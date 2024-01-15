Conheça a história do Teatro Carlos Gomes e da Praça Costa Pereira

Nesta edição do Espírito Santo: Que História é Essa?, o comentarista Rafael Simões traz como destaque as curiosidades e contextos que envolvem o Teatro Carlos Gomes e a Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. O Teatro Carlos Gomes foi edificado numa época em que Vitória passava por importantes transformações urbanas. Em 1923, o único teatro da cidade, o Melpômene, que sofrera um princípio de incêndio, tinha sido demolido para a abertura da Rua Sete de Setembro e alargamento da Praça da Independência – atual Praça Costa Pereira. Por utilizar a área do antigo teatro para ampliação da praça, a administração estadual assumiu o compromisso com o Município de erguer um novo teatro. Ouça em detalhes!