Conheça a história das danças alemã e polonesa

Grupo de dança alemã em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões traz como destaque a história e legado das danças alemãs e polonesas para a cultura do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA - 06-05-24.mp3

Danças alemãs: As danças de origem alemã chegaram ao Espírito Santo com os primeiros colonos vindos da Europa Central, aos quais foram destinadas terras ainda virgens, cobertas de matas, em meados do século XIX.

Formando inicialmente um contingente de colonos de nacionalidades variadas, provenientes da região do Reno, passaram a ser genericamente identificados como alemães – como ainda hoje são geralmente chamados nas regiões onde se estabeleceram e onde se localizam os seus descendentes. As danças em grupo, características desses descendentes, que se executam ao som de instrumentos musicais, dentre os quais a concertina, integraram-se às tradições folclóricas do Espírito Santo e constituem uma marca da presença europeia no Estado.

Geralmente o grupo é composto por sete casais (adultos ou crianças) mais a coordenadora. Vestem trajes típicos alemães, sendo calça preta, camisa branca com blaser e chapéu de tecido (costurado) com borda vermelha para os homens e vestido com blusa, avental e chapéu nas cores preto, vermelho e branco para as mulheres.

O grupo entra em fila no salão, forma um círculo no centro da quadra e apresenta principalmente polcas e valsas sob a orientação da coordenadora, que repassa informações sobre as danças e seus significados.

Essa manifestação, em que não há santo de devoção, envolve diretamente 180 pessoas no Estado do Espírito Santo (dados de 2009, Atlas do Folclore Capixaba).

Danças polonesas: Data do fim da terceira década do século XX a corrente imigratória formada por famílias polonesas que foram estabelecidas nas selvas da margem esquerda do rio Doce, ao norte de Colatina, com base em convênio entre o governo do Estado do Espírito Santo e a Companhia Polonesa de Varsóvia. De Águia Branca, núcleo inicial fundado na região com os primeiros colonos poloneses, o folclore capixaba herdou manifestações várias, dentre as quais as danças típicas, que sobrevivem até hoje.

O grupo de dança polonesa é constituído por doze casais. As mulheres vestem blusa branca com forro, colete colorido, saia com forro, bombacha, meia calça e sapatilha e, à cabeça, cabelo ornado com flores e fitas coloridas, enquanto os homens vestem colete colorido, camisa branca, calça e botas.

Essa manifestação, que não tem santo de devoção, envolve diretamente 24 pessoas, que são os legítimos portadores dessa tradição no Espírito Santo. (dados de 2009, Atlas do Folclore Capixaba).