequese, missas e a tentativa de fuga de Nóbrega e Anchieta. A paz com os Tamoios durou pouco. Em 1564 uma esquadra comandada por Estácio de Sá, irmão do Governador Geral, tentou aportar na Baía de Guanabara, mas foram repelidos pelos tamoios, e seguiram para a vila de Santos. Na capitania de São Vicente desejava obter reforços.

Anchieta e Nóbrega, influentes na região, conseguiram recrutar muita gente para reforçar a armada de Estácio de Sá. No dia 20 de janeiro de 1565, partiram para o Rio, onde chegam em março. As batalhas se sucederam durante meses, mas finalmente os portugueses saíram vitoriosos. Anchieta foi o enfermeiro da campanha. Em 1566, Anchieta partiu para Salvador com o objetivo de se ordenar sacerdote. Em agosto, foi finalmente ordenado e ali na Bahia pode rezar sua primeira missa.

Três meses depois, o Padre José de Anchieta seguiu para o Rio na esquadra de Mem de Sá para auxiliar seu sobrinho na conquista definitiva do Rio de Janeiro. Chegaram em 18 de janeiro de 1567 e depois de vários combates os tamoios foram subjugados e os franceses expulsos. Nessa época, começou a implantação de um núcleo de povoamento bem fortificado: é São Sebastião do Rio de Janeiro. É o começo da fundação do Rio de Janeiro.

Dirigiu o Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro por três anos, de 1570 a 1573. Em 1569, fundou a povoação de Reritiba (ou Iriritiba), atual Anchieta.

Em 1577, com 43 anos e 24 passados no Brasil, Anchieta foi designado provincial da ordem, o mais alto cargo da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu por dez anos Com a função de administrar os Colégios Jesuítas do país, viajou por várias cidades, entre elas, Olinda, Reritiba (hoje Anchieta) no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. Foram 10 anos de visitas, foi substituído em 1587 a seu próprio pedido. Retirou-se para Reritiba, mas teve ainda de dirigir o Colégio dos Jesuítas em Vitória. Em 1595, obteve dispensa dessas funções e conseguiu retirar-se definitivamente para Reritiba onde veio a falecer, sendo sepultado em Vitória.

Foi em 1579, no entanto, que Anchieta deu início à fixação dos jesuítas na aldeia de Reritiba (atual cidade nomeada como Anchieta) e entre 1588 e 1592 permaneceu no estado como responsável por outros jesuítas no colégio de Santiago, em Vitória, e em diversas aldeias como Nossa Senhora da Conceição (Serra); São João (Carapina); a própria Rerigtiba; Nossa Senhora da Conceição (Guarapari) e Reis Magos (Nova Almeida).

Em 1588, já não sendo mais provincial, foi destinado para Vitória, no Espírito Santo, como superior da Residência e das aldeias dos índios. Lá, durante quase 10 anos, foi o pai dos pobres, o taumaturgo dos doentes, o consolador dos aflitos, conselheiros dos governantes, amigo e defensor dos índios, para quem escrevia autos e canções.

José de Anchieta tinha uma saúde frágil, e todo ano pas¬sava algumas semanas de cama. Nesses momentos, rezava e compunha autos teatrais e poesias, não somente por gosto pessoal, mas para que outros pudessem tirar proveito de seus escritos. Os últimos anos da vida do apóstolo do Brasil foram como toda a sua vida, repletos de trabalhos e dedicação ao próxi¬mo. Foi para a Aldeia de Reritiba em 1596. Em junho desse mesmo ano, foi chamado para substituir o superior da co¬munidade em Vitória. Andou por engenhos e fazendas dos brancos e por aldeias dos índios, ajudando no que era neces¬sário. No ano seguinte, volta para Reritiba, onde vive ali seus últimos meses de vida.

Escreveu diversas poesias, cartas e autos. A poesia de José Anchieta é marcada por conceitos morais, espirituais e pedagógicos. Compôs primeiro em sua língua materna, o castelhano, e em latim e posteriormente traduziu para o português e para o tupi. Sobre essas obras, falaremos na próxima segunda-feira. Faleceu em 9 de junho de 1597 no Espirito Santo.

Obras escritas no Espírito Santo:

Auto de Santa Úrsula (1595)

Auto de São Maurício (1595)

Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil (1595)"