Conheça a história dos monumentos ao Arariboia e à Iemanjá

No dia 02 de fevereiro, as religiões do Candomblé e da Umbanda comemoram o dia de Iemanjá Crédito: Carlos Alberto Silva

Em mais um capítulo da série especial "Espírito Santo: Que História é Essa", o professor Doutor em História, traz como destaque a história de mais dois monumentos culturais de Vitória, em homenagem à Arariboia e Iemanjá.

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Monumento ao Indígena Araribóia:

Inaugurado em 1959, a estátua de bronze, de autoria de Carlo Crepaz é a figura de um índio guerreiro em tamanho natural assentada sobre uma pedra, apontando seu arco e flecha para a baía de Vitória. Ele fica nas dependências do Clube de Regatas Saldanha da Gama, antigo Forte São João.

Arariboia, (tupi: araryboîa) (Nascido no Rio de Janeiro, data desconhecida – Falecido em Niterói, 1589) foi um chefe do povo temiminó, pertencente à etnia tupi, que habitava o litoral brasileiro no século XVI. Ao ser batizado pelos jesuítas recebeu o nome de Martim Afonso de Sousa, em homenagem ao donatário da Capitania de São Vicente. Ficou conhecido na historiografia devido a sua aliança com portugueses, fundamental para a conquista da baía de Guanabara frente aos tamoios e franceses, em 1567. Como recompensa, recebeu da coroa portuguesa a propriedade de terras localizadas na entrada da baía de Guanabara. Ali foi estabelecida a aldeia de São Lourenço, que futuramente daria origem à cidade de Niterói, da qual é considerado o fundador.

Em 1556, os temiminós que viviam na ilha de Paranapuã (atual Ilha do Governador), foram expulsos de suas terras pelos seus tradicionais inimigos tamoios. Os temiminós então, a convite do governador Vasco Fernandes Coutinho, seguiram para a Capitania do Espírito Santo, aonde reorganizaram sua aldeia e foram catequizados pelos jesuítas.

Quando a Coroa de Portugal enviou ao Brasil o seu terceiro governador-geral, Mem de Sá, com um contingente de soldados bem armados para retomar a baía de Guanabara dos franceses, os portugueses estabeleceram aliança com Arariboia, que havia sucedido a seu pai como líder dos temiminós. Os lusitanos conseguiram, desse modo, reforçar os seus efetivos em cerca de 8.000 indígenas conhecedores do território e inimigos tradicionais dos tamoios, que os ajudaram a expulsar os franceses e a etnia indígena rival da Guanabara.

O confronto mais violento ocorreu em 20 de janeiro de 1567, em Uruçumirim, no atual outeiro da Glória, onde os franceses e tamoios estavam aquartelados. Galgando penhascos, Araribóia foi o primeiro a entrar no baluarte inimigo. Empunhava uma tocha, com a qual explodiu o paiol de pólvora e abriu caminho para o ataque. Durante a luta, uma flecha envenenada raspou o rosto de Estácio de Sá, que morreu posteriormente, vítima de infecção. Ao ataque, seguiu-se uma matança noturna, da qual as forças portuguesas e temiminós saíram vitoriosas.

Em episódio com contornos de lenda, Araribóia teria atravessado as águas da baía a nado para liderar o assalto. O fato é que, com o seu apoio, a operação portuguesa contra os franceses foi coroada de sucesso, tendo os portugueses recuperado o controle sobre a baía de Guanabara. Após a derrota dos tamoios, como recompensa pelos seus feitos, Araribóia recebeu, da Coroa Portuguesa, primeiramente um terreno no atual bairro de São Cristóvão, que fica próximo à Ilha do Governador.

Posteriormente, em 1573, recebeu um terreno no outro lado da baía de Guanabara, onde teria a missão de proteger o outro lado da entrada da baía.

Tal sesmaria recebeu o nome de São Lourenço dos Índios, e posteriormente desenvolveu-se na atual cidade de Niterói (termo que, traduzido da língua tupi, quer dizer "rio verdadeiro frio", pela junção de 'y, "rio; eté, "verdadeiro"; e ro'y, "frio").

Terminou os seus dias em conflito com o novo governador-geral da Repartição Sul do Estado do Brasil (com sede no Rio de Janeiro), Antônio Salema (1575-1577).

A causa da morte de Arariboia é tida como sendo fruto de alguma epidemia, uma carta jesuítica datada do mesmo ano de sua morte, 1589, informava que Arariboia falecera vítima de uma epidemia de doenças.

Teve dois filhos Violante do Céu Soares de Souza e José Luiz Araribóia Cardoso.

Monumento a Iemanjá:

Inaugurada em 1988, a estátua de concreto armado representa a Rainha do Mar e homenageia as tradições afro-brasileiras. A figura feminina de corpo inteiro foi esculpida pelo artista grego Iannis Zavoudakis. Fica na Av. Dante Micheliini, primeiro Pier da Praia de Camburi.

O nome Iemanjá tem origem no idioma africano yorubá, sendo o termo "Yéyé Omó Ejá", que numa tradução literal seria algo como "mãe cujos filhos são peixes". É cultuada tanto na umbanda como no candomblé, considerada como a mãe de quase todos os orixás.

Iemanjá, na verdade, é a divindade do rio que deságua no mar. Ela é filha de Olokun, o orixá rei dos oceanos. O rio que representa Iemanjá e sua história é o Rio Ogun, localizado no estado de Oxum, na Nigéria.

Ela é sincretizada no catolicismo como Nossa Senhora do Navegantes, Nossa Senhora de Candeias, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade e Virgem Maria.

Originalmente, Iemanjá era representada por uma mulher negra, mas a mudança para a imagem de uma mulher branca aconteceu, em parte, por influência do sincretismo com santas do catolicismo, mas, para estudiosos, esse embranquecimento pode ser visto como uma violência cultural, resultado de uma construção racista que tornou suas feições mais "europeias".

Em Cuba, no entanto, Iemanjá, ou Yemayá, como é chamada por lá, também possui as cores azul e branca, mas é uma rainha negra. Seu nome cristão é La Virgen de La Regla, conhecida como padroeira dos portos de Havana. Ela faz parte da Santeria.

Aliás, não é só a imagem de Iemanjá que apresenta diferentes representações. Ela também é conhecida por uma extensa lista de nomes, como Dandalunda, Inaé, Ísis, Janaína, Marabô, Maria, Mucunã, Princesa de Aiocá, Princesa do Mar, Rainha do Mar, Sereia do Mar, Sereia, Dona Iemanjá, entre outros, dependendo da região.

Iemanjá é conhecida como a padroeira dos amores a quem recorrem os apaixonados, especialmente em casos de desafetos amorosos.

Ela é também o arquétipo da maternidade, sendo seus cultos originais associados à fertilidade feminina e à vida.

Iemanjá é padroeira dos pescadores e estão sob seus cuidados todos aqueles que escolhem entrar em seu domínio, o mar. Logo, detém poder sobre a vida daqueles que vivem no mar, que devem respeitá-la, pois cabe a Iemanjá decidir se as águas permanecerão calmas ou formarão tempestades. Em algumas de suas representações, Iemanjá chega a se apresentar como Iara, metade mulher, metade peixe.

Dentro do próprio Brasil, algumas datas podem mudar. No dia 2 de fevereiro é comemorado o dia de Iemanjá. Em Salvador, capital do Estado da Bahia, acontece a maior festa popular dedicada a Iemanjá. No Rio, por exemplo, o culto a Iemanjá é celebrado na virada do ano, em 31 de dezembro, e lembrado ao pular ondinhas. Já umbandistas celebram a data em 15 de agosto, mas também há referências a celebrar a data em 8 de dezembro.

Iemanjá é conhecida por gostar de dar presentes. Foi assim que ela acabou presenteando Ogum, Oxum, Oiá, entre outros. Porém, quanto mais ela ofertava, mais recebia de volta. Esse ensinamento da história de Iemanjá reforça a ideia de que é dando que se recebe e, por isso, ela também sabe retribuir àqueles que tanto lhe ofertam presentes em seu dia.